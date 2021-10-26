В Кремле рассказали о согласовании графиков Путина по G20

Взгляд
26 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Молдавия впервые купила газ в обход Газпрома

Переговоры Газпрома с Молдавией зашли в тупик REUTERS/Gleb Garanich
Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию. Кишинев всерьез решил избавиться от Газпрома? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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«Вся жизнь готовила меня к этому». Как тренер спасла детей в отравленном бассейне

Ирина Демина не считает себя героем Юрий Васильев/Взгляд
Медалью «За спасение погибавших» недавно наградили Елену Демину, тренера по плаванию из Пензенской области. В апреле Демина фактически спасла 21 ребенка, отравленных парами хлора в бассейне «Волна» города Нижний Ломов. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, почему тренер Демина не считает себя героем – и благодаря чему дети остались живы.  Подробности...
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Литва предала Украину из-за построенной Россией АЭС

Построенная Россией в Белоруссии АЭС необходима и Литве, и Украине MAXIM GUCHEK/EPA/ТАСС
Литва, так долго проклинавшая построенную Россией в Белоруссии атомную электростанцию, внезапно прозрела. Вильнюс внезапно начал закупки произведенного на станции электричества, которое еще недавно называл «небезопасным». Что произошло и почему это событие вызвало бурное возмущение на Украине? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Консерватизм Путина – на стороне человека

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Разумный консерватизм предполагает отказ не только от фанатичного догматизма «прогрессистов», но и полную перемену экономической участи мира, которая на настоящий момент сформирована именно неолиберальным мировым лобби. Подробности...
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Вечная благодарность России принадлежит не Варфоломею

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не сомневаемся в заслугах константинопольских патриархов прошлого. Мы сомневаемся в том, что патриарх Варфоломей эти заслуги наследует. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Армения потеряла смысл существования

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Именно Армения стояла во главе развала СССР, если говорить об инициативе снизу. Пока прибалты выжидали и боялись, армяне открыто требовали независимости. Теперь изначальный смысл этого почти потерян – всё было зря. Подробности...
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Косово бросило вызов России

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

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Чем опасно биотопливо

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Кремле рассказали о согласовании графиков Путина по G20

    26 октября 2021, 13:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Графики по выступлению главы государства Владимира Путина на саммите двадцатки еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «это суббота и воскресенье, но какие временные рамки сейчас не готов вам сказать, сложно идет работа по синхронизации», передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля также сообщил, что Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите и на саммите Россия – АСЕАН, которые пройдут в среду и четверг соответственно, передает ТАСС.

    Ранее было анонсировано участие Путина в G20. До этого Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.


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    Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»
    		    24 октября 2021, 23:59
    Фото: Al Jazeera English/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических.

    Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка». 

    В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (33)
    Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге
    		    24 октября 2021, 15:47
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу.

    «Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

    Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».

    Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте.

    Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.

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    Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
    		    25 октября 2021, 11:11
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.

    «Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении.

    Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.

    «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе.

    Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. 

    Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.

    До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта.

    «Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе.

    Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи». 

    Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку. 

    «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении.

    Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.

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    Коментарии (131)
    Путин прокомментировал встречу с премьером Израиля

    24 октября 2021, 14:35

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.

    «Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», – сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце, передает РИА «Новости».

    Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

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    Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом
    		    24 октября 2021, 14:16
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать при недопустимости поучений со стороны Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». 

    Также он отметил, что Путин в своем выступлении не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей. «Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли – она совсем не была конфронтационной», – сказал Песков.

    По его словам, контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримой перспективе. «После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», – сказал он. 

    Представитель Кремля также добавил, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивной позиции блока. Он уточнил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока».

    В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

    Также президент заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.

    Коментарии (8)
    Анонсировано участие Путина в саммите G20

    24 октября 2021, 14:54

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе 25-31 октября примет участие в ряде международных саммитов, сообщили в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Среди запланированных мероприятий участие президента в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи, также на неделе глава государства присоединится к саммиту АСЕАН и к Восточноазиатскому саммиту, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.

    Коментарии (1)
    Путин поддержал решение Беннета отдохнуть с семьей в Сочи

    24 октября 2021, 14:13

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поддержал желание премьера Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи с семьей и отметил, что это современный новый курорт.

    «Первое решение, которое я принял, когда увидел это – в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми», – цитирует РИА «Новости» Беннета.

    «Абсолютно правильно», – поддержал его решение Путин.

    Беннет поинтересовался, можно ли здесь хорошо путешествовать.

    «Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части», – ответил президент России.

    На вопрос Беннета, есть ли маршруты, он сказал, что «все есть: и летом, и зимой». «Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают», – добавил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение.

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.

    Коментарии (2)
    Путин пригласил Беннета посетить Петербург

    23 октября 2021, 20:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

    «Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент Российской Федерации пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]», – цитирует сообщение канцелярии ТАСС.

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля.

    Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.

    Коментарии (2)
    Путин поручил нейтрализовать в России последствия энергокризиса в Европе

    25 октября 2021, 12:04

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране последствий европейского энергокризиса, который наблюдается в настоящее время в Европе.

    Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября на сайте Кремля.

    «Правительству России разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», – говорится в сообщении.

    Ранее Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

    Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

    Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Коментарии (4)
    Беннет оценил отношение Путина к нуждам Израиля в области безопасности

    24 октября 2021, 13:15

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности, заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

    «Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство», – цитирует ТАСС Беннета. 

    По его словам, потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества между Израилем и Россией безграничен, «учитывая тот факт, что в Израиле проживает около миллиона русскоязычных граждан». 

    В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.

    Коментарии (1)
    Путин в шутку предложил поднять план для таможни

    25 октября 2021, 14:29

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным в шутку предположил, что кабмин из-за роста поступлений с таможни поднимет для нее план.

    По словам Булавина, за девять месяцев нынешнего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4,8 трлн рублей, прогнозное задание перевыполнено на 133%, или на 1 трлн 200 млрд рублей, передает ТАСС. Он добавил, что в случае, если прогнозное задание не будет увеличено в ближайшее время, рост доходов продолжится.

    «Сейчас правительство услышит и скорректирует», – пошутил Путин.

    Напомним, Федеральная таможенная служба уже перевыполнила плановое задание на 2021 год по перечислениям в бюджет России, достигнув на середину октября показателя в 5,1 трлн рублей, сообщил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов.

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    Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

    25 октября 2021, 12:40

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву с поздравлением с убедительной победой на выборах главы государства, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Уважаемый Шавкат Миромонович, искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах главы государства. Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что Мирзиеев вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

    «От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – заключил российский лидер.

    Также Путин поздравил Мирзиеева в ходе телефонного разговора. Главы государств обсудили развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев заявил, что по итогам выборов президента Узбекистана явка избирателей составила 80,8% к моменту закрытия участков.

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    Путин поздравил коллектив школы имени Гнесиных с юбилеем учреждения

    24 октября 2021, 13:09

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил педагогов, учащихся, а также выпускников Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных (МССМШ) с 75-летием со дня ее образования, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Вы по праву можете гордиться богатой историей МССМШ, ее огромным вкладом в развитие музыкального искусства, отечественной культуры в целом. И конечно, несколькими поколениями выдающихся педагогов и наставников. Во многом благодаря их подвижничеству, искренней любви к своим воспитанникам имена и блистательное исполнительское мастерство талантливых выпускников школы имени Гнесиных известны во всем мире», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что основанная в 1946 году школа продолжила легендарные образовательные и просветительские традиции Гнесинского дома. Он пожелал учителям, учащимся и выпускникам учебного заведения вдохновения и успехов в работе и учебе.

    История учебных заведений, основанных семьей Гнесиных, начинается в 1895 году. Совмещенное обучение детей по общей и музыкальной программе началось в Гнесинской школе осенью 1946 года. В настоящее время в школе работают 39 профессоров, доцентов, кандидатов и докторов искусствоведения, 40 заслуженных и почетных работников культуры, народных и заслуженных артистов России. В список знаменитых выпускников «Гнесинской десятилетки» входят победители самых престижных исполнительских конкурсов, номинанты и обладатели премии Grammy, профессора и педагоги музыкальных учебных заведений России, солисты крупнейших симфонических и камерных оркестров мира, руководители музыкальных фестивалей, агентств.

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    Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

    25 октября 2021, 15:42

    Текст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин поручил завершить процесс разработки системы управления качеством и безопасностью продуктов, сообщает пресс-служба Кремля 25 октября.

    В сообщении говорится, что для обеспечения россиян качественными продуктами питания правительству РФ поручено завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции.

    Разработка будет отвечать за комплексный механизм прослеживания качества на основе имеющихся государственных информационных систем, сообщает РИА Новости

    Ранее сообщалось, что из-за энергетического кризиса жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продукты. Вместе с ростом цен на энергоресурсы подорожает и удобрение. Поэтому есть риск скачка цен на продовольствие, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

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    В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Финляндии

    25 октября 2021, 13:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин в конце недели проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию – прим. ВЗГЛЯД), будут в Москве переговоры с господином Ниинисте», – передает его слова ТАСС.

    Между тем в канцелярии президента Финляндии сообщили о предстоящем визите главы государства в Россию.

    «Ниинисте 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле. В дополнение к финско-российским отношениям на повестке будут региональные и международные вопросы», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который запланирован на 2025 год.

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