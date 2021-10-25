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Константинопольский патриарх Варфоломей покинул больницу в Вашингтоне
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Вселенский патриарх Варфоломей, который попал в больницу в столице США, 24 октября был выписан из медицинского учреждения, сообщает пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата.
Священнослужитель готов продолжить визит, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
«Мы рады сообщить, что наш духовный отец, Его Святейшество только что был выписан из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжать апостольский визит», – рассказали в архиепископии.
Ранее сообщалось, что в РПЦ прокомментировали слова патриарха Варфоломея о неблагодарности Москвы. Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил газете ВЗГЛЯД, что священнослужитель продолжает сеять раздор и смуту.
«Патриарх Варфоломей продолжает политику, направленную на раскол мирового православия, все больше углубляя его», – говорил и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией
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Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику.
Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости».
При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
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Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»
Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических.
Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка».
В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*.
Патриарх Варфоломей пожаловался на неблагодарность Московского патриархата
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Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси.
Патриарх Варфоломей дал интервью кипрской газете Politis по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне. Он считает, что Московский патриархат резко отреагировал на предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине из-за «геополитических целей Москвы». В Константинополе заверили, что «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции» прежде, чем принять решение «только и исключительно в духовных интересах народа Божьего».
«Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий – я не буду судить, хорошо это или плохо – вошло в жизнь церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями», – приводит его слова РИА «Новости».
Патриарх утверждает, что Москва получила Киевскую митрополию под давлением. По версии патриарха Варфоломея, его «предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», а «Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там».
По его словам, сейчас, «спустя века, константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», а «скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям». Причем для этого якобы используют «экономическую и светскую силу и власть против церквей».
«Я несу ответственность перед своими предшественниками, перед историей, перед народом Божьим, который ожидает от Константинополя только истины, вдали от временных интересов и мелких счетов», – заявил константинопольский патриарх, обещав не поддаваться давлению.
По его словам, за свое решение он получил лишь «оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения». Патриарх Варфоломей заявил: «Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно – клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций – вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата». Патриарх сказал, что обеспокоен не личными нападками, а «попытками ущемить права Константинополя».
Он также раскритиковал украинского митрополита Московского патриархата Онуфрия, который «категорически отказался» принимать участие в «объединительном соборе». При это Константинополь «не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права». По словам патриарха, «если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе», но митрополит и его сторонники «категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола». Константинополь полагает, что ситуация со временем изменится.
Патриарх настаивает на первенстве Фанара в православии и «уникальных обязанностях в церкви». «С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения «братской встречи» в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей церкви и ее традиции», – сказал он.
Напомним, патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
Стала известна причина смерти режиссера Александра Рогожкина
Российский режиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты», умер из-за продолжительной болезни.
«Режиссер умер накануне. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Информацию об этом на киностудию передал его сын. Дата прощания станет известна позже», – сообщает «Российская газета».
О смерти Рогожкина стало известно ранее в воскресенье. Режиссер умер на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге.
Александр Рогожкин – советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор. Среди режиссерских работ Рогожкина такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Блокпост» и другие. В 2004 году ему было присуждено звание народного артиста России.
В Китае описали последствия удара российских «Сарматов» по Японии
В случае гипотетического военного конфликта с Россией «Япония уйдет под воду», говорится в материале китайской интернет-платформы Baijiahao.
В материале военный конфликт двух стран рассматривается как крайний, но все-таки возможный сценарий, учитывая, что отношения Москвы и Токио ухудшились после прихода в Японии к власти премьера Фумио Кисиды. Указывается, что «межконтинентальные баллистические ракеты России обладают ужасающей мощностью», российская сторона может использовать новую боевую систему «Сармат», а японцам не стоит надеяться на помощь американской системы ПРО, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, читатели японского издания «Асахи», комментируя проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября, призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота.
Стал известен кандидат на пост министра обороны Украины
Министром обороны Украины должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, его кандидатуру уже согласовал глава государства Владимир Зеленский, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
«Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию», – написал он в Facebook.
По словам Бутусова, вторым кандидатом была глава подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
Журналист отметил, что главной мотивацией Зеленского является желание иметь «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана.
Как сообщает РИА «Новости», в пятницу глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
В РПЦ дали отповедь на слова патриарха Константинопольского о неблагодарности Москвы
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Патриарх Варфоломей продолжает сеять раздор и смуту, раскалывая мировое православие, сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси.
«Эту мысль патриарх Варфоломей высказывал многократно», – считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он напомнил слова из Евангелие о том, что «именно Иисус Христос взращивал те семена веры, которые проповедники и апостолы передавали тому или иному народу».
«Конечно, Русская православная церковь хранит в своем сердце благодарность в том числе и к константинопольским проповедникам, епископам и монахам, которые привнесли свой вклад в духовное просвещение Руси, – отметил Кипшидзе. – Но эта благодарность ни в коей мере не может распространяться на их приемника Варфоломея, который по большому счету идет наперекор всему, что делали его предшественники – сеет раздор и смуту на каноническом пространстве РПЦ».
Схожей точки зрения придерживается и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Патриарх Варфоломей продолжает политику, направленную на раскол мирового православия, все больше углубляя его», – уверен он. Он добавил, что подобного рода пересмотр исторических актов со стороны Константинополя произошел уже в 2018 году, когда было прервано общение Московского патриархата с Константинополем.
«Кроме того, утверждения Варфоломея свидетельствуют о провале политики Константинопольской церкви на Украине, – считает эксперт. – Таким образом Варфоломей пытается компенсировать тот холодный прием, который ему оказали прихожане УПЦ во время его визита летом этого года. Соответственно, он на собственном примере убедился в том, что его заигрывание с украинскими властями ни к чему не привело. И «церковью большинства православных» осталась Украинская православная церковь Московского патриархата».
«В этой ситуации он решил спекулировать на исторических фактах. Но дело даже не в исторической правде XVII века, а в том, что патриарх Варфоломей использует историю, чтобы расколоть православных, – констатировал Лункин. – Таким образом патриарх Варфоломей показывает свое беспокойство из-за того, что он стал причиной трагедии православного мира, а также из-за того, что не получилось создать свою церковь на Украине».
«Более того, патриарх сознательно занимает позиции, которые выгодны Вашингтону. В частности, США продвигают патриарха Варфоломея на глобальной арене с помощью финансирования, а Варфоломей в ответ исполняет свою миссию, – полагает Лункин. – Во-первых, он участвует в антироссийской пропаганде, что явно выгодно США. Во-вторых, он потихоньку продвигает неолиберальную повестку, которая полезна США и другим западным лидерам. Прежде всего это касается экологии. Так что здесь можно говорить о взаимовыгодном сотрудничестве».
Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с утверждением, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси. Об этом он заявил в интервью кипрской газете Politis по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне.
Он считает, что Московский патриархат резко отреагировал на предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине из-за «геополитических целей Москвы». В Константинополе заверили, что «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции», прежде чем принять решение «только и исключительно в духовных интересах народа Божьего».
«Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий – я не буду судить, хорошо это или плохо – вошло в жизнь Церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями», – отметил он.
Патриарх утверждает, что Москва получила Киевскую митрополию под давлением. По версии патриарха Варфоломея, его «предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», а «Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там».
Сейчас, «спустя века, Константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», а «скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям». Причем для этого якобы используют «экономическую и светскую силу и власть против церквей».
По его словам, за свое решение он получил лишь «оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения». Патриарх Варфоломей заявил: «Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций – вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других Церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата». Патриарх сказал, что обеспокоен не личными нападками, а «попытками ущемить права Константинополя».
Он также раскритиковал украинского митрополита Московского патриархата Онуфрия, который «категорически отказался» принимать участие в «объединительном соборе». При этом Константинополь «не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права». По словам патриарха, «если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-Церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе», но митрополит и его сторонники «категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола». Константинополь полагает, что ситуация со временем изменится.
Патриарх настаивает на первенстве Фанара в православии и «уникальных обязанностях в Церкви». «С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения «братской встречи» в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей Церкви и ее традиции», – сказал он.
Напомним, патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».
Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви». Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как США вредят православию.
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В Киеве «раскрыли» план Байдена по созданию нового миропорядка без России
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Президент США Джо Байден создает новый миропорядок, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики», заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.
«Единственный способ – отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вето. Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», – заявил Огрызко в беседе с телеканалом Espreso.
Дипломат считает, что если одна страна нарушает Устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».
По словам Огрызко, западные партнеры Украины в настоящее время разрабатывают и будут в ближайшее время реализовывать «совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка», где якобы не будет России. «Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», – пояснил он.
Бывший министр заявил, что через несколько месяцев, согласно плану Байдена, состоится «саммит демократий» с участием стран, «для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия».
Также Огрызко выразил мнение о том, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: из демократических государств, куда войдут «мощные цивилизованные страны», и автократический из 10-15 стран. Экс-глава украинского МИД выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, поскольку в этом состоит «историческая миссия демократии».
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». До этого он заявлял, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
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Вынос на помойку старой мебели и крупногабаритных предметов грозит россиянам штрафом, предупредила член Ассоциации юристов России Ольга Митева.
Она напомнила, что за неправильное обращение жильцов с отходами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ, передает РИА «Новости».
Штраф составляет от 1 до 2 тыс. рублей, за повторное нарушение в течение года – от 2 до 3 тыс. рублей. Нарушения могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане.
Выкидывать крупногабаритный мусор разрешено только на специально оборудованные площадки. Если же такой площадки поблизости нет, то жители могут пожаловаться местным властям.
Митева добавила, что неоднократное нарушение региональным оператором норм по размещению спецплощадок может стать основанием для лишения его такого статуса.
Ранее Российский экологический оператор (РЭО) призвал развивать экологическую культуру, поскольку каждый житель России ежегодно в среднем выбрасывает 400 кг отходов.
Стало известно о соглашении Нафтогаза с Молдавией о поставках газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости, сообщили источники в правительстве страны.
По информации издания «Европейская правда», соглашение предполагает, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный Нафтогазом в Европе.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
В офисе Зеленского пригрозили Москве украинскими ракетами
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Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал об украинской ракетной программе.
По словам Арестовича, Россия «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине», что на Украине «работают над ракетной программой». Он выразил уверенность, что украинские «ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы». Арестович утверждает, что «это паритетные действия в ответ на действия России», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
На Украине предсказали Зеленскому унижение на встрече с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным и будет «унижаться» из-за газового кризиса в стране, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима», – пояснил Корнейчук в эфире телеканала «НАШ».
Эксперт также добавил, что вскоре российская сторона запустит газопровод «Северный поток – 2», после чего снизится транзит газа через Украину.
«В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться», – считает он.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
В Киеве предсказали конец России в случае нападения на Украину
Любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы – это блеф», – приводятся слова Арестовича на сайте телеканала «Дом».
Он считает, что задача блефа – напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей».
«Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы», – сказал Арестович.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».
Сатановский объяснил причины путча в Судане
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Участники государственного переворота в Судане пока ни с кем не связаны, они движимы только жаждой власти и денег, а победитель в нынешнем противостоянии выйдет к Западу и России с предложением сотрудничества, рассказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. В понедельник в Судане были арестованы премьер-министр Абдалла Хамдок и ряд высокопоставленных политиков, а военные блокировали въезды в Хартум.
«В Судане происходит обычный военный переворот. Противостоящие силы движимы стремлением к власти и деньгам – им совершенно все равно, у кого получать поддержку и с кем сотрудничать. Победившая сторона прихватит активы и будет искать того, кому сможет их сбыть. Есть несколько игроков, которые могут «играть» в Судане – это Китай, США и Саудовская Аравия, а где-то на периферии – Великобритания. Вот с ними победители и будут торговаться», – пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
По его словам, сам переворот – удастся он или нет – никак не повлияет на продолжение диалога по поводу строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России.
«С Россией суданские власти будут торговаться по поводу военной базы, они захотят получить от нас деньги, и желательно – вперед. Никакого другого интереса в этой базе для Судана нет. Возможно, нам эта база действительно нужна. Но опираться в Судане нам не на кого, верить там никому нельзя и платить авансом за что-либо также нельзя, как это было в случае с Ливией», – подчеркнул собеседник.
Напомним, столица Судана Хартум в утренние часы понедельника оказалась полностью блокирована
армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.
Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад. На улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.
За несколько часов до этого – после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука – в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий.
В этой связи спецпосланник США Джеффри Фельтман заявил, что Вашингтон «глубоко встревожен сообщениями о военном захвате переходного правительства». Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа», – написал он в Twitter.
Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. В марте 2020 года неизвестные совершили покушение на премьер-министра.
Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы
Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, сообщает национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.
Как сообщает Lenta.ru, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.
«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», – рассказал Шмайжите-Кулешене.
В свою очередь сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис пояснил, что «такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием».