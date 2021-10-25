Попова рассказала о необходимом уровне антител к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет ответа на вопрос, какой уровень антител дает защиту от коронавирусной инфекции.

«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», – сказала Попова в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».

Она уточнила, что ревакцинироваться надо раз в шесть месяцев.

Ранее Попова заявила, что главная задача на сегодняшний день – максимально уменьшить число контактов.

Также она отметила, что период нерабочих дней нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, что академик РАН Валерий Черешнев рассказал, что ревакцинацию против коронавируса рекомендуется проходить именно через шесть месяцев после первой прививки потому, что именно этот интервал является наиболее оптимальным для всего населения, а также в этот период эффект ревакцинации усиливается.