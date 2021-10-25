Кремль счел достаточными меры поддержки на фоне пандемии

Все меры, введенные в России для поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии, продолжают работать. На данный момент их достаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что существует целый набор, целый перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка. Прежде всего [ее получают те,] у кого есть дети, неполные семьи. Все эти методы поддержки работают, они в силе, и они были введены именно в связи с тем, что возникла серьезная, сложная ситуация, вызванная ковидом», – передает ТАСС слова Пескова.

Он напомнил и о том, что приняты новые меры для помощи бизнесу, они также являются точечными. По оценке представителя Кремля, на данный момент данных форм поддержки достаточно.

«Эти методы работают, а в остальном ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и в администрации [президента], и в кабинете министров. Потому что понятно, что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться», – пояснил Песков.

По его словам, правительство наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу цен.

«Существует действующее поручение президента кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Они имеют своей целью предотвратить скачкообразное повышение», – сказал представитель Кремля.

В то же время, по словам Пескова, «есть еще и объективные процессы – это инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения, такая работа разновекторная».

«Существуют как субъективные факторы, с которыми очень активно работает правительство, так и объективные факторы, которые просто надо принимать как данность, имею в виду инфляционные процессы», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.