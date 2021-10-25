ЦИК Узбекистана опроверг информацию о 90% голосов в поддержку Мирзиеева

ЦИК Узбекистана опроверг информацию о том, что действующий президент страны Шавкат Мирзиеев набрал на прошедших в воскресенье выборах главы государства 90% голосов.

Ранее телеканал Euronews сообщил, что Мирзиеев в ходе выборов главы государства в воскресенье по предварительным итогам получил 90% голосов и был переизбран на второй срок.

«Распространяется информация о том, что стали известны предварительные итоги прошедших выборов президента Узбекистана. Хотим сообщить, что это не соответствует действительности», – передает РИА Новости слова пресс-секретаря ЦИК Джалолиддина Усманова.

Он напомнил, что предварительные итоги выборов будут объявлены председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в понедельник в 16.00 (14.00 мск).

Как заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации, выборы президента Узбекистана прошли без нарушений.

«Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества констатирует, что выборы президента Узбекистана соответствовали требованиям национального законодательства и международным обязательствам, были свободными, легитимными, демократичными. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено», – сказал Ашимов на брифинге.

Глава миссии отметил, что избирательный процесс в Узбекистане совершенствуется благодаря внедрению современных коммуникационных и информационных технологий. Также был организован доступ на участки лиц с ограниченными возможностями, приняты противоэпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса.

Миссия ШОС, в состав которой вошли 26 представителей из стран-членов организации, в ходе мониторинга посетила более 2 тысяч избирательных участков в Ташкенте и четырех регионах Узбекистана. «Везде мы отмечаем профессионализм работников участковых комиссий и активность населения», – добавил Ашимов.

Предварительные итоги выборов президента Узбекистана Центризбирком огласит 25 октября, сообщили ранее в ЦИК. Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%, проголосовали 16,037 млн человек. По уточненным данным, на выборах имели право голоса 19,86 млн избирателей.



Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и «Адолат» («Справедливость») – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них – действующий президент Шавкат Мирзиеев. По мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.

В воскресенье в Узбекистане начали работу 10760 избирательных участков для голосования на выборах президента страны.

Напомним, председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев заявил, что по итогам выборов президента Узбекистана явка избирателей составила 80,8% к моменту закрытия участков.