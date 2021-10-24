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В России спортивные соревнования решили не отменять во время нерабочих дней
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Спортивные мероприятия, включая российскую Премьер-лигу, во время нерабочих дней отменены не будут, но допуск зрителей будет зависеть от решений местных властей в регионах, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19, – пояснил Чернышенко, передает ТАСС.
Он добавил, что федерации и лиги уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов и согласовывают свои действия с Роспотребнадзором.
Вице-премьер отметил, что ограничения будут касаться «зрительской заполняемости, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты», а на некоторые арены допускать будут только по QR-кодам.
По его словам, в России также пройдут международные соревнования, там «будут выполняться требования не только федеральных органов власти, но и регламентов международных федераций».
«Все иностранные и российские участники проходят регулярное тестирование, спортсмены вносят данные о своем местонахождении, их пребывание ограничивается спортивным объектом и местом проживания. Персонал должен иметь сертификат или ежедневно сдавать ПЦР-тесты, зрители также допускаются при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни. Но в целом наша рекомендация – прививаться, находиться по возможности дома и беречь свое здоровье и своих близких», – добавил Чернышенко.
Напомним, президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это произошло на фоне того, что в стране резко ухудшилась ситуация с коронавирусом.
«Ельцин Центр» оскорбили гомофобные высказывания Вадима Самойлова
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«Ельцин Центр» может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после заявлений экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова о представителях ЛГБТ-сообщества, сообщила пресс-служба центра.
«Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов», – говорится в сообщении «Ельцин Центра».
«Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», – отмечено в заявлении.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в «Ельцин Центре» выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, говоря негативно со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества.
Позже он извинился за использование мата, но от своих слов не отказался. «Да, «Ельцин Центр», действительно, является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой», – приводит РИА «Новости» слова музыканта.
Турция объявила персонами нон грата послов 10 стран
Турецкий лидер Тайип Эрдоган приказал объявить в стране персонами нон грата 10 послов из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.
«Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих 10 послов персонами нон грата», – цитирует Эрдогана «Коммерсант».
После признания персоной нон грата, согласно дипломатическим правилам, следует высылка сотрудника дипмиссии.
Отмечается, что эта реакция стала ответом на требование освободить правозащитника Османа Кавалу.
Ранее Эрдоган грозился выслать послов 10 стран в ответ на заявления об освобождении правозащитника.
Шойгу: НАТО стягивает силы к нашим границам
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Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия, напомнив главе германского министерства, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.
«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – приводит РИА «Новости» слова Шойгу.
Он подчеркнул, что «безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России». По его словам, «к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО».
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«Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», – добавил Шойгу.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны.
До этого в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро.
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Украинскую Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля
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На Украине остановили Славянскую тепловую электростанцию из-за нехватки угля сообщила компания «Укрэнерго».
К 14.00 субботы оба блока теплоэлектростанции остановили, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской компании.
До этого «Укрэнерго» отмечала, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшилась, на складах в 3,9 раз меньше сырья, чем необходимо, а на некоторых ТЭС этого топлива осталось лишь на несколько дней.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
А бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
Мясников назвал смертельно опасные лекарства
Нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По мнению врача, наиболее кардиотоксичные средства – препараты для химиотерапии. Как утверждает специалист, самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, могут нанести ущерб здоровью.
«То есть мы даем препарат понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
Врач также предупредил, что при неправильном применении опасность представляют и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Неумеренное использование таких лекарств приводит к повышению давления, может спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны, подчеркнул врач.
В Киргизии ответили на вопрос о военной базе США
Власти Киргизии не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.
Жапаров сказал, отвечая на вопрос о возможности открытия в Киргизии военной базы США, что «у нас есть российская база в Канте (Чуйская область), нам хватит одной базы», передает ТАСС.
«Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы», – пояснил свою позицию глава государства, напомнив, что американский военный объект в республике перестал функционировать в 2014 году.
Напомним, база США была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Она предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.
Там располагались военнослужащие и техника стран – участниц антитеррористической коалиции, костяк группировки составляли американские силы и средства.
Через восемь лет авиабазу переименовали в Центр транзитных перевозок, а летом 2014 года она была закрыта по требованию киргизской стороны.
Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США.
Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.
Также США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщалось, что после вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.
В МИД России объясняли, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану.
На оголившую грудь модель у храма Василия Блаженного завели дело
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По факту видеозаписи с оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного моделью Лолитой Богдановой возбудили уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сказал собеседник ТАСС.
По этой статье предусмотрено наказание до года лишения свободы. В отношении 22-летней Богдановой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи с девушкой, оголяющей грудь на фоне храма.
Ролик, на котором запечатлена девушка, позирующая с обнаженной грудью на фоне храма в центре Москвы, появился в Сети 20 октября. Пользователи узнали в девушке на записи некую модель Lola Bunny, которая на сервисе OnlyFans продает свои «голые» фото.
После этого девушка сообщила в соцсетях, что ролик был снят несколько лет назад, а видео опубликовал вообще другой человек. Она попросила извинения и заявила, что ей поступают угрозы.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Умерла актриса Татьяна Бестаева
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Народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева, известная по фильмам «Тени забытых предков», «Матрос с «Кометы» и «Семь стариков и одна девушка», скончалась 23 октября на 85-ом году жизни, сообщила руководитель пресс-службы Государственного академического театра имени Моссовета Татьяна Горина.
Горина сообщила, что актриса «скончалась сегодня утром после продолжительной болезни», передает ТАСС.
Бестаева родилась 13 июня 1937 года. В 1961 году окончила ВГИК. С 1961 года работала в Театре имени Моссовета.
В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1990 – Народной артистки РСФСР.
Была награждена орденом Дружбы, являлась лауреатом премии «Театральная весна» за роль Капы в спектакле «Вдовий пароход».
В числе ее наиболее известных киноработ – роль Палагны в фильме «Тени забытых предков» (1964), а также роли в таких картинах как «Матрос с «Кометы» (1958), «Человек идет за солнцем» (1961), «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Дни хирурга Мишкина» (1976).
Адвокат Исмаилова объяснил отказ Черногории в выдаче России бизнесмена
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Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории содержит несколько тысяч страниц, предприниматель не может быть выдан российской стороне, заявил его адвокат Милош Вуксанович.
«Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции», – цитирует Вуксановича РИА «Новости».
Другой адвокат Марина Русакова сообщила, что Исмаилов получил убежище после решения прокуратуры Цюриха о закрытии дела против бизнесмена.
«Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности Тельмана», – сказала Русакова ТАСС.
Она выразила мнение, что именно решение прокуратуры этого швейцарского города, предоставленное Черногорскому суду, «сыграло решающую роль».
Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова.
Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.
В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.
В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.
В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.
Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Вашингтон призвали к переговорам с Москвой и Пекином из-за «гиперзвука»
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Развитие гиперзвукового оружия создает стимулы для войны, США, Россия и Китай должны обсудить эту сферу за столом переговоров, пишет американская пресса.
Washington Post отмечает, что эти три страны работают над новейшим гиперзвуковым оружием, которое представляет «опасность и проблемы». Подчеркивается, что «межконтинентальная баллистическая ракета может доставить ядерную боеголовку через океаны за 30 минут – кошмарный сценарий с начала холодной войны», передает «Звезда».
В WP указали, что США отстают в создании «гиперзвука». Многие эксперты призывают включить новейшие разработки в схему контроля над вооружением. При этом говорится о необходимости привлечения Китая к переговорам с США с сохранением российского участия, передает РЕН ТВ.
«Некоторые аналитики считают, что гиперзвук может изменить планы войны, создавая стимулы для нанесения удара по противнику первым и без предупреждения», – говорится в материале, авторы которого подчеркивают, что российские ракеты способны обойти ПРО США. Кроме того, указывается, на угрозу гонки вооружений.
Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Президент России Владимир Путин сообщил, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве. Кроме того, в начале октября Военно-морской флот России провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота.
Оппозиция на Украине сочла безумием отказ передать России останки советского разведчика
Парламентская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала «апогеем безумия» и «шабашем» отказ исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России.
«На Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, всеми способами стремящихся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Только в среду Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) обнародовал свой диктаторский перечень табуированных названий и терминов, запретив даже упоминать о Великой Отечественной войне. А уже в пятницу в Полтаве неизвестные разбили памятную доску Герою Советского Союза Филиппу Киве – деду депутата Верховной рады от ОПЗЖ Ильи Кивы. Но апогеем этого безумия стал отказ членов исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России», – отмечается в заявлении ОПЗЖ, опубликованном на сайте партии.
Как отмечает ОПЗЖ, в сентябре кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал Львовский горсовет разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.
«Такими действиями украинская власть, в том числе и местная, демонстрирует крайнее презрение к закону и уверенность в абсолютной безнаказанности за это», – заявила оппозиция.
ОПЗЖ назвала «совершенно постыдным и аморальным предложением мэра Львова Андрея Садового вернуть прах погибшего в 1944 году советского героя на родину лишь в обмен на освобождение украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в России».
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что власти Львова не будут передавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом.
Газпром: Поставки газа в Молдавию могут прекратиться с 1 декабря
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Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», – приводит ТАСС слова Куприянова.
Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ. «В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», – добавил он.
По его словам, в ситуации с поставками газа в Молдавию нет политики, «Газпром» не может работать в убыток.
«Газпром» – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», – заявил Куприянов.
«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», – отметил он.
При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».
Ранее Россия заверила Молдавию в получении дополнительных объемов газа, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну по возвращению из Москвы.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.
Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
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Бастрыкин поручил изучить отказ Черногории выдать Тельмана Исмаилова
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова.
«Председатель Следственного комитета РФ на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что Черногорией принято решение о предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, в связи, с чем его выдача Российской Федерации для осуществления правосудия – невозможна.
«Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением. По версии следствия Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления», – заявили в СК.
Кроме того, в январе 2004 года Тельман Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и отправили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.
«За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске», – сообщили в ведомстве.
Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.
«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора, так как получил убежище в Черногории. Это изданию подтвердил его адвокат Милош Вуксанович», – сообщил портал издания Vijesti, передает РИА «Новости».
Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.
В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.
В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.
В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.
Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Москва призвала международные силы в Косово обеспечить безопасность российских дипломатов
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Российские дипломаты аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства». А поэтому Москва призывает МООНК и международные силы для Косово обеспечить безопасность и условия для работы российского персонала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«22 октября так называемые косовские «власти» предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив – в том числе публично – о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов, работающих в приштинской Канцелярии нашего Посольства в Республике Сербии. В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв «национальной безопасности» и фактически не существующего в крае «конституционного порядка», – приводит сайт МИД комментарий Захаровой.
«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства», – отмечается в сообщении.
«Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине. Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии. Рассчитываем, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнеров по урегулированию», - указала Захарова.
По ее словам, речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах.
В пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. По ее словам, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово». Она заверила, что республика продолжит сотрудничать с США и Европой с целью не допустить, чтобы Косово и другие страны в регионе «стали жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».
Посольство России в Сербии сообщало, что заявления и «решения» непризнанного Косова не имеют правовой силы.
Пушков указал на исходящую от Украины угрозу для НАТО
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил об исходящей от Киева угрозе для Европы и НАТО, так как нынешние украинские власти стремятся втянуть альянс в вооруженный конфликт с Россией.
Пушков отметил в Telegram, что «не вполне понятно, на кого рассчитаны заверения (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, что России не следует опасаться включения Украины в НАТО, поскольку это «оборонительный альянс».
«Удивительная «наивность». Весь мир видел, как ВВС НАТО бомбили весной 1999 года Белград. В центре города долго стояли здания, разрушенные бомбами и ракетами НАТО. Какую страну-члена альянса защищала НАТО от сербов? Весной 2011 года этот «оборонительный» альянс начал ракетно-бомбовую войну против Ливии, которая привела к расколу этой страны и социальной катастрофе. Кого из своих членов «оборонял» альянс в этой войне? 25 стран-членов НАТО в той или иной форме поддержали агрессию США и Британии в Ираке. А сейчас США еще намерены подключить альянс к своей стратегии против Китая», – напомнил сенатор.
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В связи с этим он призвал не рассказывать «сказки» об «оборонительном» характере НАТО –военно-политической организации, в военном плане вплотную подошедшей к границам России».
«И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники. Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самой НАТО», – заключил Пушков.
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, российский лидер обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс.
Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Между тем глава Пентагона уже посетил Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
Столтенберг заявлял, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. Зеленский говорил о якобы способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
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