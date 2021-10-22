Крупные российские автозаводы не будут останавливать производство машин в нерабочие дни

Российские автоконцерны «АвтоВАЗ», ГАЗ и «Камаз» не будут приостанавливать производство автомобилей во время нерабочей недели, сообщили в пресс-службе автопроизводителей.

В компании пояснили, что «АвтоВАЗ», как системообразующее предприятие, а также поставщики и дилеры, образующие с ним единую производственно-сбытовую цепочку, продолжат свою деятельность в период с 25 октября 7 ноября 2021 года в соответствии с установленными графиками, передает РИА «Новости».

Кроме того, в «АвтоВАЗе» добавили, что на заводе соблюдаются все санитарные рекомендации Роспотребнадзора, а уровень вакцинации сотрудников в настоящее время превышает 74%.

В нерабочие дни также не будет приостанавливаться конвейер «Камаза». Так, работу на предприятии продолжат сотрудники, чьи «функции по техническим условиям не допускают паузы». К ним, в том числе, относится персонал, необходимый для производства автомобильной техники и запчастей, отметили в пресс-службе компании.

«ГАЗ входит в перечень системообразующих предприятий России, которые в соответствии с указом губернатора Нижегородской области могут продолжать функционировать в дни, объявленные в регионе нерабочими. В связи с этим в период с 25 октября по 7 ноября будние дни на Горьковском автозаводе будут рабочими, за исключением 4 и 5 ноября, которые в соответствии с трудовым законодательством России являются праздничными выходными»,– пояснили в пресс-службе Горьковского автозавода.

На ваш взгляд Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19? Поддерживаю

Не поддерживаю



Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.

В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.