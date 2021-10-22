Страны НАТО согласовали первую стратегию по развитию искусственного интеллекта

Матвиенко назвала условие для работы России с НАТО

Россия готова взаимодействовать с НАТО, если Североатлантический альянс проявит реальный интерес, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сколько можно создавать иллюзию, имитацию сотрудничества России с НАТО? На самом деле, уже много-много лет такого сотрудничества не было, стремления к этому сотрудничеству не было. Мы приняли ответные меры, поставили точки над «i». При этом, если НАТО проявит реальную заинтересованность, будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, это будет искреннее желание к взаимодействию, мы готовы», – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, по словам Матвиенко, Россия готова предоставить московскую площадку для консультаций с талибами* (движение «Талибан*» запрещено в России) США и другим странам.

«Мы будем только рады», – сказала спикер Совфеда на вопрос о возможности предоставить площадку, передает РИА «Новости».

«Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности», – заявила Матвиенко.

«Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по-настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой», – сказала Матвиенко.

Для этого нужен диалог, отметила спикер. «По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция», – заявила сенатор.

Она напомнила о необходимости объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. «Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане», – отметила Матвиенко.

«Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству», – заключила она.

Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве.

Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

До этого стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек

Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Столтенберг тогда заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

Затем в НАТО заявили о готовности к контактам с Россией.

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