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Иммунолог дал совет по эффективной ревакцинации от COVID
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Чтобы ревакцинация была эффективной, необходимо придерживаться сроков, установленных органами здравоохранения, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Крючков заявил, что при современном уровне знаний о COVID-19 самый надежный способ обеспечить себе постоянную иммунную защиту от этого заболевания – вакцинация и строгие сроки ревакцинации, передает радио Sputnik.
«Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки) укладываются оптимальные сроки ревакцинации», – сказал он.
В дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавирусной инфекции: «Надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму».
Такие исследования уже ведутся.
Ранее иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации.
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Власти Воронежа заявили о работе городских кладбищ на пределе возможностей
Кладбища в Воронеже работают на пределе возможностей из-за увеличения числа смертей из-за коронавируса, сообщило правительство области.
«Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей», – передает сообщение властей региона РИА «Новости».
По данным статистики по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. «В 2021 году статистика меняется. Январь 2021 – более 900. Февраль 2021 – почти 800. Март 2021 – более 900. С июля 2021 – свыше 1000. Октябрь 2021 – 1070 (только за первые пять дней октября – 282)», – заявили в администрации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
Собянин объявил 11 дней с 28 октября нерабочими в Москве
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В связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни», – говорится в указе на портале мэра столицы.
По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию.
Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.
В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.
Кроме того, приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.
Согласно указу, медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.
Отмечается, что театры и музеи могут продолжать работу, однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более чем на 50%, использования QR-кодов и защитных масок.
При этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.
Вместе с тем Собянин отметил, что в связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию.
Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений. Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
«Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи», – заявил Собянин.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
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Эксперт рассказал о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме
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«Среди россиян, в том числе имеющих ученую степень, есть большое количество мракобесов, отрицающих вакцинацию. Именно такое отношение во многом стало причиной увеличения числа заболевших», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения о росте числа случаев COVID-19.
«Когда было только пять тысяч заболевших в сутки, мы удивлялись и опасались за себя и своих родных, теперь же мы имеем из-за таких людей 36 тысяч заболевших в день, а выздоравливают ежедневно сейчас только около 18 тысяч человек», – отметил глава Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич.
Собеседник подчеркнул – противникам вакцинации следует вспомнить, что в свое время Россия успешно победила оспу, тиф и другие серьезные заболевания с помощью вакцинации. «Более того, из-за того, что эти «ковид-диссиденты» дезорганизовывают и дезинформируют людей, у нас возникает новая проблема – мошенники, выдающие поддельные сертификаты о вакцинации», – говорит собеседник, добавляя, что «за такие преступления нужно ужесточать уголовную ответственность».
«Вакцинация не гарантирует отсутствия возможности заразиться коронавирусом, но человек переболеет в легкой форме и останется жив, – считает Клинцевич. – Президент отмечал, что «у нас есть только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть. При этом надо помнить, что из тех, кто заболеет, выживут не все».
«Это вопрос жизни и смерти, поэтому надо людям разъяснять пользу вакцинации. Антипрививочники или «антиваксеры», те, кто говорит про «недоказанность клинического эффекта», «чипирование» и другие глупости, просто враги страны, – уверен он. – Конечно, в зависимости от особенностей организма люди по-разному переносят вакцину и саму болезнь, но надо просто примириться с мыслью о том, что дальше мы будем жить в этой парадигме, коронавирус никуда не уйдет. Спасение одно – вакцинация».
«В этих условиях руководство нашей страны приняло стратегическое решение, введя нерабочие дни. Ситуация с заболеваемостью сложная, и каждый человек должен об этом задуматься», – заключил Клинцевич.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает
большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Тем временем Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России новой формы коронавируса AY.4.2 – варианта штамма «дельта», ранее получившего распространение в Великобритании.
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В Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом
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Полиция Латвии начала проверку в связи с размещенным в газете объявлением учительницы из Риги, которая хотела заразиться COVID-19, чтобы получить «ковидный сертификат» без вакцинации. В противном случае она лишится работы. Как выяснилось, на подобные услуги больных коронавирусом уже сформировалась определенная такса.
В одном из латвийских СМИ было размещено объявление учительницы из Риги, желающей заразиться коронавирусом. Полиция разыскала женщину, но поговорить с ней не смогла, передает Delfi. Полиция сейчас пытается установить личность еще одного педагога, также пожелавшей заразиться коронавирусом.
Журналист ЛТВ, выдавая себя за больного коронавирусом, связался с автором объявления, которая согласилась встретиться, чтобы как можно быстрее заразиться.
«Мы встретимся и обо всем договоримся. Сначала вы покажите мне документ, что вы позитивны. А потом продолжим разговор», – сказала в телефонной беседе с журналистом автор объявления. Она рассказала, что заразиться хотят и другие ее коллеги, чтобы не вакцинироваться. Как пояснила педагог, в случае отказа от вакцинации, после 15 ноября они могут остаться без работы.
Кроме того, женщина заявила, что не боится заболеть: и у нее, и у ее коллег «все в порядке с иммунитетом». «Думаю, что мы перенесем болезнь в легкой форме. В любом случае мы не боимся переболеть. Мы боимся непроверенные вакцины, которые еще нормально не исследованы. Этого мы боимся. Потому что мы не знаем, что будет через пять–десять лет, какие мутации могут начаться от вакцин», – резюмировала она.
По ее словам, после того, как она разместила объявление в газете, в день она получала по 20-30 звонков. За свои «услуги» больные коронавирусом просят минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, лишь бы переболеть и получить ковидный сертификат, ведь тогда она сможет «шесть месяцев жить спокойно».
18 октября на заседании Совета по кризисному управлению было принято решение ввести в Латвии жесткий карантин на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20:00 до 05:00.
Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.
Школьные каникулы продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики с первого по третий класс, все остальные же будут учиться удаленно до 15 ноября.
Государственная полиция Латвии будет следить за соблюдением введенных ограничений. Штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности во время локдауна для физических лиц составляет от 10 до 2000 евро, а для юридических – от 140 до 5000 евро.
Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества.
Иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации
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Слишком частая ревакцинация может вызвать иммунологический паралич, поэтому прививку повторно нужно ставить минимум через полгода, заявил президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.
Он рассказал, что ревакцинация нужна для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления и для накопления цитотоксических лимфоцитов, были стимулированными, всегда были готовы защитить организм от вируса.
«Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <...> - развивается иммунологический паралич», – цитирует Черешнева ТАСС.
Эксперт заявил, что применять вакцину часто нельзя. Он привел в пример случаи, когда люди делали прививку по семь раз, либо через каждый три-четыре недели. Черешнев отметил, что это истощает иммунитет, на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – развивается вторичный иммунодефицит.
Ранее в Кремле заявили, что для регистрации вакцины «Спутник V» в Европе остались лишь технические формальности. Помощник президента Дмитрий Песков отметил, что регистрация в ближайшее время должна быть завершена.
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Россиянам рекомендовали в нерабочие дни остаться дома
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В ведомстве попросили россиян воздержаться от поездок в период нерабочих дней, по возможности оставаться дома, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», – говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше остаться дома, отказаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей.
Если все же придется отправиться в поездку, то следует помнить о мерах безопасности, которые необходимо строго соблюдать. Речь идет об использовании защитных масок, антисептиков, перчаток, добавили в ведомстве.
Личные контактны необходимо максимально ограничить, по возможности пользоваться услугами службы доставки товаров.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что президент подписал
указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
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Эксперт: От введения нерабочей недели выиграют зарубежные курорты
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«Те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский. Так он прокомментировал сообщения о росте спроса на поездки в нерабочую неделю.
«Неделя «каникул» для всей страны – это неожиданно возникшее время для поездок. Однако руководство нашей страны сейчас рекомендует не перемещаться между регионами и вообще дома посидеть. В итоге люди находятся в состоянии раздрая, и мы сами тоже ничего не понимаем», – говорит Уманский.
«Нам много звонят, спрашивают: «Можно ехать или нет? Открыто или закрыто?». Мы не можем рекомендовать ехать куда-либо, поскольку это противоречит позиции государства, но и не можем отговаривать, ведь это дело каждого», – заметил Уманский
«В результате у нас имеет место двоякая картина. С одной стороны, те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам в первую очередь в Крым и в Сочи. Спрос на билеты в эти регионы вырос на 40%, согласно имеющимся данным», – рассказал представитель РСТ.
С другой стороны, «более консервативная публика – приверженцы организованного туризма, приобретающие путевки в турагентствах и у туроператоров, чтобы все было безопасно» – не торопится идти в кассу, отметил Уманский.
«Эта аудитория ждет уточнения правил игры, – пояснил представитель Союза туриндустрии. – Люди предполагают, что после громких заявлений о резком росте бронирования билетов может следом вылететь распоряжение – например, о закрытии авиасообщения или чем-то подобном. К тому же на фоне введенной нерабочей недели регионы почти сразу друг за другом начали соревноваться, кто жестче введет ограничения». В целом сложно сказать, что все российские туристы повсеместно принялись скупать путевки, отметил Уманский.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Не следует забывать, что во всей этой ситуации в любом случае выиграют зарубежные курорты, особенно Турция и Египет, – считает собеседник. – Они точно не намерены ничего закрывать и только получат прибавку (в числе российских туристов) на нерабочую неделю. Туда не просто могут полететь наши люди, они точно полетят – и организованные туристы тоже. Турция, например, не требует QR-кодов, ей достаточно ПЦР-теста, там все открыто – рестораны и все остальное».
Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, в целом в канун нерабочей недели растет спрос на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала исполнительный директор АТОР.
По словам Ломидзе, в среду «был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября». «Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает слова руководителя АТОР агентство РИА «Новости».
Количество поисков авиабилетов в Калининград, Иркутск и Сочи аномально выросло после того, как в России объявили нерабочие дни, сообщил в четверг ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту авиаперевозчика «Победа».
Напомним, в среду президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
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В АТОР рассказали о росте спроса на зарубежные туры
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Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Все, что происходит вокруг коронавируса, похоже на волны. Вчера был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября. Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Ломидзе, спрос растет на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала она.
«На рынке противоречивое положение: сначала все собрались куда-либо ехать, а потом ограничения, увеличение заболевших и так далее, и люди начали думать. По зарубежным направлениям эта амплитуда не такая большая, чем по внутренним, но она тоже имеет место быть», – заявила руководитель ассоциации.
Сейчас туроператоры столкнулись с двумя группами проблем: новые заявки и продажи туров по России, а вторая группа – туристы, которые купили путевки и собирались поехать отдыхать.
«Туристы задают сегодня очень много вопросов по возвратам туров, но помня, что было в Краснодарском крае этим летом, наши туроператоры сказали, что «туристы привыкли и резких шагов не делают». Путешественники предполагают, что могут быть дополнительные разъяснения, еще какие-то изменения. На данный момент аннуляций нет, но есть огромное количество вопросов», – заключила Ломидзе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Названы помогающие при постковидном синдроме растения
После коронавируса многие чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли; помочь организму могут некоторые травы, рассказал травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.
При проблемах со сном Юровский посоветовал принимать пустырник, но следует помнить, что эта трава будет давать сонливость и в дневное время. Исключение – люди, испытывающие нервную возбудимость, днем они будут чувствовать себя нормально, передает «Вечерняя Москва».
«Если же человек испытывает стрессовые состояния, то пустырник не особо подходит. В этом случае лучше применять перечную мяту. Она поможет сохранить сознание и при этом успокоиться. Эта трава подходит для каждодневного использования. Можно любой вид мяты использовать, но именно в перечной содержится ментол. Он также оказывает и спазмолитическое действие. В некоторых случаях это неплохо помогает при головных болях», – сказал травник.
Также одним из самых простых средств, понижающих нервную возбудимость и благотворно влияющих на сон, эксперт назвал семена укропа. Их часто дают и детям. Это средство также можно заменить ромашкой. В обоих случаях необходима одна и та же дозировка: чайная ложка на стакан кипятка.
Чтобы избавиться от депрессивного состояния, следует пить чаи с мелиссой лимонной и зеленый иван-чай, порекомендовал Юровский.
К постковидному синдрому относят и сильную слабость после выздоровления, в таком случае понадобятся бодрящие средства: «Тонизирующим средством могут стать «цветы» сосны. Чаще всего из них делается настойка, либо смешивают пыльцу с медом. Это средство хорошо использовать осенью. Оно быстро дает энергию. При наличии нескольких неприятных симптомов (например, слабость и нарушение сна) можно комбинировать травы. Утром принимать тонизирующие, вечером – успокаивающие. Смешивать их я не советую».
Также Юровский рассказал, с помощью чего можно быстрее восстановить легкие после бронхита и пневмонии. В этом случае применяются следующие травы: бедренец камнеломковый и корень солодки.
Для повышения иммунитета в осенний период отлично подойдут шиповник, лист смородины, медуница, лабазник вязолистный.
Среди полезных «окультуренных» трав, которые есть на дачных участках многих россиян, эксперт также назвал шалфей и монарду. Употреблять фиточаи травник посоветовал за полчаса до еды и как минимум два раза в день: перед завтраком и ужином.
Ранее ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19: синдром постковидной тахикардии.
Большинство россиян поддержало меры против коронавируса
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Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«64% наших сограждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР, одобряют 56% опрошенных, а 40% – скорее не поддерживают. При этом среди вакцинированных россиян меру поддерживают 74% и не поддерживают 24%.
55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций (40% – скорее не поддерживают).
Также опрошенные рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации.
«73% скорее поддержат предоставление работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины (21% – скорее не поддержат); 68% скорее поддержат обязательную вакцинацию от коронавируса работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры (26% скорее не поддержат); 64% скорее поддержат продажу авиабилетов для поездок в другие страны, а также в другие регионы России только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (32% скорее не поддержат)», – сказано в сообщении.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 19-20 октября методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
Медик: Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников
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«В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Николай Дайхес. Так он прокомментировал сообщения о росте заболеваемости COVID-19.
«Всплеск, который мы видим сегодня, не случаен, его прогнозировали. Конечно, это связано и с осенним периодом, с усилением осенью различных простудных заболеваний. Но в первую очередь – с тем, что у нас недостаточен процент вакцинированных, и главное – недостаточно понимание людей, что нужно вакцинироваться», – отметил доктор медицинских наук, профессор Николай Дайхес, директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент Российской академии наук.
«Об этом сегодня открыто говорят. Мы видим цифры вакцинации, как в крупных городах, так и в отдельных регионах страны. Случайностей не бывает. Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников», – полагает собеседник.
В ходе обсуждений, в том числе на площадке Общественной палаты России, высказывалось мнение – к противникам вакцинации должен быть выработан социальный иммунитет, как к людям, которые ставят себя вне общества, вне нормальных человеческих рамок, подчеркнул Дайхес. По его мнению, те, кто – вопреки очевидным фактам о «Спутнике V» и других вакцинах – рассказывают небылицы о «недоказанном клиническом эффекте» или об опасности российских препаратов, подыгрывают «нашим западным партнерам» – и в первую очередь, западному фармацевтическому бизнесу, который опасается конкуренции.
Но куда более важно то, что антипрививочники подвергают опасности тех, кто поддается на их пропаганду, подчеркнул Дайхес. «Надо понимать, что и вакцинированный человек может переболеть COVID-19, особенно в случае заражение новыми, видоизмененными штаммами, которые приходят в нашу страну. Но медицинская практика свидетельствует – те люди, что привились, легче переживают заболевание, чем те, кто отказались от вакцинации», – подчеркнул специалист.
«Безусловно президент сказал правильно: «У нас только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть». Но я считаю, что первый путь – вакцинация, главный и верный», – отметил Дайхес. По его оценке, если общество в массе своей предпочтет преодолевать пандемию, переболевая COVID-19, то это будет чревато многочисленными летальными случаями или тяжелым течением болезни.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
«Поэтому жизненно необходимо активизировать разъяснения – почему надо прививаться», – подчеркнул собеседник. Те же, кто, развлекаясь или говоря всерьез, пишет про «чипирование» и тому подобный вздор, в первую очередь не думают об окружающих, добавил эксперт. «В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях в первую очередь», – резюмировал Дайхес.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Заболеваемость COVID-19 в столице в ближайшее время будет только расти, заявил в четверг врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Сейчас в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом.
Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России формы коронавируса AY.4.2 – нового, более заразного варианта штамма «дельта», получившего распространение в Великобритании.
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Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
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Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.
В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
Эксперты предсказали риск дефолта из-за закрытия ТЦ в Москве и области
Приостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для отрасли, сообщила руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова.
По ее словам, на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период «простоя», передает РИА «Новости».
Также Антонова отметила, что большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих навынос.
«Однако для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – сказала она.
Кроме того, она добавила, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, остро встанет вопрос о влиянии дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.
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Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны
Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны.
Об этом сообщает РИА «Новости».
18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».
Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
В России выявили 36,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36339 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36339 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7897, Санкт-Петербурге – 3280, Московской области – 2318.
Всего в стране выявили 8 131 164 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 091 607 человек, из них за сутки вылечились 25 895 человек.
Также за сутки зафиксировано 1036 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 227 389 человека.
Накануне, 19 октября, в России выявили 34073 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2266.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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