Путин о наказании в США за нарушение закона об иноагентах: Пятерочка ломится

Руководству российского телеканала RT в США может грозить тюремное заключение, ему «пятерочка ломится» там за то, что тот не был зарегистрирован в стране в качестве иноагента, заявил президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума.

Главред RT Маргарита Симоньян в ходе дискуссии на форуме сообщила, что не летает в США уже несколько лет, чтобы ее не посадили в тюрьму из-за закона об иностранных агентах, передает РИА «Новости».

Она отметила, что у нее есть повестка на допрос в США за то, что RT не был зарегистрирован в качестве иноагента до того, как его зарегистрировали уполномоченные органы страны. Наказание за такой проступок, по ее словам, составляет пять лет тюрьмы.

«Видите, как в Штатах: пятерочка ломится», – прокомментировал Путин.

Также Симоньян попросила президента о защите в качестве ответных мер за удаление немецкого канала RT на YouTube.

«Что касается ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать», – ответил президент.

«С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам и вам, нужно подумать – пошире подавать информацию, что вас запрещают, и интерес к вам будет возрастать», – отметил президент.

Он предложил подумать над техническими и технологическими возможностями.

«Что касается ответных мер, повторяю еще раз, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы не были контрпродуктивными», – заключил глава государства.

В списке иноагентов США находится RT America. Это СМИ американский Минюст поместил в список в 2017 году по закону от 1938 года.

Вместе с тем другие иностранные государственные СМИ, включая британскую BBC, китайскую CCTV, французский France 24, немецкую радиостанцию Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

После этого RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.