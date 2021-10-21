Путин о наказании в США за нарушение закона об иноагентах: Пятерочка ломится

Взгляд
21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
Разделы

Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Гибель Ливии и выбор России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Новый этап в развитии международной политики означает, что теперь Россия всегда должна быть готова силой отстоять свои принципы и верность союзническим обязательствам. На помощь международных институтов рассчитывать не приходится. Подробности...

Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

Обсуждение: 10 комментариев

Цены продолжат расти

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
    Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене В Латвии начали расследование после твита о «пользе смерти русских» В России допустили ухудшение отношений с ЕС из-за Чехии Власти Воронежа заявили о работе городских кладбищ на пределе возможностей
    Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма Британия подтвердила поставку ракет Украине Германия заподозрила австрийцев в шпионаже в пользу России Фиксирующая проезд между полос камера появилась в Москве
    Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем Лавров обсудит с замгенсека ООН Гриффитсом гуманитарную помощь Украине Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру Российские космонавты начали тренировки по высадке на Луну

    Главная тема


    "Власти России и США нашли точку соприкосновения"

    «усложнит использование»


    В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины

    «огромное количество»


    В АТОР рассказали о росте спроса на зарубежные туры

    ограничить контакты


    Россиянам рекомендовали в нерабочие дни остаться дома

    Видео

    поставки газа


    Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

    урегулирование в донбассе


    Зачем Россия зовет США в «Минск»

    200 долларов за баррель


    Нефть может повторить взрывное подорожание газа

    экстремистская организация


    Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

    Свадьба великого князя


    Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

    украинский произвол


    Сергей Миркин: ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

    тайна гибели


    Тимур Шерзад: Почему взорвалась «Императрица Мария»

    американская империя


    Дмитрий Дробницкий: Когда в Америке закончится все

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?

    Путин о наказании в США за нарушение закона об иноагентах: Пятерочка ломится

    21 октября 2021, 19:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководству российского телеканала RT в США может грозить тюремное заключение, ему «пятерочка ломится» там за то, что тот не был зарегистрирован в стране в качестве иноагента, заявил президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума.

    Главред RT Маргарита Симоньян в ходе дискуссии на форуме сообщила, что не летает в США уже несколько лет, чтобы ее не посадили в тюрьму из-за закона об иностранных агентах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что у нее есть повестка на допрос в США за то, что RT не был зарегистрирован в качестве иноагента до того, как его зарегистрировали уполномоченные органы страны. Наказание за такой проступок, по ее словам, составляет пять лет тюрьмы.

    «Видите, как в Штатах: пятерочка ломится», – прокомментировал Путин.

    Также Симоньян попросила президента о защите в качестве ответных мер за удаление немецкого канала RT на YouTube.

    «Что касается ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать», – ответил президент.

    «С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам и вам, нужно подумать – пошире подавать информацию, что вас запрещают, и интерес к вам будет возрастать», – отметил президент.

    Он предложил подумать над техническими и технологическими возможностями.

    «Что касается ответных мер, повторяю еще раз, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы не были контрпродуктивными», – заключил глава государства.

    В списке иноагентов США находится RT America. Это СМИ американский Минюст поместил в список в 2017 году по закону от 1938 года.

    Вместе с тем другие иностранные государственные СМИ, включая британскую BBC, китайскую CCTV, французский France 24, немецкую радиостанцию Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

    После этого RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    В США увидели признаки «оттепели» в отношениях с Россией
    		    21 октября 2021, 01:57
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    В руководстве США полагают, что Вашингтон и Москва постепенно продвигаются вперед по вопросам безопасности, заявил высокопоставленный сотрудник Госдепа.

    Источник Washington Post оценил отношения двух стран как «неоднозначные», отметив резкие противоречия и недоверие. Однако Вашингтон, по его словам, полагает, что США и Россия «постепенно продвигаются по некоторым частям повестки в области безопасности, установленной» лидерами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    Washington Post пишет, что Москва и Вашингтон недавно изложили совместную инициативу в области кибербезопасности в подготовленном ими проекте резолюции Генассамблеи ООН. Издание видит в этом возможные признаки небольшой «оттепели». В документе говорится о необходимости «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях». WP отмечает, что подходы к решению этой задачи у США и России значительно отличаются, сохранится и конкуренция организаций за контроль над телекоммуникациями. Однако теперь есть совместное обязательство в сфере кибербезопасности.

    В Госдепе заявили, что при всех разногласиях «США работали с Россией» над этим проектом. В ведомстве полагают, что страны могли представить «конкурирующие резолюции». В таком случае, Москва, вероятно, «выдвинула бы и провела резолюцию, которая усилила бы поддержку авторитарного контроля над интернетом».

    В газете сообщается, что инициатива Путина и Байдена по переговорам по стратстабильности также продвигается, хоть и медленно. Россия также помогла и по вопросам, касающимся Ирана и Афганистана. Сейчас самой «зловещей» проблемой остается «загадочный» вопрос с «гаванским синдромом». Если «найдут» свидетельства причастности России, «нынешнее потепление может снова привести к серьезным заморозкам», пишет газета.

    Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.

    Коментарии (19)
    Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма

    21 октября 2021, 18:03

    Текст: Вера Басилая

    Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.

    «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе.

    Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

    Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (90)
    Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене
    		    21 октября 2021, 18:43
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай».

    «Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС.

    Коментарии (59)
    Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире
    		    21 октября 2021, 17:59
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай».

    «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он.

    «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства.

    Коментарии (45)
    Путин начал выступление на «Валдае» с китайской пословицы

    21 октября 2021, 17:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» с китайской пословицы.

    «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которые мы сегодня можем использовать. Одна из них – «Не дай бог жить в эпоху перемен», – сказал на выступлении в клубе российский лидер.

     

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина пройдет в свободном формате.

    До этого представитель Кремля отмечал, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений.

    Коментарии (9)
    Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны

    21 октября 2021, 18:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент – попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась», – заявил глава государства.

    По его словам, нынешнее состояние мира – продукт той неудачи, и из этого необходимо извлечь уроки, а также нужно задуматься, к чему пришло человечество.

    «К парадоксальному итогу. Два десятилетия самая могущественная – как пример просто – самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах. Несопоставимых с ними вообще ни по одному параметру. Ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции», – напомнил российский лидер недавнюю историю.

    Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

    Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (6)
    Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
    		    21 октября 2021, 20:16
    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

    «По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».

    «До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.

    Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.

    «Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.

    Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.

    Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.

    «Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.

    Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.

    Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.

    Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Коментарии (6)
    В Британии признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией

    21 октября 2021, 09:04

    Текст: Наталья Ануфриева

    США безнадежно отстают от России и Китая в «гиперзвуковой гонке», констатировало британское издание The Telegraph.

    В статье указывается, что «США рискуют стать третьим колесом в «гиперзвуковой гонке», передает РИА «Новости».

    Автор материала поясняет, что с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, так как боевые корабли станут всего лишь «подсадными утками» для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.

    Кроме того, летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

    На этом фоне Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» и поставила на вооружение «еще более продвинутую» ракету «Авангард», что «фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке», указывает The Telegraph.

    «Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами», – отмечает автор материала.

    Ранее сообщалось, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как сообщения об этом застали США врасплох.

    Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что упоминаемая в СМИ информация об испытаниях гиперзвукового оружия не соответствует действительности – Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.

    Между тем в октябре стало известно, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты.

    Коментарии (0)
    Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации

    21 октября 2021, 18:06

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать.

    «Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – заявил он.

    «Мы к этому начали привыкать», – отметил президент.

    Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду.

    Коментарии (10)
    Директор ЦРУ сравнил угрозы со стороны России и Китая в киберсфере
    		    21 октября 2021, 02:49
    Фото: CIA/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Главной угрозой для США в киберсфере является Китай, но не стоит недооценивать Россию, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    Бернс сказал, что угроза со стороны Китая серьезнее «с точки зрения широких возможностей по всему спектру новых технологий». Однако глава ЦРУ «никогда не стал бы недооценивать потенциал российского руководства прекрасно и асимметрично использовать спектр инструментов в киберсфере». Он не исключил, что Москва может «влиять на все, начиная с нарушения политического функционирования» в США.

    Директор ЦРУ заявил о необходимости «дорожных правил» в киберсфере. При этом он признал, что за кибератаки могут нести ответственность не власти России, а «криминальные банды, которые занимались кибервымогательством не очень-то далеко от Санкт-Петербурга». «Президент Путин не стесняется контролировать собственную территорию. Так что это было темой дискуссии между президентом Байденом и ним, важность этого контроля», – приводит его слова РИА «Новости».

    Бернс также заявил, что «Си Цзиньпин не испытывает недостатка в смелости, амбициях или в твердых намерениях». В ЦРУ полагают, что «со стороны нынешнего китайского руководства есть твердое намерение добиться равенства с США в военном и технологическом отношении». Однако Бернс подчеркнул, что Китай «не трехметрового роста» и испытывает собственные проблемы.

    Напомним, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в России хакеров остается открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России».

    Коментарии (0)
    «Российскую кибербанду» связали с атакой на медиа-холдинг в США
    		    21 октября 2021, 01:11
    Фото: Michael Weber/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Хакеры атаковали американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group, используя вирус-вымогатель, созданный «одной из самых печально известных российских кибербанд», сообщают информационные агентства.

    Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что «хакеры, атаковавшие Sinclair, использовали вредоносный софт Macaw – разновидность вируса-вымогателя, известного как WastedLocker. И Macaw, и WastedLocker были разработаны» криминальной группировкой Evil Corp. Попытка кибервымогательства привела к сбоям на ряде направлений деятельности компании и обернулась хищением данных, передает РИА «Новости».

    Выступая в среду на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг заявила, что вопрос о возможном контроле Москвой действий находящихся в России хакеров является открытым. Вашингтон «все еще видит атаки с применением вирусов-вымогателей, исходящие с территории России», передает ТАСС.

    Оянг признает, что возможность «сдерживать преступность» ограничена, но «есть вопросы относительно того, какова приверженность российского государства» противодействию хакерам. Она заявила, что у некоторых из хакеров «имеются связи с российским государством», преступники якобы «используют выработанные на службе государству навыки в целях личного обогащения».

    Оянг утверждает, что США «никогда бы не стали поступать таким образом». По ее словам, «с любым, кто служит в Киберкомандовании или Агентстве национальной безопасности и думает, что может пойти домой и совершить атаку с использованием вируса-вымогателя на город в России, ФБР захотело бы побеседовать». Она заверила, что в США «такое просто не считали бы приемлемым».

    Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.

    Коментарии (0)
    Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем

    21 октября 2021, 20:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличии от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, и нет такой цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин.

    Также глава государства напомнил, что на Украине есть конституционное положение о вступлении в НАТО.

    «Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – отметил президент.

    Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника».

    Коментарии (1)
    Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма
    		    21 октября 2021, 18:48
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае.

    Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма.

    Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

    Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (2)
    Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны

    21 октября 2021, 18:21

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

    Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.

    Коментарии (0)
    Путин оценил социальные процессы в привыкших считать себя флагманами прогресса странах

    21 октября 2021, 18:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что в России с удивлением смотрят на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса.

    По его словам, агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов, это воспринимается на Западе как прогресс, заседание транслируется на официальном YouTube-канале клуба «Валдай».

    Также президент подчеркнул, что в последние десятилетия много жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитета – препятствием для процветания, передает РИА «Новости».

    «Так говорили те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и, прежде всего, своих собственных», – сказал Путин.

    18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •