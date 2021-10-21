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Матвиенко назвала условие для работы России с НАТО
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Россия готова взаимодействовать с НАТО, если Североатлантический альянс проявит реальный интерес, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сколько можно создавать иллюзию, имитацию сотрудничества России с НАТО? На самом деле, уже много-много лет такого сотрудничества не было, стремления к этому сотрудничеству не было. Мы приняли ответные меры, поставили точки над «i». При этом, если НАТО проявит реальную заинтересованность, будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, это будет искреннее желание к взаимодействию, мы готовы», – цитирует ее ТАСС.
Кроме того, по словам Матвиенко, Россия готова предоставить московскую площадку для консультаций с талибами* (движение «Талибан*» запрещено в России) США и другим странам.
«Мы будем только рады», – сказала спикер Совфеда на вопрос о возможности предоставить площадку, передает РИА «Новости».
«Ситуация с талибами Россию очень беспокоит. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наконец остановилась гражданская война, кровопролитие, чтобы это была мирная страна, чтобы там нормально жили люди. И это вопросы и нашей безопасности», – заявила Матвиенко.
«Нравится кому это или не надо нравится, сегодня к власти пришли талибы, которые контролируют всю страну. И с ними надо обязательно вести диалог, с ними надо обязательно встречаться, надо делать все для того, чтобы не было нового всплеска гражданского противостояния, чтобы прекратились террористические акты, чтобы с территории Афганистана никто не мог угрожать безопасности центральноазиатских государств. Безусловно, контакты нужны и для того, чтобы убедить талибов создать по-настоящему инклюзивное правительство. Только такая конструкция будет устойчивой», – сказала Матвиенко.
Для этого нужен диалог, отметила спикер. «По оценке министерства иностранных дел, диалог был полезным и конструктивным. Но это только начало пути. Посмотрим, какая будет реакция», – заявила сенатор.
Она напомнила о необходимости объединять усилия разных государств, заинтересованных в конструктивном диалоге. «Мы будем только рады, если другие государства подключатся к диалогу, переговорам, внесут свою лепту в мирное урегулирование в Афганистане», – отметила Матвиенко.
«Россия никогда не замыкается. Мы открыты к сотрудничеству», – заключила она.
Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве.
Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
До этого стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек
Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Столтенберг тогда заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
Затем в НАТО заявили о готовности к контактам с Россией.
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США пообещали реакцию НАТО на «агрессию» России
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НАТО продолжит реагировать на «агрессию» России, оставляя дверь открытой для значимого диалога, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Политика НАТО относительно России остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога», – приводит слова пресс-секретаря Госдепа США РИА «Новости».
За комментариями относительно решений России прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве дипломат рекомендовал обращаться к альянсу.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве. Для контактов с Москвой Лавров рекомендовал НАТО обращаться к послу России в Бельгии. При этом Москва предложила НАТО взаимно снизить военную активность вдоль общих границ.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Москва обвинила НАТО в росте агрессивности в отношении России в попытке создать видимость «востребованности» альянса в современных геополитических условиях. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности». Сенатор Владимир Джабаров допустил, что Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, если НАТО восстановит численность российских представителей в Брюсселе.
Напомним, 6 октября НАТО решило сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе наполовину. Восемь дипломатов лишили аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы», остальных сократили.
В Кремле подчеркнули, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. В Кремле пообещали принять ответные меры на действия НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса. В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.
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Пушков объяснил, чем для НАТО грозит разрыв отношений с Москвой
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«Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО.
«Решение Москвы привести официальное состояние отношений между Россией и НАТО в соответствие с реальным – логичное и единственно возможное в той ситуации, которая сложилась по вине самого альянса», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что несколько лет назад генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил формулу, согласно которой с Россией нужно разговаривать только с позиции силы. «Уже тогда российской стороне было понятно, что такой подход альянса уничтожит диалог как таковой, поскольку он предполагает диктовку условий и выдвижение ультиматумов, что для России неприемлемо. Эта формула бездумно повторялась многими европейскими политиками, но на самом деле была призвана замаскировать неготовность НАТО вести равноправный и конструктивный диалог с Москвой», – объяснил собеседник.
По его словам, такие заявления альянса создавали внешнее впечатление, что у НАТО с Россией идет диалог, пусть и с позиции силы. «Это была формула успокоения европейской общественности – как будто НАТО не только давит на Россию и занимается наращиванием своей военной мощи, но и ведет диалог и держит все под контролем. Через эту формулу альянс создавал себе алиби для конфронтационного курса в отношениях с Россией», – уточнил парламентарий.
Пушков напомнил, что Совет Россия – НАТО не работает уже несколько лет, давно нет у России и посла при альянсе. «Другими словами – для диалога Москвы с альянсом на деле нет необходимой дипломатической инфраструктуры. И пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», – признался сенатор.
Теперь, после фактического разрыва отношений Москвы и НАТО, экстренные контакты могут идти через российского посла в Брюсселе. «Также НАТО может назначить одного из послов стран – членов альянса в Москве своим представителем, через которого, в случае необходимости, можно довести нужную информацию. Но это – резервная линия связи, которая не является полноценным механизмом поддержания отношений между Москвой и Брюсселем, каким был Совет Россия – НАТО», – указал сенатор.
Политик обратил также внимание, что даже США предпочитают вести с Россией диалог, пусть сложный и ограниченный. «Вашингтон понимает, что отсутствие такого диалога невыгодно для безопасности самих США», – резюмировал Пушков.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров. Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.
Дипломат пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии. «Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.
Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс
Любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом. Это вынудит Россию реагировать, добавил дипломат.
«Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», – сказал Руденко в интервью РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
Лавров заявил об отсутствии контактов по линии военных между РФ и НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО.
«По линии военных вообще никаких контактов не происходит», – цитирует главу ведомства РИА Новости.
Также политик сказал, что Москва больше не будет делать вид, что в ближайшее время возможно хоть какое-то изменение во взаимоотношениях с НАТО.
«Ни в каком равноправном диалоге НАТО не заинтересована. Ну если это так, то мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны», – заявил Лавров, отметив, что НАТО давно заявило о невозможности перемен.
Ранее стало известно, что организация лишила аккредитации сотрудников представительства России при альянсе, сократив их число до 10.
Но, как заявил генсек Йенс Столтенберг, представители НАТО готовы для содержательного диалога с Россией и могут призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.
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Лавров: НАТО «похоронило» идею консультаций с Россией
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Североатлантический альянс «похоронил» идею консультаций с Россией, при этом логику в заявлении НАТО искать не приходится, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Насчет НАТО, я уже говорил, с чего все началось, и как сами натовцы просто «похоронили» главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия – НАТО, а именно: необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается. Понимаете, тут логику искать не приходится. То же самое в отношении тех оценок, что звучат из натовских столиц по поводу нашего вынужденного ответного шага. Шаг ответный на три шага НАТО», – передает его слова РИА «Новости».
Министр отметил, что Москва исходит из того, что НАТО первым сделает шаги для улучшения двусторонних отношений.
«Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой страной Запада или какого-либо иного региона мира», – сказал Лавров.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
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Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина обсудили в Баку послевоенную ситуацию в регионе и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«В ходе встречи министр Байрамов с удовлетворением отметил сотрудничество с НАТО в ряде сфер, подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером альянса», – приводит сообщение внешнеполитического ведомства республики ТАСС.
Азербайджанский министр также проинформировал спецпредставителя НАТО о ситуации в регионе, добавив, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном «на основе принципов международного права».
Коломина, в свою очередь, назвал свой визит в Баку крайне полезным с точки зрения получения подробной информации о сложившейся в регионе ситуации. Он также отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
«Кроме того, Коломина высоко оценил деятельность азербайджанских миротворцев в составе миссии в Афганистане совместно с турецкими силами в Афганистане, особенно в связи с эвакуацией мирного населения из аэропорта Кабула», – говорится в сообщении.
Накануне читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».
В прошлый четверг произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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НАТО приняла к сведению решение России о приостановке работы миссий
НАТО приняла к сведению решение России о приостановке работы миссий альянса, при этом официальных уведомлений альянс не получил, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
«Мы приняли к сведению комментарий министра Лаврова СМИ, однако мы не получили официальной информации по этим вопросам», – приводит ее слова РИА «Новости».
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
МИД заявляет о росте агрессивности в действиях НАТО в отношении Москвы
Линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной, заявили в МИД России, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников российского постпредства при альянсе.
«Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. «Российская угроза» раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его «востребованности» в современных геополитических условиях», – говорится на сайте МИД.
В сообщении говорится, что в связи с «недружественными действиями» НАТО Москва приостанавливает работу постоянного представительства России при НАТО, в том числе главного военного представителя, и прекращает работу информцентра НАТО в Москве, а также предпринимает ряд других шагов.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также Россия прекращает работу информбюро альянса в Москве.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В НАТО заявили о готовности к контактам с Россией
НАТО готово к контактам с Россией, если Москва готова к этому, напряжение высоко, диалог важен, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны.
«Мы готовы встречаться с Россией, как только такое желание будет проявлено с ее стороны... Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия – НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».
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Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
Зампред комитета СФ назвал условие возобновления работы миссии НАТО
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Да, возобновление работы этих миссий возможно, но для этого должны быть предприняты реальные действия по возобновлению отношений. Нужно провести рабочую встречу, обсудить возобновление работы миссий, увеличение численности наших представителей до оптимального», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что для возобновления работы одних заявлений НАТО будет недостаточно.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также Россия прекращает работу информбюро альянса в Москве.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
Россия предложила НАТО взаимное снижение военной активности на границе со странами альянса
Москва предлагает НАТО договориться о мерах деэскалации, в частности о взаимном снижении военной активности вдоль границ России и стран альянса, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Белоусов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день востребованы «шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ», передает РИА «Новости».
«Полезны дополнительные добровольные меры транспарентности. Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности», – сказал Белоусов.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Песков об отношениях с НАТО: Танцевать танго в одиночку невозможно
Комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов при НАТО, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что танцевать танго в одиночку невозможно и Москва не собирается этим заниматься.
«Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно и мы этого делать не собираемся», – цитирует его РИА «Новости».
По его мнению, Россия не пострадает от нынешнего состояния отношений с НАТО, диалога между сторонами и так не было.
«От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел [Сергей Лавров], наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе. Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся», – приводит его слова ТАСС.
Он также подчеркнул, что действия альянса в отношении Москвы привели к неотвратимому закреплению ситуации в двусторонних отношений из состояния де-факто в де-юре.
«В целом, если говорить об этой ситуации, то собственно положение дел де-факто просто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений собственно никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями. Такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым вот это вот приведение ситуации де-факто в состояние де-юре», – сказал Песков.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО вблизи границ России и Белоруссии
Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», – цитирует РИА Новости заявление Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
По его словам, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы.
Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур», – сказал Шойгу.
По его оценке, «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое – с 25-ти до 40 тыс. военнослужащих».
«В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы Aegis Ashore. При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты Tomahawk и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», – отметил министр обороны России.
Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, – из-за сложной военно-политической обстановки.
«Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки», – сказал Шойгу.
Напомним, в июне в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы.
Столтенберг заявил о сохранении каналов связи НАТО с Россией
У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, подразумевающий «оборону и сдерживание», а также открытость к диалогу, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса.
Столтенберг заявил, что «у нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире», передает РИА «Новости».
«Подход НАТО к России остается по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог. Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве», – добавил он.
Генсек также сообщил, что министры обороны стран НАТО утвердят в четверг «всеобъемлющий план по защите евроатлантического пространства», передает ТАСС.
Кроме того, они «примут первую стратегию НАТО в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании инновационного фонда НАТО в 1 млрд евро».
Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве.
Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
До этого стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек
Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Столтенберг тогда заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
Затем в НАТО заявили о готовности к контактам с Россией.
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Захарова назвала бездоказательными обвинения против российских дипломатов в «шпионаже»
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об отсутствии у НАТО фактов о якобы имевшей место шпионской деятельности высланных сотрудников российской дипмиссии при организации.
«Мы должны понимать, что НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны. Также мы должны понимать, что роль генсека (НАТО Йенса) Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет», – написала Захарова в Telegram.
Дипломат предложила задать генсеку НАТО вопрос о том, сколько представителей стран организации по всему миру осуществляют разведывательную деятельность «под прикрытием дипломатов и журналистов».
«Считаете это недопустимым – отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО», – резюмировала она.
Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве.
До этого стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек: восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
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