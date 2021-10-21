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Руководивший смертниками командир талибов назначен ответственным за безопасность в Кабуле
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Командир движения «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в РФ) Мавлави Зубаир Мутмаин, отвечавший за террористов-смертников в Кабуле, теперь несет ответственность за безопасность в столице Афганистана, сообщили СМИ.
После прихода к власти талибов* Мутмаин стал начальником полиции в одном из районо столицы, решает бытовые вопросы и наставляет население, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
По данным издания, в его работе произошли изменения. Отмечается, что в прошлом законными целями движения были американцы и сотрудничавшие с ними афганцы. Сейчас той же цели служит охрана общественного порядка, заявил новый руководитель.
«Раньше я служил исламу, и сейчас я тоже служу исламу. Нет никакой разницы», – отметил Мутмаин.
Бывшие боевики сейчас стали полицейскими и работают под руководством Мутмаина, они не получают зарплату и не проходили специальной подготовки для работы в правоохранительных органах. Издание пишет, что не ясно, какими именно законами они руководствуются. Уголовный кодекс в стране может быть принят, а может и нет, говорится в публикации Wall Street Journal.
Издание пишет, что и остальную часть правительственной бюрократии Афганистана составляет такой же бессистемный подход.
На руководящие места были назначены талибы, не имеющие опыт управления министерствами или правительственными ведомствами.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что отказ от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах, могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана.
Лавров встретился с делегацией «Талибана» в Москве
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Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с делегацией «Талибана*» (движение признано террористическим и запрещено в России) в рамках «московского формата».
Лавров сообщил, что провел в Москве встречу с делегацией талибов*, обсудил с ними соблюдение прав и свобод граждан Афганистана и призвал их выполнять обещания, что территория страны не будет использоваться против третьих государств, передает РИА «Новости».
«Поддержка народных масс связана с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан», – подчеркнул министр.
Заседание проходит в среду в Москве, многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
Делегацию России возглавляет Сергей Лавров, Казахстана – спецпредставитель президента республики по Афганистану Талгат Калиев, Узбекистана – спецпредставитель Исматулла Иргашев, от Китая присутствует спецпредставитель Юэ Сяоюн, от Пакистана – спецпредставитель Мохаммад Садик, от Ирана – спецпредставитель Хасан Каземи Куми, передает Sputnik «Афганистан» в Telegram.
Также во встрече принимают участие директор Департамента Пакистана, Афганистана, Ирана МИД Индии Джитендер Пал Сингх, директор четвертого Политического департамента МИД Кыргызстана Авазбек Абдуразаков, начальник Управления стратегических исследований МИД Таджикистана Вафо Алибек Ниятбекзода, замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.
Делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.
При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.
Делегация талибов выехала на встречу в московском формате по Афганистану
Делегация движения «Талибан*» (запрещено в России) отправилась на консультации в московском формате по Афганистану, которые пройдут 20 октября, сообщается в Twitter «Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА, используемое талибами* название государства).
«Высокопоставленная делегация, возглавляемая заместителем главы [временного] правительства ИЭА мавлави Абдул Саламом Ханафи, отправилась в Москву для участия в переговорах 20 октября», – передает сообщение ТАСС.
Член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани заявил, что в составе делегации отправились назначенный талибами* глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и ряд других министров.
«Мы надеемся, что предстоящие консультации будут иметь позитивный результат в политическом смысле, а также приведут к признанию [сформированного «Талибаном» временного правительства] ИЭА», – сказал в свою очередь представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.
Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Талибы заявили об опасении убийства их лидера американскими дронами
Лидер движения «Талибан*» (запрещено в России и признано террористическим) Хайбатулла Ахундзада не выходит на публику, так как опасается атаки американских дронов, сообщил представитель движения Анас Хаккани.
«Он жив и находится в Афганистане. Я сам встречался с ним около 10 дней назад. Но воздушное пространство страны не слишком безопасно, и там появляются американские дроны», – цитирует РИА «Новости» Хаккани, который сказал это журналистам, отвечая на вопрос о местонахождении Ахундзады.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Экс-глава Пентагона заявил об ошибках в обучении афганской армии
Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс перечислил грубые ошибки, допущенные США во время обучения афганских военных.
«Я думаю, что мы создали афганскую армию по своему образу и подобию. Тому, который требовал гораздо более сложной логистики, содержания и поддержки, чем, скажем, «Талибан*» (движение признано террористическим и запрещено в РФ)», – сказал Гейтс в интервью программе 60 Minutes, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что вместо легкой и оперативной армии, как у талибов*, США создали в Афганистане вооруженные силы, требующие тяжелого материально-технического обеспечения. Американские солдаты научили афганцев читать, чтобы те могли использовать сложное оборудование.
По словам Гейтса, если добавить еще и коррупцию в высшем военном руководстве, то нет ничего удивительно в том, что афганская армия развалилась.
Решение властей США вывести армию из Афганистана подвергалось критике как со стороны местных политиков, так и союзников.
В начале августа талибы начали наступление на столицу Афганистана, а 15 августа вошли в Кабул и заявили, что война окончена. Американские солдаты покинули аэропорт в ночь на 31 августа, положив конец военному присутствию на протяжении 20 лет.
Ранее сообщалось, что делегация талибов готова прибыть в Москву для проведения переговоров с высокопоставленными российскими лицами по поводу развития ситуации в Афганистане.
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Россия не позвала представителей сил сопротивления из Панджшера на встречу в Москву
Россия не приглашала на встречу в «Московском формате» по Афганистану представителей сил сопротивления из Панджшера, заявил спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Только талибов*», – передает РИА Новости ответ Кабулова на соответствующий вопрос.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Напомним, ранее в понедельник Иран подтвердил участие в переговорах в московском формате по Афганистану.
Талибы обсудили в Москве экономические отношения с Россией
Талибская делегация (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) в ходе «московского формата» обсудила развитие экономических связей с Россией, заявил представитель делегации.
«У нас хорошие отношения с Россией. Мы обсуждали различные вопросы, включая экономические и торговые связи. В целом политика нового временного правительства Афганистана заключается в том, чтобы использовать географическое положение страны и превратить ее в экономический хаб, который будет служить наращиванию торговли между странами региона, и помочь экономической интеграции Афганистана», – цитирует неназванного представителя РИА «Новости».
Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций «московского формата» по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.
При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.
Талибы решили провести в России двусторонние встречи
Делегация талибов* (движение признано террористическим и запрещено в России), прибывшая на переговоры «Московского формата» по Афганистану, также проведет в Москве двусторонние встречи, сообщил представитель делегации движения Хайрулла Хайрхах.
«Да, почему нет?», – сказал Хайрхах, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
В среду делегация движения прибыла в «Президент-Отель», там пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану, передает ТАСС.
В многосторонних консультациях примут участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талиб* во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи. В работе форума примет участие также министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
Ранее спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Россия призвала талибов к отказу от жестких подходов к роли женщин в обществе
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов рассказал, какие шаги «Талибана*» могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана.
Кабулов заявил, что должна наступить «недекоративная, пусть разумная, пусть все-таки ограниченная, но реальная инклюзивность». Талибы* должны отказаться «от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах», передает ТАСС со сылкой на каналы «Россия-24» и «Аль-Джазира».
По его мнению, указанные шаги станут «хорошим основанием для того, чтобы все внешние игроки отнеслись с большим пониманием к новым властям Афганистана и все-таки» пошли на признание правительства талибов*. Однако сейчас, как считает Москва, «такие условия еще не созрели». «Но мы побуждали талибов* идти этим путем, который и откроет дверь для вожделенного ими признания», – заявил Кабулов.
Делегация движения «Талибан*» провела в среду в Москве встречу со специальными представителями России, Китая и Пакистана по Афганистану, сообщил назначенный радикалами пресс-секретарь афганского МИДа во временном кабмине Абдул Кахар Балхи. По его словам, «три стороны обязались продолжать сотрудничество с новым исламским правительством Афганистана и работать вместе, чтобы добиться размораживания госрезервов афганского Центробанка». Утверждается, что «они выразили удовлетворение ситуацией в области безопасности в Афганистане и высоко оценили усилия нового афганского кабмина в этой связи».
Представитель политического офиса талибов* в Катаре Мохаммад Наим, комментируя итоги прошедших консультаций, заявил: «Ничто не может оправдывать непризнание действующего режима в Афганистане». По его словам, новые власти Афганистана якобы «выполнили все необходимые для этого условия». Талибы* считают, что «причины, по которым международное сообщество не признает афганское правительство, не являются реалистичными».
В среду в Москве прошло третье заседание «московского формата» консультаций по Афганистану. Присутствовали делегации из стран Средней Азии, Ирана, Индии, Пакистана и Китая. Афганистан был представлен делегацией «Талибана*». Переговоры с экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России, объясняются тем, что Афганистаном управляют именно талибы*, переговоры с нисми отвечают национальным интересам России.
Талибы гарантировали безопасность консульских учреждений в Афганистане
Движение «Талибан*» (запрещено в России) гарантировало безопасность дипломатических учреждений, в том числе российских, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24».
На вопрос возможности возобновления работы генконсульства России в Мазари-Шарифе он заявил, что «это может произойти».
«Мы над этим работаем в межведомственном формате. Потому что тут надо гарантированно решить вопросы обеспечения безопасности. Талибы*, что подтверждается, между прочим, делом, гарантировали безопасность не только российских дипломатических консульских учреждений», – передает слова Кабулова ТАСС.
Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.
При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.
Талибы возобновили выплату зарплаты учителям
Учителя афганской провинции Бадахшан впервые за три месяца получили зарплату при правительстве движения «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России).
Министерство образования – единственный орган, выплативший зарплату сотрудникам при правительстве талибов*, передает Sputnik Афганистан.
На кадрах видно, как учителя стоят в длинных очередях у входа в Kabul Bank для получения зарплаты.
Ранее «Талибан*» заявило, что девочки в Афганистане в скором времени получат возможность вновь посещать средние школы.
Напомним, с момента захвата талибами Кабула прошло два месяца. Вопреки данному ранее слову, «Талибан» не собирается признавать за ними ряд гражданских прав.
На «московском формате по Афганистану» подняли вопрос признания талибов
Вопрос международного признания нового временного правительства Афганистана затрагивался на заседании в «московском формате», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «конечно, этот вопрос поднимался», передает ТАСС.
Он указал, что делегации, участвующие в «московском формате», призвали ООН созвать международную донорскую конференцию «по оказанию социально-экономической помощи постконфликтному обустройству Афганистана».
Вместе с тем он сообщил, что пока никаких сроков для формирования инклюзивного афганского правительства нет.
Кабулов также заявил, что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст посетит Москву в ноябре.
Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.
При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи московского формата по Афганистану
Россия на встрече московского формата по Афганистану ожидает сопоставления позиций и продолжения диалога сторон, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет <...> происходить в Афганистане по всем хорошо известным параметрам», – приводит ТАСС его ответ на вопрос, чего ждет Москва от предстоящих 20 октября контактов.
Напомним, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Очевидцы рассказали о погибших при взрыве в Кабуле
По меньшей мере двое человек погибли и шестеро пострадали при взрыве, прогремевшем в районе Дехмазанг в Кабуле, сообщают очевидцы происшествия.
Один из очевидцев сообщил, что «по меньшей мере шесть человек, включая направлявшихся в районную школу учеников, пострадали при взрыве, двое погибли», передает ТАСС.
Между тем командование сирийской армии подтвердило, что жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости».
«В районе 6.45 (совпадает с московским) во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту», – говорится в сообщении.
Мост Раис («Президентский») пересекает реку Барада, он находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея Дамаска и известных отелей Dama Rose и Four Seasons.
Ранее террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска. Позже саперы обезвредили еще одно взрывное устройство на месте ЧП.
До этого при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек.
В «московском формате» поддержали идею разморозки средств Афганистана для талибов
Участники встречи «московского формата» по Афганистану выразили поддержку идее о разморозке финансовых средств для талибского правительства (движение «Талибан*» запрещено в России и признано террористическим), заявил глава делегации талибов* Абдул Салам Ханафи.
«Это была очень хорошая встреча, в очень дружественной атмосфере. «Талибан*» ценит и приветствует инициативу Российской Федерации. У нас была очень хорошая встреча», – цитирует Ханафи РИА «Новости».
Также представитель талибов* заявил, что в ходе встречи обсудил развитие экономических связей с Россией.
Между тем и.о. главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки сообщил, что участники встречи разошлись в оценке нового правительства Афганистана.
«Все страны, принявшие участие во встрече, были согласны в вопросе взаимодействия с правительством, разморозки активов. Был высказан ряд мнений о хорошем правлении, о том, чтобы иметь лучшее правительство в Афганистане», – сказал он.
Напомним, делегация «Талибана» прибыла в Москву в «Президент-Отеле», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.
При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.
Лавров заявил об усилиях талибов по стабилизации ситуации в Афганистане
Смена власти в Афганистане – свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану, что «теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения», передает РИА «Новости».
«Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани – эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата», – добавил он.
Министр отметил, что Россия сожалеет из-за отсутствия на заседании делегации из США, передает ТАСС.
«Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется, и новый спецпредставитель присоединится к шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата, в контексте выполнения тех договоренностей, которые вы здесь сегодня, я надеюсь, достигнете», – добавил Лавров.
Он отметил, что в Москве убеждены – «настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков».
«Отмечаем предпринимаемые ими (правительством талибов*) усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата», – сказал глава российского дипведомства.
Однако, подчеркнул он, «задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна», залог ее успешного решения видится «прежде всего в формировании по-настоящему инклюзивного правительства».
Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в «Президент-Отель» в среду, там и пройдет третье заседание консультаций московского формата по Афганистану.
При этом посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.