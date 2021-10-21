Руководивший смертниками командир талибов назначен ответственным за безопасность в Кабуле

Командир движения «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в РФ) Мавлави Зубаир Мутмаин, отвечавший за террористов-смертников в Кабуле, теперь несет ответственность за безопасность в столице Афганистана, сообщили СМИ.

После прихода к власти талибов* Мутмаин стал начальником полиции в одном из районо столицы, решает бытовые вопросы и наставляет население, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания, в его работе произошли изменения. Отмечается, что в прошлом законными целями движения были американцы и сотрудничавшие с ними афганцы. Сейчас той же цели служит охрана общественного порядка, заявил новый руководитель.

«Раньше я служил исламу, и сейчас я тоже служу исламу. Нет никакой разницы», – отметил Мутмаин.

Бывшие боевики сейчас стали полицейскими и работают под руководством Мутмаина, они не получают зарплату и не проходили специальной подготовки для работы в правоохранительных органах. Издание пишет, что не ясно, какими именно законами они руководствуются. Уголовный кодекс в стране может быть принят, а может и нет, говорится в публикации Wall Street Journal.

Издание пишет, что и остальную часть правительственной бюрократии Афганистана составляет такой же бессистемный подход.

На руководящие места были назначены талибы, не имеющие опыт управления министерствами или правительственными ведомствами.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что отказ от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах, могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана.