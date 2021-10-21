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Роскачество нашло следы пестицидов в дарницком хлебе
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Роскачество проверило 17 торговых марок дарницкого хлеба и обнаружило в восьми из них следы пестицидов, говорится в сообщении организации.
«Исследованный дарницкий безопасен: хлеб не содержит тяжелых металлов и токсичных веществ, дрожжи и плесени экспертами также не обнаружены. При этом замечания к дарницкому хлебу возникли только по наличию ненормируемых в хлебе пестицидов. В продукции восьми из 17 марок выявлены следовые количества пиримифос-метила (инсектицид) и/или хлормекват-хлорида (регулятор роста растений, ингибитор)», – передает ТАСС сообщение Роскачества.
Эксперты напомнили о том, что по закону консерванты в хлебе использовать нельзя, если он не предназначен для длительного хранения. Исследование Роскачества подтверждает добросовестность производителей. «Незаявленных консервантов, таких как бензойная, сорбиновая и пропионовая кислоты не обнаружено», – отмечается в сообщении.
В Роскачестве также пояснили, что секрет дарницкого хлеба состоит в сочетании ржаной и пшеничной муки: ржаной должно быть больше – 60%, а пшеничной меньше – 40%. Такое хлебобулочное изделие получается негрубым, но с ощутимой кислинкой во вкусе. Однако, по данным экспертов, не все производители соблюдают необходимый баланс ржаной и пшеничной муки и отходят от традиционной рецептуры, например, вместо пшеничной муки первого сорта добавляют муку второго сорта. Соответственно, меняется вкус, пищевая ценность, содержание витаминов и микро- и макроэлементов.
Соответствие рецептуре определяется по зольности, то есть чем лучше очищено от оболочки зерно и чем тоньше помол, тем меньше золы будет после сжигания такой муки. Содержание золы в дарницком должно варьировать от 0,9 до 1,5%. Как сообщили в Роскачестве, зольность в хлебе пяти торговых марок была выше ожидаемой.
Ранее Роскачество рассказало об опасности нарезанного хлеба.
Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
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Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.
Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
«Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
СНБО предложил переименовать Великую Отечественную войну
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Необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая, заявили в Совете нацбезопасности Украины.
Аппарат СНБО создал словарь «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» и рекомендовал использовать его властям, дипломатам и СМИ, передает РИА «Новости».
Термин «Великая Отечественная война» в нем помещен в графе «Фейк/клише», а взамен предлагается использовать варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
Также в графу помещены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Русский мир предлагается писать в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина «Новороссия» использовать названия конкретных областей.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве
Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Немецкий эксперт: В Берлине нашли новый повод для обвинений в адрес России
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«Европе нужно торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать – считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию и поймут, что это не так», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который назвал Россию ключом к решению проблемы нелегальной миграции в ЕС через Белоруссию.
«Для ФРГ нынешний приток нелегалов – колоссальная проблема, потому что беженцы не хотят в Польше оставаться и бегут дальше в Германию. А Германия не хочет получить второй миграционный кризис, подобный тому, что был в 2015 году. Но министр внутренних дел Хорст Зеехофер не прав – беженцы, которые находятся в Белоруссии, попадают туда не по указаниям России», – сказал немецкий политолог Александр Рар в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Правительство ФРГ считает, что ключом к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию является Россия. Об этом глава МВД Зеехофер заявил в среду. «Через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», – передал ТАСС слова немецкого министра.
По утверждению Зеехофера, руководство Белоруссии значительно расширило список стран, в отношении которых действует безвизовый режим. Министр упомянул, в частности, Иран, Пакистан, ЮАР и Иорданию. Глава МВД Германии назвал действия Минска «гибридной угрозой». При этом Зеехофер подчеркнул, что белорусские власти «не могут ничего этого делать как минимум без знания или одобрения Москвы».
Пытаться решить проблему беженцев путем торга с Россией – по вопросу о «Северном потоке – 2», о снятии санкций и чему-то бы то ни было – не имеет смысла, ведь не Россия ответственна за ситуацию с нелегалами, попадающими в Европу через Белоруссию, отметил Рар.
«Есть мода винить во всем Россию. В том, что Россия не поставляет достаточно газа в Европу и Европа будет мерзнуть зимой, опять виновата Москва. Хотя Европа могла бы закупать газ у России заранее. В этом случае та же самая проблема, – подчеркнул эксперт. – При чем тут Москва? Европе нужно разговаривать и торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать. Считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию, на политику и поймут, что это не так».
Рар добавил, что в вопросе о беженцах власти стран ЕС проявляют явную непоследовательность. «Люди бегут в Европу, в том числе и через Средиземное море, и через границу Турции и Греции. Этих беженцев принимают, как только они попадают на территорию Европейского союза. Когда такие же мигранты попадают в ЕС через Белоруссию, то это какой-то криминал, и на людей смотрят, как на людей второго сорта», – заметил немецкий политолог.
Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло с начала октября. В понедельник федеральный профсоюз полицейских ФРГ выступил за введение временного пограничного контроля на германо-польской границе в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.
Напомним, что в начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Ранее в августе польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на польско-белорусской границе. Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы этого прибалтийского государства с Белоруссией – этот участок считается наиболее уязвимым с точки зрения проникновения нелегальных мигрантов в ЕС.
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Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19
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Наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в семи субъектах заняты больше 95% коронавирусных коек – это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области, передает РИА «Новости».
В свою очередь коллективный иммунитет больше всего выработался в Подмосковье, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области. Среди отстающих – Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в России с COVID-19 и другими вирусами имеет тенденцию к усложнению, поскольку уже более месяца наблюдается рост. «Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.», – рассказала она.
«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», – сказала она.
По ее мнению, нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, «чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить негативные тенденции».
Кроме того, Голикова отметила, что в 79 российских регионах уже введена вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. «Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – уточнила она.
Вице-премьер подчеркнула, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом фиксируется в 35 субъектах.
Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб.
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Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева
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«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ).
«ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник.
Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист.
Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы.
«С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт.
«У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили».
«Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики».
В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения.
Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева.
Психолог объяснил отказ пенсионеров прививаться от COVID-19
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«Старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – сказал газете ВЗГЛЯД декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, подчеркивая, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. В связи с этим он принял решение ввести ограничительные меры для жителей столицы старше 60 лет: с 25 октября до 25 февраля 2022 года они должны соблюдать режим самоизоляции.
«Сейчас сложилась такая ситуация, на которую сложно не отреагировать эмоционально или поведенчески, потому что она всемирная и затрагивает каждого из нас. Здесь необходимо учитывать возрастно-психологические особенности людей старшего возраста, когда, например, скорость обработки информации, принятия решения, анализа в целом не такая быстрая, как у молодежи. Добавляем к этому перенасыщенность информационного потока и понимаем, что пенсионерам требуется еще больше времени для того, чтобы детально проанализировать ситуацию и принять верное для себя решение», – говорит Зинченко, отвечая на вопрос, почему люди старшего возраста не стремятся сделать прививку против коронавируса, несмотря на рекомендации специалистов.
Он подчеркивает, что это молодежь может за минуту пролистать несколько интернет-источников и достаточно быстро выбрать наиболее адекватный для себя способ реагирования. А для старшего поколения такая форма поведения не является близкой, иногда даже, наоборот, воспринимается как неверная. Поэтому мы можем наблюдать, что более старшее поколение не спешит не только с вакцинацией, но и в целом с принятием каких-либо решений, означающих изменение привычной жизни или насыщенных чем-то новым и неизведанным.
«Мы можем также отметить, что именно когнитивные функции начинают работать по-другому в старшем возрасте. А для нас это вопрос переноса аффекта от услышанного и увиденного в сознательный анализ происходящего. И вот этот переход может, с одной стороны, быть более длинным, а с другой – может быть и вовсе затруднен из-за того, что иногда в СМИ распространяются фейки. Они пугают пенсионеров за счет ярких образов, громких неаргументированных высказываний и воздействия на эмоции человека. Для кого-то столкновение с таким типом фейковых новостей может стать сильно эмоционально окрашенным фактом, который трудно будет перебороть даже путем аргументированного убеждения в необходимости вакцинироваться», – объясняет психолог.
Для того, чтобы убедить граждан старшего возраста в необходимости пройти вакцинацию против коронавируса, во-первых, по мнению собеседника, следует разговаривать с пожилыми людьми на их языке, объяснять доступно и не нагружать излишней информацией. Когда все будет четко и понятно, то и поводов для сомнения не будет.
«Во-вторых, необходимо использовать адекватные инструменты мотивации пенсионеров и людей старшего возраста. Сейчас появилось большое количество социальной рекламы, рассказывающей про вакцинацию, ее преимущества. Однако такой формат не совсем привычен для старшего поколения. Здесь следует понимать, что старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей, людей с жизненным и научным опытом. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – считает Зинченко.
Поэтому необходимо постараться действовать согласованно, предоставляя полную, адекватную и понятную информацию пенсионерам, учитывая их потребность в ощущении защищенности и безопасности. «Сама просветительская работа должна гармонично сочетать в себе и информационное пространство, и офлайн реальные мероприятия в социальных и медицинских учреждениях, например. Так мы сможем снизить когнитивную нагрузку на пожилых людей от динамичного информационного потока и обеспечить последовательность и планомерность их восприятия и принятия решения о сохранении своего здоровья», – заключил специалист.
Победившие на выборах в Чехии либералы захотели принять «закон Магнитского»
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Коалиция, которая создается силами пяти либеральных партий в парламенте Чехии, намерена устроить ревизию отношений с Россией и Китаем, сообщил член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак.
Дворжак сказал, что «новое правительство» Чехии намерено «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела». Это «означает акцент на права человека и гражданское общество». В программе планируется подчеркнуть «приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией» и заявить о «стратегическом партнерстве с Израилем». Кроме того, в программе хотят заявить о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – сказал Дворжак.
Либералы также хотят помешать доступу недемократических стран к ключевой инфраструктуре Чехии и добиться роста расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП к 2025 году. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине, передает РИА «Новости».
Напомним, на парламентских выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил «Вместе» (Гражданская демократическая партия, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение). Она решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию и кабмин.
Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы. Однако президент страны Милош Земан при этом заявил, что право сформировать новое правительство должно принадлежать не коалиции партий, а крупнейшей партии, то есть ANO 2011. Однако сразу после встречи Земана с Бабишем президента увезли в реанимацию. Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента.
Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер
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«В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.
Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.
«Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.
Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.
«17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной кампанией, арендой зала и другими нюансами. То есть для меня это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Зеленский поставил мировому сообществу приоритетную задачу
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества.
Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины».
Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС
Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», – цитирует РИА «Новости» Новака.
По его словам, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота
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Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.
«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag.
«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.
«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB.
«Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo.
«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.
Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей.
Политолог назвал «тухлым пиаром» вручение премии Сахарова Навальному
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«Присуждение Навальному такой премии было ожидаемым, особенно после того, как этого не стал делать Нобелевский комитет. Хотя на комитет давили, он еще не пал окончательно и предпочел сохранить свою репутацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Европарламент присудил Сахаровскую премию блогеру Алексею Навальному.
«Вместо Навального Нобелевский комитет выбрал более «безопасную» фигуру – журналиста Дмитрия Муратова. Но Нобелевская премия мира хотя бы имеет солидный статус и богатую историю. Правда, в последние десятилетия этот статус был девальвирован, поскольку премию получали крайне сомнительные фигуры», – пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Что до Европарламента, то, присуждая Сахаровскую премию Навальному, депутаты просто развлекаются – причем развлекаются в своем собственном медиапространстве, полагает политолог.
«Премия имени академика Андрея Сахарова превратилась в орудие информационной агрессии, в инструмент для создания информационных поводов западной медийной среды. Это просто очередная агитка, тухлый пиар на совершенно ровном месте. На подобные вещи надо обращать поменьше внимания, потому что никакого значения для нас эта номинация не имеет. Пусть делают что хотят, Россия здесь ни при чем», – подчеркнул эксперт. «Я лишь одно не понимаю, с какой стати они вообще назвали свою премию именем нашего замечательного ученого и правозащитника. Уж совершенно точно к Европарламенту академик Сахаров никакого отношения не имел», – подчеркнул эксперт.
Кстати, Европейская народная партия (ЕНП), продвигавшая идею награждения Навального, это сама по себе сомнительная конструкция, отмечает Мартынов. «ЕНП – это политтехнологический проект 15-летней давности, она возникла накануне голосования по проекту общеевропейской конституции. Готовился большой проект под названием «Соединенные Штаты Европы» с наднациональными органами власти, с отменой суверенитета отдельных государств и так далее. Вот под этот проект и была создана партия. С подачи этой партии страны Евросоюза одна за другой ратифицировали проект такой конституции, пока не уперлись в Голландию. Голландцы тупо заблокировали этот документ. Большой проект «накрылся». А партийка осталась и вполне себе функционирует и включается, когда нужно», – напомнил эксперт.
По мнению собеседника, присуждение премии не поможет осужденному «дважды мошеннику Навальному». «Как показали последние электоральные процедуры и все последние события в сообществе несистемной оппозиции, Навального списали со счетов. Он явно никому не нужен. Так что Европарламент в виде этой премии родил мышь», – подытожил Мартынов.
Европарламент присудил премию имени Сахарова за этот год блогеру Алексею Навальному, сообщила в среду крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия (ЕНП). В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. ЕНП поддерживала кандидатуру Навального.
Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию ЕП в Страсбурге 15 декабря.
Как напоминает РИА Новости, Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Лауреат получает диплом и чек на 50 тысяч евро. Премия учреждена в 1988 году. Премию за прошлый год получили женщины Белоруссии.
«Европарламент превратил премию имени Сахарова в еще один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств, – заявил Daily Storm глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). – За последние годы она вручалась представителям оппозиции Венесуэлы, КС Белоруссии, теперь премия присуждена Навальному. Ее лауреатами становились преимущественно «верные борцы» коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой. Такая тактика ничего общего не имеет с правозащитными целями или борьбой за мир, символом которой был наш великий соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров. По сути все это девальвирует премию».
Убившего медведя тюменского боксера ввели в искусственную кому
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Боксер Илья Медведев, которому удалось убить напавшего на людей медведя в Тюменской области, сейчас находится в искусственной коме, сообщил его тренер Дмитрий Косенко.
Косенко сказал, что «все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом». Врачи считают, что жизни спортсмена «пока ничего не угрожает», но его «ждет очень длинная реабилитация», сказал Косенко. «Вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя», – приводит слова тренера РИА «Новости».
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что ассоциация и Федерация бокса России окажут всяческую финансовую помощь пострадавшему и его родителям, «полностью возьмут на себя все финансовое обеспечение и лечение спортсмена». Кремлев подчеркнул, что «Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации».
Напомним, СУСК по Тюменской области сообщило, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако «молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю». Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение.
В Польше потребовали начать разбирательство против Газпрома
Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, заявил министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка.
Куртыка написал письмо вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер, в котором указал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении», передает РИА «Новости» со ссылкой на польское агентство РАР.
Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.
Отмечается, что Вестагер, в свою очередь, занимает пост еврокомиссара по вопросам конкуренции.
Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.
Между тем большинство граждан Польши винят в росте цен на энергию свое же правительство, а не действия Брюсселя или Москвы.
Ранее сообщалось, что ЕС может оштрафовать Газпром из-за роста цен на газ для Европы. Польский эксперт Войцех Якубик заявлял, что цены на энергию якобы устанавливаются в большой степени искусственным способом. Также эксперт напомнил о штрафах, выписанных Еврокомиссией Google и Facebook, подчеркнув, что к Газпрому относят снисходительно.
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