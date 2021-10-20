Победитель конкурса «Учитель года – 2021» назвала незаменимые качества педагога

В будущем ценными станут знания и компетенции, которые нельзя будет заменить алгоритмами, поскольку доступны они только человеку, считает победитель конкурса «Учитель года – 2021» Екатерина Костылева.

«Главное, чему сегодня стоит учиться, – это компетенции, которые нельзя заменить алгоритмами. В будущем ценными станут навыки и умения, которыми обладает только человек: критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект… Мир меняется слишком быстро, и никто не даст гарантий, что через 10–15 лет твоя профессия будет существовать, поэтому очень важно быть гибким и владеть универсальными инструментами. В нашем детстве был четкий набор профессий: экономист, бухгалтер, юрист. Никто и представить себе не мог, что появятся блогеры, таргетологи и SMM-специалисты. А теперь это самые востребованные профессии», – передает слова Костылевой Peopletalk.

По ее словам, ребенку необходимы базовые знания о мире для расширения кругозора: что такое Галактика, где находится наша планета, как взаимосвязаны природные и физические явления, зачем нужно культурное наследие.

Она отметила, что в начале пандемии в сфере образования случился кризис, связанный с самыми разными причинами, однако позже к новому формату образования в связи с коронавирусом удалось приспособиться.

«Конечно, нельзя говорить о глобальном переходе сферы образования в офлайн, однако какие-то элементы дистанционного обучения однозначно имеют место. К сожалению, никакой компьютер не заменит похода в школу, поэтому важен реальный контакт ребенка с педагогом и сверстниками. А вот проводить факультативы или родительские собрания в цифровой среде очень даже эффективно», – сказала Костылева.

В рамках спецпроекта Peopletalk финалисты всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» рассказали о том, чему сегодня реально учат в школе, как бороться с подростковым буллингом и о ситуации в современном образовании.