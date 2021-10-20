Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

Путин призвал найти баланс в расходах на строительство и содержание транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.

«Нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере (транспортные объекты), это значит, что по всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно, содержать действующие и вновь строящиеся, построенные уже объекты, своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры», – приводит его слова ТАСС.

По словам Путина, «важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось, как иногда бывает, [что мы] разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали, а деньги там пропадают на незавершенных объектах».

«Обновленная транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего», – добавил он.

Путин пояснил, что «на практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением».

«Исходя из положений стратегии, регионы России при поддержке федерального правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами», – сказал президент.

Ранее Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.