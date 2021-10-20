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Песков ответил на вопрос о здоровье Путина
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Президент России Владимир Путин покашлял на совещании с правительством, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что здоровье российского лидера в порядке.
«Нет [не болеет]. Все нормально», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что мог заразиться COVID-19, однако этого не произошло, потому что он вакцинирован.
Напомним, Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Названо время проведения совещания Путина с правительством по COVID-19
Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13.00 проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом и введению 9-дневных выходных дней.
«Завтрашнее совещание Путина с членами правительства, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и введение 9-дневных выходных дней во всей стране, назначено на 13.00», – сообщил Telegram-канал «Пул № 3».
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.
Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России
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Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.
Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.
Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.
«Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.
Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
Путин пообещал дать поручение генпрокуратуре проверить ситуацию с перевалкой грузов
Генпрокуратуре России и правоохранительным органам будут даны поручения о проведении проверок по ситуации с использованием государственной транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года, Путин привел в пример одну из коммерческих компаний, которая с 2019 по 2020 год арендовала объекты инфраструктуры в морском порту Выборга и перечислила Росморпорту 21 миллион рублей, а сама заработала 1,2 миллиарда рублей, передает РИА «Новости».
«То есть ей отдали все за копеечку, а она сдает в субаренду и денежки зарабатывает», – сказал Путин.
Президент отметил, что Ростехнадзор до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 2018-2020 годах территориальными подразделениями проверках и выявленных нарушениях в регионах.
По словам главы государства, по результатам работы экспертов правоохранительным органам обязательно будут даны соответствующие поручения.
Ранее Путин указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.
Песков: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням
Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, президент принимает рамочные концептуальные решения.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Путин поднял проблему наполняемости дорожных фондов при переходе на экотранспорт
После перехода на экологичный транспорт могут возникнуть проблемы с поступлениями в дорожные фонды, заявил президент России Владимир Путин на заедании президиума Госсовета.
«В цене традиционного топлива заложен акциз, он является основой, основной статьей доходов дорожных фондов, за счет которых ведется строительство и ремонт автомобильных дорог», – цитирует ТАСС главу государства.
По его словам, смещение спроса в сторону экологически чистого топлива может повлиять на наполняемость дорожных фондов. Он поручил правительству представить доклад о том, какие решения в связи с этим планируется принять.
«Да, это сейчас еще, может, не очень заметно, но тенденция такая есть, мы должны иметь это в виду», – указал Путин.
Газета ВЗГЛЯД писала, когда россияне пересядут в электромобили.
Путин назвал эффект от вложений в сферу транспорта в России
В ближайшие 15 лет российские власти направят на развитие транспортной отрасли более 60 трлн рублей, ожидается, что совокупный эффект от этих вложений составит порядка 160 трлн рублей к 2050 году, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
«Мы предполагаем направить [в эту сферу] примерно 60,4 трлн рублей – это суммарные инвестиции до 2035 года в отрасль. Это значительные средства. И рассчитываем получить совокупный эффект для экономики от данных инвестиций где-то в 160 трлн рублей», – приводит его слова ТАСС.
По словам главы государства, согласно планам, 90 из 160 трлн рублей «должны быть реализованы в период 2021-2035 годов», а еще 70 трлн рублей – в период до 2050 года.
Ранее Путин на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.
Путин призвал найти баланс в расходах на строительство и содержание транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.
«Нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере (транспортные объекты), это значит, что по всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно, содержать действующие и вновь строящиеся, построенные уже объекты, своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры», – приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось, как иногда бывает, [что мы] разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали, а деньги там пропадают на незавершенных объектах».
«Обновленная транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего», – добавил он.
Путин пояснил, что «на практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением».
«Исходя из положений стратегии, регионы России при поддержке федерального правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами», – сказал президент.
Ранее Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
Путин поручил кабмину предложить варианты поддержки инвестиций в общественный транспорт
Кабмин России должен предложить варианты поддержки инвестиций в общественный транспорт, в том числе в небольших населенных пунктах, сообщил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
«Одна из ключевых задач (транспортной) стратегии – это развитие общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Это важно не только для крупных мегаполисов, но и для небольших населенных пунктов, где порой не хватает удобных маршрутов до регионального центра, а автобусы, вагоны электрички сильно изношены», – приводит его слова РИА «Новости».
Он рассказал, что в этом году был запущен новый кредитный инструмент для обновления общественного транспорта в регионах, в 12 из них уже готовятся пилотные проекты.
«Важно, чтобы эти инициативы были привлекательны для частных инвесторов. В то же время подчеркну, что далеко не везде, не во всех регионах страны подобные проекты могут быть окупаемы, даже в долгосрочной перспективе. В этой связи правительству нужно предложить специальные подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт, включая прямые субсидии на погашения процентов по кредиту», – заключил Путин.
Ранее Путин поручил не позднее I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
Путин решил не ехать в Глазго на конференцию по климату
Президент Владимир Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В Глазго, к сожалению, он (Путин) тоже не полетит», – передает ТАСС слова представителя Кремля. «Разумеется, российская сторона будет [на конференции], но мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже», – отметил Песков.
По его словам, формат участия Путина в саммите G20 по видеосвязи согласовывается с организаторами.
Кремль ранее сообщил, что Путин не поедет на G20 из-за эпидемиологической ситуации.
«Это сейчас все согласуется с устроителями мероприятия, но вы сами знаете, что «двадцатка» – это не столь открытое мероприятие для публики, поэтому даже не могу точно сказать, что будет открытым. В целом там по несколько выступлений предусмотрено, но пока точного понимания нет», – передает РИА Новости слова Пескова.
Путин заявил о возможности продлить нерабочие дни после 7 ноября
При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – цитирует его РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена до конца года
Встреча президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом вполне реальна в нынешнем году, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «во время недавней встречи (помощника президента России Юрия) Ушакова с (заместителем госсекретаря США Викторией) Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания», передает РИА «Новости».
«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», – добавил он.
Комментируя возможность встречи президентов России и США в нынешнем году, Песков заявил: «Ну, в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем».
Напомним, Нуланд посетила Россию 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.
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Путин поддержал идею о мерах поддержки бизнеса
Президент Владимир Путин на совещании с правительством выразил согласие с предлагаемыми первым вице-премьером Андреем Белоусовым мерами поддержки бизнеса.
Белоусов доложил главе государства о предлагаемых мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. Глава государства отметил, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес – прежде всего малый и средний – понесет убытки.
«В этой связи прошу правительство обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело их наметить, другое дело – реализовать. Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент отметил, что необходимо учитывать прежний опыт, показавший высокую эффективность, в том числе по оценкам предпринимателей.
«Коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах. Прошу их исполнить», – подвел итог глава государства.
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова предлагала объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
В среду на совещании с Путиным Голикова сообщила, что правительство предлагает регионам с самой сложной ситуацией с коронавирусом установить выходные.
Путин рассказал, что даже его знакомые заводили странные разговоры о вакцинации
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства об эпидемиологической ситуации в России призвал граждан сделать прививку от коронавируса.
По словам главы государства, даже его знакомые иногда заводили странные разговоры о вакцинации. Многие хотели подождать, пока прививку сделает другой человек.
«Спрашиваю близких людей, однокурсников: «Ты привился?» Отвечают: «А ты привился?». Нет пока. «Я подожду пока ты привьешься». Хорошо, я привился. Спрашиваю: привился? «Нет». Почему? «Ну, не знаю, подожду пока», – рассказал президент.
«Странно, люди с хорошим образованием,с научными степенями. Я не понимаю, что происходит. У нас надежная, безопасная вакцина», – заявил Путин, подчеркнув, что только вакцина может снизить риск заболевания и тяжелых последствий.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.
Накануне президент заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
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Путин предложил расширить объемы тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус, сказал он во время совещания с членами правительства.
«Нужно расширить объемы тестирования. Чтобы своевременно выявлять инфицированных», – цитирует Путина РИА Новости.
Он отметил, что уже обсуждал эту тему с главой Роспотребнадзора Анной Поповой несколько дней назад.
По словам главы страны, тестирование на коронавирус пока идет медленно.
«Протестировали человека – он идет, если он заболел, он же не знает, что он болеет, у многих это не проявляется никак в начале болезни, контачит, контактные лица появляются. Потом поздно обращаются в этой связи», –сказал глава страны, призвав заняться совершенствованием системы тестирования.
Путин отметил, что вовремя можно будет уйти на самоизоляцию зараженному, а также контактировавшим с ним людям.
Ранее сообщалось, что в Москве начали работать дополнительные точки тестирования на коронавирус.
Голикова попросила Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.
«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочих дней», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
При этом она предложила ввести нерабочие дни, например, с субботы, 23 октября, в тех российских регионах, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная.
Вице-премьер подчеркнула, что после нерабочих дней регионы должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
На совещании с президентом в среду Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
Напомним, Голикова выступила с инициативой ввести нерабочие дни накануне на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб.
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