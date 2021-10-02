Исмаилова арестовали после подачи прошения о политическом убежище

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали после подачи им прошения о политическом убежище в Черногории, его заявление рассмотрит суд в Подгорице, сообщила адвокат бизнесмена Марина Русакова.

«Он был как раз задержан, когда было подано заявление о политическом убежище (в Черногории), именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение (об аресте), считая его незаконным и необоснованным», – сообщила Русакова РИА «Новости».

По ее словам, заявление о предоставлении убежища также будет рассматривать суд Подгорицы, несмотря на арест.

Русакова добавила, что Исмаилов оставлен под стражей, но местные адвокаты обжаловали это решение.

«Надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее, чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне», – указала она.

В пятницу СМИ сообщили о задержании бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории. Следственный комитет России отметил, что Исмаилов подозревается в организации двух убийств и других преступлениях.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.