Бабиш одобрил вызов посла Британии в МИД Чехии из-за футбольного скандала

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал решение министра иностранных дел республики Якуба Кулганека вызвать в МИД посла Великобритании из-за нападок в СМИ на юных чешских болельщиков за якобы расистские выкрики.

«Читаю, какие [эмоции вокруг] матча «Спарта» – «Глазго рейнджерс» разожгли шотландцы [в интернете], в своих СМИ. Из-за всего этого мне становится грустно. Теперь каждый выкрик на футболе связан с цветом кожи [игроков]? Допустим ли мы в социальных сетях оскорбление детей? Поддерживаю [решение] Якуба Кулганека вызвать британского посла [для дачи объяснений]», – отметил Бабиш в субботу на своей станице в Twitter, передает ТАСС.

На стадион «Спарты» в Праге не была допущена часть совершеннолетних болельщиков, которым ранее был запрещен вход из-за хулиганского поведения на предыдущих матчах.

Организаторы в то же время допускали группы болельщиков-детей в возрасте от шести до 14 лет в сопровождении взрослых. Дети вели себя эмоционально, о чем весьма нелестно писали в британских СМИ и соцсетях, утверждая, что они оскорбляли расистскими выкриками темнокожего игрока «Глазго рейнджерс» Глена Камара.

Ранее польские фанаты оскорбили темнокожих футболистов сборной Голландии. Во время проведения открытой тренировки сборной Голландии в Кракове Грегори ван дер Вил и Найджел де Йонг подверглись расистским оскорблениям со стороны части местных болельщиков.