Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную Тренер сборной России счел новые правила обгона в лыжных гонках смешными 2 октября 2021, 13:59 Текст: Вера Басилая

Новые правила обгона в лыжных гонках, предложенные комитетом Международной федерации лыжного спорта (FIS), смешные и непонятные, они только ухудшат ситуацию, заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Согласно предложенным изменениям, лыжник, имеющий лидирующую позицию, имеет право выбирать свою траекторию движения, но при этом он должен учитывать действия ближайших преследователей. Когда лыжники идут параллельно на одном уровне, то в случае создания помех они должны нести одинаковую ответственность. Изменения в правила будут внесены только в случае их утверждения советом международной федерации. «Я считаю, что в случае утверждения этих изменений будет еще больше лишних проблем и протестов, поскольку каждый начнет трактовать эти правила по-своему, это развяжет руки судейскому жюри. Пока ничего не прояснилось, даже стало запутаннее все», – приводит ТАСС слова Бородавко. «Очень хотелось бы пообщаться с теми людьми, кто предложил такие изменения. Да, у лидера сохраняется преимущество, он сохраняет право выполнять тот маневр, который задумал. Но как он может учитывать скорость того, кто идет сзади? Все это смешно и непонятно», – добавил тренер. Бородавко напомнил, про скандальную ситуацию на ЧМ с лидером национальной сборной России Александром Большуновым, которого он сейчас тренирует. «На чемпионате мира на финише мужской гонки на 50 км произошла совершенно другая история. В существующих правилах четко прописано, что никто не должен мешать спортсмену-лидеру, который занял финишный коридор. В Германии нарушения были совершенно по другой статье. А сейчас я даже пока не понимаю, на каких участках трассы хотят внести изменения в правила обгона», – заключил тренер. Напомним, на последнем чемпионате мира, который проходил в германском Оберстдорфе, судьбу золотой медали в лыжном марафоне решили судьи, дисквалифицировавшие после длительных разбирательств норвежца Йоханнеса Клебо, который в финишном коридоре вел борьбу с нарушением правил и сломал палку Большунову, занимавшему позицию лидера. В итоге российский лидер пришел третьим.

Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Хорватию 1 октября 2021, 17:32

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Трубопровод «Турецкий поток» начал доставлять газ и в Венгрию, и в Хорватию, сообщил Газпром. «Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщила компания в своем телеграм-канале. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будет поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Власти Владимира прокомментировали предложение о переименовании украинского города 1 октября 2021, 18:10 Текст: Валентина Григоренко

Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович. «Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации», – пояснил Карпилович, комментируя решение депутатов городского совета Владимира-Волынского на Украине о возвращении городу исторического названия, передает РИА «Новости». По его словам, история не терпит сослагательного наклонения. «Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня», – отметил Карпилович. Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за переименовании города во Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины. Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме. Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона в стране переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники. Блогера Бобиева решили выдворить из России 1 октября 2021, 15:45

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Опубликовавший скандальный снимок с Красной площади блогер Руслан Бобиев арестован на десять суток по решению Замоскворецкого суда Москвы, также суд постановил выдворить молодого человека за пределы России. «Суд признал Руслана (по паспорту – Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил ему наказание в виде ареста на десять суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ», – цитирует сообщение суда ТАСС. Также Замоскворецкий суд арестовал подругу Бобиева Анастасию Чистову, участвовавшую в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Напомним, Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас момент страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены. Позднее Бобиев извинился за свой поступок. ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы 1 октября 2021, 22:54

Фото: кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Жилой дом на западе Москвы подвергся нападению сотрудников ЧОП. Ранее жители этого дома приняли решение сменить управляющую компанию. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Евгений Попов. «Вопиющая ситуация сегодня произошла в доме по адресу Крылатские холмы, 33 корпус 1, где пытаются жители дома избавиться от «Пик-комфорта». Сегодня к ним, выломав дверь, ворвались 12 сотрудников ЧОПа во главе с какими-то представителями «ПИК-Комфорта» якобы. Начали вскрывать двери, начали требовать документы и, собственно говоря, издеваться просто над жителями дома», – сообщил Попов в своем Telegram-канале. По его словам, жители хотят поменять управляющую компанию, сами управлять своим домом. «Факт взлома жилого дома – это преступление, за которое должны ответить, те, кто в нем виновен. Ситуацию беру на контроль. Все соответствующие запросы в правоохранительные органы обязательно напишу в течение суток», – заявил депутат ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы

В дом ворвались 12 человек крепкого телосложения в чёрной униформе. Подробности: https://t.co/T9N6dxyxAM pic.twitter.com/f1PnH41mBi — Взгляд (@vzglyad) October 1, 2021 Как сообщают жители дома, в ходе вторжения чоповцы выломали входную дверь в подъезд, захватили технические помещения, диспетчерскую и помещение охраны, выдворив охрану дома с территории. Также они сменили пароли на домовом оборудовании. Жильцам захватчиками было объявлено «военное положение», они заявили, что занимают дом и прекращают работу ТСЖ. Другие участники захвата пригрозили, что «они дождутся вечера, и устроят темную несогласным людям». После приезда сотрудников МВД, часть участников захвата разбежалась, еще несколько были задержаны и доставлены в отделение полиции. Бывший директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории 1 октября 2021, 19:09

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. «Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Российская Федерация», – цитирует сообщение портала Vijesti РИА «Новости». В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну. В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Исмаилов находился в международном розыске. В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Эксперт указал на риски при строительстве новых АЭС в Турции 1 октября 2021, 14:50

Фото: Туран Салджы/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«В случае строительства новых АЭС в Турции Россия может столкнуться с существенными политическими и экономическими рисками», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя возможность строительства новых АЭС Россией в Турции. «К такого рода планам турецкой стороны России нужно относиться очень осторожно», – считает заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. По его словам, АЭС «Аккую» строится Росатомом по принципу BOO (от англ. build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй» – прим. ВЗГЛЯД), «в результате чего компания несет все риски, связанные с развитием турецкого рынка электроэнергии». «Кроме того, влияние оказывает и изменение валютного курса лиры, и риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в республике в целом, – пояснил он. – В этом плане очень важно, чтобы проект был достроен и запущен. После этого должно пройти минимум три–пять лет, чтобы можно было оценить окупаемость проекта и перейти к реализации следующих АЭС». Эксперт напомнил, что «Аккую» – это масштабный проект, включающий строительство четырех энергоблоков. Инвестирование проекта предусматривает 22 млрд долларов. «С другой стороны, сейчас в мире очень высокие цены на традиционные энергоносители, что увеличивает интерес к атомной энергетике, поскольку там традиционно меньшие колебания стоимости. С этой точки зрения России выгодно развивать проекты по атомной энергетике», – отметил Кондратьев. Однако в случае с Турцией России следует учитывать ряд факторов. «Во-первых, в ближайшие годы в мире может существенно сократиться спрос на электроэнергию, в результате чего возникнет недозагрузка отдельных мощностей. Если сейчас мы заключим соглашение с Турцией о строительстве новых АЭС, то к моменту выхода энергоблоков на рынок может сильно измениться конъюнктура и некоторые энергоблоки будут не нужны», – указал эксперт. «Во-вторых, усилится конкуренция со стороны возобновляемой энергетики, которая будет оказывать давление как на объемы предложения, так и на формирование цен на оптовом рынке, – отметил Кондратьев. – Что может стать серьезным испытанием для таких капиталоемких проектов, как строительство АЭС». Также нельзя сбрасывать со счетов и определенные политические риски. «Турция достаточно сложный и не всегда надежный партнер, склонный к обострению отношений», – предупредил собеседник. При этом, по его словам, если Турция сама предложит профинансировать новые АЭС, а российская компания выступит поставщиком и подрядчиком по строительству, то это будет выгодно России. «Хотя в отдаленном будущем такого рода строительство может нанести определенный ущерб уже работающей «Аккую», потому что все работающие АЭС будут конкурировать между собой за турецкого потребителя», – добавил он. Кондратьев напомнил, что изначально по поводу строительства АЭС «Аккую» в Турции было много аргументов за. «На тот момент перспективы турецкого рынка оценивались более позитивно, так как там наблюдались высокие темпы роста и относительная стабильность экономической ситуации». «В этом плане Росатом хотел выйти и закрепиться на новых рынках за рубежом. Этот опыт могли позитивно оценить страны Ближнего Востока, Северной Африки», – рассказал он. Ранее сообщалось, что президенты России и Турции на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России. Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что строящаяся атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов 1 октября 2021, 20:53

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов. «Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября. Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях. Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф. Посла Франции вызвали в Госдеп США 2 октября 2021, 01:58

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между странами, говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса. «Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции», – приводит текст заявления главы пресс-службы Госдепа США ТАСС. Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь США примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также «обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене». Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с послом Франции Филиппом Этьеном после возвращения дипломата из Парижа. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа 2 октября 2021, 05:33

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины. «Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале. Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно. «Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива. Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Обучающие ролики на случай отключения тепла начали показывать в Германии 1 октября 2021, 16:35

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах, в которых рекомендуется заклеивать фольгой окна, и показана инструкция по сборке самодельной печки. Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ФРГ ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях опубликовало видео в своем аккаунте в Twitter. Темой стал блэкаут – перебои с подачей электричества, передает РБК. Так в видео подробно рассказывается, как собирать «печку». Кроме того, в случае отключения тепла и света рекомендовано заклеить фольгой окна для защиты от утечки тепла из дома.

Видео появилось на фоне газового кризиса в Европе и нехватки газа в подземных хранилищах. Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. Появились первые кадры задержания Саакашвили 1 октября 2021, 20:20

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО. По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости». Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021, 19:03

Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

Текст: Вера Басилая, Дмитрий Александров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили. По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости». Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили 2 октября 2021, 09:18

Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава. «Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера. По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава. По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили. Пентагон заверил, что Россия и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения 1 октября 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

У Вашингтона нет опасений в получении Россией, Китаем или террористическими группировками оставленных американскими военными в Афганистане вооружений, заявила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. «Я не беспокоюсь об этом», – заявила Хикс, отвечая на вопрос, вызывает ли у руководства США эта тема опасения, передает ТАСС. По ее словам, военные США проделали «серьезную работу» для недопущения подобного сценария. Военное снаряжение, предназначенное для США, вывезли из Афганистана или вывели из строя, теперь его нельзя применить, уверена Хикс. «Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя», – добавила представитель Пентагона. Она пояснила, что Конгресс запросил полный отчет об этом, и Пентагон готов отчитаться. Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что сообщения об оставленных в Афганистане оружии и технике на 85 млрд долларов «просто ужасают». Раскрыта схема ввоза незаконных мигрантов в Россию под видом больных 1 октября 2021, 21:51

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

По обвинению в поставке нелегальных трудовых мигрантов под видом нуждающихся в лечении в Москве задержаны россиянин и двое граждан Узбекистана, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Подозреваемые не позднее января 2021 года организовали незаконный канал миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». По версии следствия, они предоставляли должностным лицам погранслужбы ФСБ России поддельные медицинские справки о болезнях и и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы. «Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности», – пояснили в надзорном органе. Один из обвиняемых, россиянин, полностью признал вину и сотрудничает с органами следствия, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двух граждан Узбекистана заключили под стражу. Уголовное дело расследуется по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».