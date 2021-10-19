|
|
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи московского формата по Афганистану
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия на встрече московского формата по Афганистану ожидает сопоставления позиций и продолжения диалога сторон, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продолжение диалога, обмен мнениями, сопоставление позиций и попытка понять, что будет <...> происходить в Афганистане по всем хорошо известным параметрам», – приводит ТАСС его ответ на вопрос, чего ждет Москва от предстоящих 20 октября контактов.
Напомним, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
«Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»
Киев оформил заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2», сообщил глава компании Юрий Витренко.
По словам Витренко, компания подала заявку на участие перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей, сообщает РИА «Новости».
Газопровод «Северный поток – 2» построили от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство объекта было завершено 10 сентября. До сих пор продолжается процесс получения сертификации, проект должен соответствовать условиям Газовой директивы ЕС.
Процесс может занять несколько месяцев. Германская сторона получила полный пакет документов для проведения процедуры еще в сентябре.
Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев назвал главную ошибку киевских властей. По его словам, газ надо было закупать весной по низким ценам.
Погребинский объяснил слова Зеленского о готовности обменять Медведчука
|
|
«Зеленский фантазирует об обмене, потому что убедился или приближается к убеждению, что законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он оценил слова президента Украины о готовности обменять отбывающего домашний арест политика Виктора Медведчука на «настоящих героев Украины».
«Даже первокурснику юрфака понятно, что в деле Виктора Медведчука нет ни состава, ни события преступления – как сказал сам Медведчук. Все это стало бесперспективно, и для президента, конечно, предпочтительнее его обменять, вот он и предлагает», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины», но произойдет это только в том случае, если «Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство».
В понедельник Медведчук ответил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского», а также пообещал продолжить политическую борьбу, несмотря на «преступное давление» со стороны киевских властей. В Верховной раде предположили, что главу политсовета ОПЗЖ «взяли в заложники, чтобы обменять на дешевый газ».
«Зеленский фантазирует об обмене Медведчука, потому что убедился или приближается к убеждению, что он законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – отметил Погребинский.
По мнению киевского эксперта, заявления президента Украины «по большей части лишены смысла, но обращены к такой публике, которая об этом вряд ли задумается».
На эту нелогичность в словах Зеленского указывают как минимум два противоречия, отметил Погребинский. Во-первых, президент сам назвал Медведчука «гражданином Украины, к которому применяется украинское законодательство», а значит, о российском паспорте речь не идет (что и подтвердил лидер политсовета ОПЗЖ).
Во-вторых, президенту Украины не кажется странным обменивать сидящего под домашним арестом человека до вынесения ему приговора, добавил собеседник.
«Отчасти Зеленский ориентируется на тех людей, которые не будут задумываться над бессмыслицей, которые живут в выдуманном, виртуальном мире, в мире пиара. Он знает, что его будут слышать разные люди, в том числе многие, кто не готов ничего анализировать. И на них это сработает», – полагает Погребинский.
«Это нонсенс для тех, кто способен анализировать. А те, кто просто ненавидит Путина, Россию и Медведчука, для них это нормальное выступление Зеленского в духе: «Забери, Путин, своего друга!». Это игра для этих людей, на эту аудиторию», – заключил он.
Напомним, в начале прошлой недели киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.
По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.
В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пообещали реакцию НАТО на «агрессию» России
|
|
НАТО продолжит реагировать на «агрессию» России, оставляя дверь открытой для значимого диалога, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Политика НАТО относительно России остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога», – приводит слова пресс-секретаря Госдепа США РИА «Новости».
За комментариями относительно решений России прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве дипломат рекомендовал обращаться к альянсу.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве. Для контактов с Москвой Лавров рекомендовал НАТО обращаться к послу России в Бельгии. При этом Москва предложила НАТО взаимно снизить военную активность вдоль общих границ.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Москва обвинила НАТО в росте агрессивности в отношении России в попытке создать видимость «востребованности» альянса в современных геополитических условиях. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности». Сенатор Владимир Джабаров допустил, что Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, если НАТО восстановит численность российских представителей в Брюсселе.
Напомним, 6 октября НАТО решило сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе наполовину. Восемь дипломатов лишили аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы», остальных сократили.
В Кремле подчеркнули, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. В Кремле пообещали принять ответные меры на действия НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса. В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган выступил против сложившегося после Второй мировой миропорядка
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что судьба мира не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой войне.
«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны», – сказал Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган призывал реформировать Совбез ООН, включив туда новые страны, кроме того, он высказывался о правах Турции на Крым.
Органиация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. ООН была создана после Второй мировой войны странами-победителями.
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.
Эксперт предсказал реакцию Киева на совместную победу российских и украинских геймеров
|
|
Сам факт совместной игры молодых украинцев и россиян в одной команде будет истолкован местной патриотичной блогосферой как предательство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя победу российско-украинской геймерской команды на чемпионате мира по игре Dota 2.
«На нынешней Украине поведение этих молодых киберспортсменов выпадает из тренда. Хотя для большинства украинцев выглядит это абсолютно естественно и нормально, но не для особой категории политически озабоченных граждан. Те, кто публично называет себя патриотом, именно так видят мир: участие в совместной команде с российскими киберспортсменами, да еще и выступление под российским флагом, воспринимается как «зрада» со всеми вытекающими последствиями – в виде травли. В очередной раз будут клеймить «предателей», – посетовал руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Правда, не исключено, что это событие окажется вне фокуса внимания большинства патриотов, поскольку киберспорт – достаточно узкая тема. «Если в ближайшие дни в медиасфере появится что-то более важное, то чемпионат в Бухаресте выпадет из повестки дня. И тогда для украинских участников команды все пройдет относительно благополучно. Их просто не заметят. Но если попадут в фокус, тогда держись», – предупреждает политолог.
Что касается руководства страны, то оно, в отличие от Путина, вероятно, предпочтет не заметить это событие, полагает Золотарев. «Власти вряд ли присоединятся к травле, инициативу проявлять не станут, но сделают вид, что ничего и не случилось», – предположил эксперт.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International.
«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания.
Напомним, впервые российская команда Team Spirit добилась победы на десятом международном состязании по игре Dota 2, одолев в финале команду из Китая. Как победителей турнира The International 10 их теперь ждет приз в 18,2 млн долларов.
При этом, хотя команда официально выступала под российским флагом, на самом деле состав ее был смешанным: трое граждан России Александр Хертек, Магомед Халилов и Ярослав Найденов и двое украинцев – Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.
Как сообщает сайт «Чемпионат», успех Мулярчука и Колпакова у них на родине вызвал противоречивую реакцию. Федерация киберспорта Украины поздравила Team Spirit, однако некоторые блогеры не скрывали своего раздражения. «Невероятный зашквар! Федерацию киберспорта Украины переполняет гордость и благодарность за победу российской команды на The International, – писал в Twitter пользователь GamewayUA. – Мне без разницы, что там выступают два украинца – это не наша команда. У вас там все хорошо? Вам не стыдно?».
«Мисс Украина» объяснила свое право говорить по-русски
|
|
Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении.
Девушка из Днепропетровска 15 октября завоевала титул «Мисс Украина Вселенная – 2021». После победы в конкурсе девушку начали критиковать в соцсетях за использование в своих блогах русского языка, передает РИА «Новости».
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», – сказала Неплях на украинском языке. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Она отметила, что в данном видео говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». «Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», – добавила «Мисс Украина».
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка на Украине.
Напомним, в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
В ПФР объяснили, как жительница Алтайского края оказалась на 14-м месяце беременности
Из-за ошибки в документах жительнице Барнаула отсрочили срок родов, а из-за позднего обращения ПФР отказал в выплате пособия, сообщили в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.
Ранее женщина опубликовала пост в соцсетях с отказом в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. В документах говорится, что якобы на учет она встала на позднем сроке – в 57 недель. Скан отказа был прикреплен к посту.
«Согласно сведениям из электронного родового сертификата (ЭРС), заполненного медицинской организацией и поступившего в Пенсионный фонд из Фонда социального страхования России, дата предполагаемых родов указана 29.04.2021, а дата постановки на учет – 27.08.2021, что и составляет в итоге 57 недель», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что причиной стали ошибочные данные, поступившие из больницы. Позже дату родов изменили на 29 апреля. Девушке был сформирован новый сертификат, а также назначена выплата в размере 5744,0 рубля.
В пресс-службе отметили, что случаи отказов единичные, каждый нужно рассматривать индивидуально.
Ранее сообщалось, что детские и материнские пособия повысят с февраля 2022 года, сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Чтобы рассчитать пособия по беременности и родам, специалисты будут ориентироваться на 24-кратную сумму МРОТ.
Пушков объяснил, чем для НАТО грозит разрыв отношений с Москвой
|
|
«Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО.
«Решение Москвы привести официальное состояние отношений между Россией и НАТО в соответствие с реальным – логичное и единственно возможное в той ситуации, которая сложилась по вине самого альянса», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что несколько лет назад генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил формулу, согласно которой с Россией нужно разговаривать только с позиции силы. «Уже тогда российской стороне было понятно, что такой подход альянса уничтожит диалог как таковой, поскольку он предполагает диктовку условий и выдвижение ультиматумов, что для России неприемлемо. Эта формула бездумно повторялась многими европейскими политиками, но на самом деле была призвана замаскировать неготовность НАТО вести равноправный и конструктивный диалог с Москвой», – объяснил собеседник.
По его словам, такие заявления альянса создавали внешнее впечатление, что у НАТО с Россией идет диалог, пусть и с позиции силы. «Это была формула успокоения европейской общественности – как будто НАТО не только давит на Россию и занимается наращиванием своей военной мощи, но и ведет диалог и держит все под контролем. Через эту формулу альянс создавал себе алиби для конфронтационного курса в отношениях с Россией», – уточнил парламентарий.
Пушков напомнил, что Совет Россия – НАТО не работает уже несколько лет, давно нет у России и посла при альянсе. «Другими словами – для диалога Москвы с альянсом на деле нет необходимой дипломатической инфраструктуры. И пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», – признался сенатор.
Теперь, после фактического разрыва отношений Москвы и НАТО, экстренные контакты могут идти через российского посла в Брюсселе. «Также НАТО может назначить одного из послов стран – членов альянса в Москве своим представителем, через которого, в случае необходимости, можно довести нужную информацию. Но это – резервная линия связи, которая не является полноценным механизмом поддержания отношений между Москвой и Брюсселем, каким был Совет Россия – НАТО», – указал сенатор.
Политик обратил также внимание, что даже США предпочитают вести с Россией диалог, пусть сложный и ограниченный. «Вашингтон понимает, что отсутствие такого диалога невыгодно для безопасности самих США», – резюмировал Пушков.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров. Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.
Дипломат пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии. «Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.
Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Задержанного на Украине представителя ЛНР в СЦКК арестовали
|
|
Северодонецкий городской суд Луганской области отправил под стражу представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области Украины.
«Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В прокуратуре заявили, что у представителя ЛНР при задержании было при себе огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Он подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований.
«В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит «офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня», входящего в состав так называемой народной милиции ЛНР… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины», – сообщили в ведомстве.
Ранее украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Россия отказалась от представительства при НАТО
|
|
Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также Россия прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может быть, это займет еще несколько дней», – передает слова министра РИА «Новости».
«Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров.
Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.
Лавров пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО, передает ТАСС.
Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. «Никакого объяснения причин подобного шага не сделано», – сказал глава ведомства.
Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО. «Заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты», – заявил Лавров.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
|
|
Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.
«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.
Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Минэнерго Украины: Запасов угля на ТЭС осталось на 5-6 дней
Запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» Украины рассчитаны на одну-две недели, сообщило министерство энергетики Украины.
«На складах Змеевской ТЭС находится 9,4 тыс. тонн газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 16,7 тыс. тонн газового угля, чего хватит на шесть дней работы станции», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
На складах Трипольской ТЭС, которая также входит в «Центрэнерго», по данным министерства, запасено 29,8 тыс. тонн газового угля. Этот объем рассчитан на 14 дней работы станции. На Приднепровской и Ладыженской ТЭС его будет достаточно на 21 день работы, а на Бурштынской – на шесть дней.
Ранее сообщалось, что украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (Heidelberg Cement Group) о поставке двух партий энергетического угля.
Зеленский признался в отсутствии ответа на окончание транзита газа из России
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
«Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом <…> мы должны быть на шаг впереди», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу ICTV.
Он полагает, что необходимо не только задумываться о количестве накопленного в этом году в подъемных хранилищах газа, но и о перспективе. «Мы не понимаем, что будет в следующем году <…>, и надо будет реагировать», – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский утверждает, что Запад прислушивается к позиции Украины по «Северному потоку – 2». «Мы понимали, что это для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено, но тем не менее мы говорили об энергетической небезопасности всей Европы. Сейчас нас слышат, сейчас пошла уже реакция», – полагает он. В этом контексте Зеленский добавил, что «после того, как «Северный поток – 2» будет достроен, его еще надо запустить», в связи с этим он подчеркнул, что для Киева «очень важно, чтобы Третий энергетический пакет был применен к «Северному потоку – 2».
Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. «И также, когда закончится контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году, что будет 1 января 2025 года – это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответ вчера, позавчера, и на который надо было найти ответы десять лет назад. Мы не находили», – признал Зеленский.
Накануне оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к работе. воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой. Между тем в Кремле указали, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. Вице-премьер Александр Новак отметил, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – передает РИА Новости слова Зеленского в интервью телеканалу ICTV.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зампостпреда России в ООН назвал шокирующим внесение 12-летней девочки в базу «Миротворца»
|
|
Внесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта «Миротворец» является шокирующим фактом, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Девочка из Луганска попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь, передает РИА «Новости».
«Мы, конечно, были шокированы. Фаину мы знаем достаточно давно, по публикациям в соцсетях, она была и неравнодушна к мероприятиям, которые мы проводили в ООН... Когда мы узнали, что двенадцатилетняя девочка занесена в базу данных этого ужасного сайта, мы были шокированы. С одной стороны, нас перестали удивлять украинские соседи, с другой стороны – так нельзя, это уже за гранью понимания, любых представлений о гуманности. И очень показательно в отношении того, с кем на самом деле Украина там ведет войну – вот, получается, что двенадцатилетние дети… Она пишет, она высказывает свое мнение, и за это попадать в базу данных этого сайта?» – сказал Полянский в эфире YouТube-канала «Соловьев Live».
«Хочу воспользоваться возможностью и сказать ей: мы вас в обиду не дадим, мы, конечно же, эту историю не бросим, вы можете на нас рассчитывать», – добавил зампостпреда России при ООН.
Ранее Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан. В Генпрокуратуре подчеркнули, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».