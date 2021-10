Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате Путин и Драги обсудили ситуацию в Афганистане 19 октября 2021, 13:10 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер Италии Марио Драги по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным развитие событий в Афганистане и подготовку к саммиту G20 в Риме, сообщает правительственный дворец Киджи. Пресс-служба итальянского Совета министров сообщила, что утром во вторник «у премьер-министра Марио Драги состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости». «Центральными темами переговоров стали последние развития афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», – отмечается в сообщении. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предложил создать группу по Афганистану в G20.

Песков указал на сложности общения с Зеленским 17 октября 2021, 14:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

С президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». Также Песков подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН. «И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», – сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения. Песков подчеркнул, что для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент. Ранее в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Кремль поддержал позицию Медведева. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия вынесла приговор властям Украины. Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате 18 октября 2021, 23:23

Фото: Свобода слова на ICTV/YouTube

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. «Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», – приводит ТАСС заявление Зеленского, сделанное политиком в интервью украинскому телеканалу ICTV. Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней. «На сегодня Германия, Франция и Украина – это точно – заинтересованы во встрече в нормандском формате», – подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев, в частности, готов «к некоторым шагам вперед, чтобы эта встреча состоялась». По его словам, Киев ждет шагов от Москвы. «Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. <…> Я думаю, что шансы для этого есть», – отметил Зеленский. Президент Украины напомнил, что обсуждал тему возможности присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с американским лидером Джо Байденом. По его словам, в Соединенных Штатах ему сообщили, «что они будут думать над форматом» и делать предложения Украине и России. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин предложил выплачивать в ДФО 1 млн рублей на жилье при рождении третьего ребенка 18 октября 2021, 16:52

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям 1 млн рублей для приобретения жилья при рождении третьего и последующих детей, сообщила пресс-служба Кремля. «Рассмотреть вопросы о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО. Доклад правительство должно предоставить до 1 ноября 2021 года. Кроме того, глава Путин поручил до этого же срока рассмотреть вопрос о распространении «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет. «Рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее 5 лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного положения заемщиков)», – сказано в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Ранее Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной. Путин пообещал выделить Подмосковью 10 млрд рублей на дороги 18 октября 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым пообещал выделить 10 млрд рублей на строительство транспортных узлов. «Я знаю, что у вас и потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками», – цитирует РИА «Новости» президента. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством, 10 млрд долларов будут выделены региону на строительство транспортных узлов. Ранее Путин поручил предусмотреть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 млрд рублей на приобретение вагонов метро для Санкт-Петербурга. Путин поручил правительству помочь построить заводы по производству метанола на Дальнем Востоке 18 октября 2021, 18:38 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Газпромом и властями Приморья и Амурской области содействовать инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородине. «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края, правительством Амурской области и публичным акционерным обществом Газпром оказать содействие инвесторам в реализации проектов по строительству в г. Находке Приморского края и г. Сковородино Амурской области заводов по производству метанола», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Доклад по поручению должен быть представлен 1 декабря 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Также глава государства поручил правительству совместно с Газпромом обеспечить выдачу техусловий на подключение метанольного завода в Сковородино к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Срок доклада – до 1 ноября 2021 года. Путин подарил часы первому вице-президенту РФС Симоняну на 95-летие 16 октября 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян получил на 95 день рождения в подарок от президента России Владимира Путина часы. «Уже выразил благодарность (Валерию) Карпину, дело за «Спартаком». Надо ждать победы и хорошей, качественной игры, чтобы не только мы сами, но и игроки получили удовольствие. С днем рождения поздравили президенты ФИФА и УЕФА. Путин подарил часы, было приятно получить столько поздравлений. Осталось идти дальше», – цитирует Симоняна РИА «Новости». Симонян – это олимпийский чемпион 1956 года в составе СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», лучший бомбардир за историю клуба. За достижения в футболе его он удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Путин заявил о необходимости комплексного внедрения услуг социальной газификации 18 октября 2021, 15:06 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым высказался за необходимость внедрения комплексных услуг по прокладке газовых труб и предоставления оборудования домовладениям. «Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле», – приводит его слова ТАСС. По словам Воробьева, газификация в Московской области составляет 96%, а программа социальной газификации затрагивает 300 тысяч человек. «В каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку. Вы дали срок – 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах, и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них», – доложил губернатор Московской области. По его словам, жители Подмосковья очень позитивно воспринимают начало реализации этого проекта. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации сдерживать рост цен на оборудование. Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции ЕР о бесплатном доведении газа до участков. До этого партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. В Кремле рассказали о планах Путина по ревакцинации от COVID-19 17 октября 2021, 14:35 Текст: Евгения Шестак

Ревакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса зависит от рекомендаций специалистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В данном случае все зависит от совета специалистов», – заявил Песков в эфире канала «Россия 1». Он отметил, что не сомневается в планах Путина на ревакцинацию от коронавируса. По словам Пескова, Путин неоднократно говорил о высоком уровне антител к коронавирусу. Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации. Путин: Российские киберспортсмены на ЧМ по Dota 2 проявили лидерские качества и сплоченность 18 октября 2021, 19:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International. «На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания. Напомним впервые российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов. Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником 17 октября 2021, 10:22 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в запуск масштабных программ. «Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнерства», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы «Нева» и «Таврида», ЦКАД в Подмосковье. По его словам, теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями. Глава государства, подчеркнул необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы. Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго. Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется отремонтировать рекордный для Вологодской области объем – 409 км региональных дорог и 32 км муниципальной дорожной сети, общая стоимость работ составит порядка 8,6 млрд рублей. Путин поручил изучить возможность производства топлива на Сахалине 18 октября 2021, 17:11 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и региональным властям до 1 ноября изучить вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине. «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом «Газпром» рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО. Доклад необходимо предоставить до 1 ноября. Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников 18 октября 2021, 15:24 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников. «По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», – цитирует РИА «Новости» Путина. В свою очередь Воробьев отметил, что Подмосковье активно вакцинируется от коронавируса и выходит в лидеры по прививкам в стране. «Здравоохранение, последние два года особенно, у нас тоже на передовой. Врачи наши работают по всем направлениям, COVID-19 в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности», – сказал он. Ранее Воробьев сообщил, что количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель. Путин поручил рассмотреть организацию регулярных грузоперевозок по Севморпути 18 октября 2021, 17:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути. «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Ранее Путин попросил иностранные компании активнее пользоваться Северным морским путем для грузоперевозок, чтобы наращивать торговые операции с Европой. Путин поручил рассмотреть выделение Сахалину средств на расселение аварийного жилья 18 октября 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выделения Сахалину дополнительных 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Кабмину необходимо рассмотреть вопрос «о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджету Сахалинской области 4,6 млрд рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года», документ с перечнем поручений президента опубликован на сайте Кремля. Ранее Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути. Путин поручил создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах ДФО 18 октября 2021, 17:48 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2023 года создать 21,5 тыс. новых учебных мест в школах Дальневосточного федерального округа, до конца 2026 года должно быть отремонтировано более тысячи школьных зданий. «Правительству РФ <…> обеспечить в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, создание 21 500 новых учебных мест до конца 2023 года и капитальный ремонт более тысячи зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Доклад по этим темам должен быть представлен до 1 марта 2022 года, а затем – ежегодно. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить увеличение контрольных цифр приема выпускников дальневосточных школ на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета. «В целях обеспечения достижения мирового уровня федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» утвердить программу его развития на период до 2030 года, предусмотрев в этой программе дополнительные меры, направленные на поддержку академической мобильности преподавателей и ученых с мировым именем, привлекаемых к работе в этом университете, а также на обновление образовательных программ, развитие учебной и научной инфраструктуры, определив объем финансирования указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств иных источников», – сказано в перечне поручений.