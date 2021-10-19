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Цена газа в Европе поднялась выше 1120 долларов за 1 тыс. кубометров
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Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE снова поднялась выше 1120 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1127,3 долларов за тыс. кубометров, или 93,5 евро за МВт ч, передает ТАСС.
В начале торгов вторника цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе ненадолго опускалась ниже 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
При этом накануне цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE росла до 1281,9 доллара за тысячу кубометров на фоне новостей об отказе Газпрома бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре.
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Мощность ГТС Украины сравнили с мощностью идущих в обход страны газопроводов
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Мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев заявил, что 180 млрд кубов – «это то количество, которое потребляла Европа последние годы». «Я не знаю, у кого там страшный сон – декарбонизация, но на самом деле это мечта Газпрома и надежда Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Бывший депутат подчеркнул, что «Европа будет отказываться от угля и потреблять газ», благодаря чему у украинской ГТС, «возможно, появится будущее».
Мураев отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает 4 млрд кубов газа, средств на них в бюджете нет. Он счел ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической. По словам Мураева, альтернативы российскому газу для Украины не существует.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
«Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»
Киев оформил заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2», сообщил глава компании Юрий Витренко.
По словам Витренко, компания подала заявку на участие перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей, сообщает РИА «Новости».
Газопровод «Северный поток – 2» построили от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство объекта было завершено 10 сентября. До сих пор продолжается процесс получения сертификации, проект должен соответствовать условиям Газовой директивы ЕС.
Процесс может занять несколько месяцев. Германская сторона получила полный пакет документов для проведения процедуры еще в сентябре.
Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев назвал главную ошибку киевских властей. По его словам, газ надо было закупать весной по низким ценам.
В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что Россия якобы ограничивает поставки газа в Европу.
«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», – приводит ТАСС слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», сказанные им в эфире телеканала ARD.
По его оценке, «хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок». «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», – считает он.
Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения «зеленых», проект «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). «Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», – полагает он.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Яценюк подсчитал убытки от несвоевременной закупки газа Украиной
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Украина понесет убытки от несвоевременной закупки газа в размере 5 млрд долларов, заявил экс-премьер страны Арсений Яценюк.
«Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах «Нафтогаза» было 2 млрд долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища», – заявил Яценюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он отметил, что за такой промах персональную ответственность несет действующая власть в стране. По его словам, «из карманов украинцев возьмут 5 млрд долларов», и эти убытки будут из-за того, что власти не закупили газ вовремя.
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Цены на газ в Европе накануне выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
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Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.
«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.
Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
В США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России
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Европа оказалась в плену газового кризиса и поплатилась за высокомерное отношение к России, которая использовала имеющиеся козыри в «энергетическом покере», говорится в статье, опубликованной в американском журнале Forbes.
«Главный урок [газового кризиса в Европе] таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило Европу. Тем не менее, действия России в материале называются «энергетическим покером». Несмотря на то, что издание признало эффективность проектов Москвы (в том числе и «Северного потока – 2»), оно не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой.
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Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Экс-глава Нафтогаза указал на ошибку украинских властей при закупках газа
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Киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам, заявил бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.
Россия виновата в создании кризисной ситуации на европейском топливном рынке и в росте цен на газ, заявил Коболев в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
«Была совершена большая ошибка <...> в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», – добавил экс-глава Нафтогаза.
Он добавил, что у Нафтогаза были возможности купить «шесть или более млрд кубометров в подземке» для их перепродажи в дальнейшем, это могло бы помочь стабилизировать цену.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа «по нормальным ценам» для потребителей хватит.
«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тыс. долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов), а так для людей от НАК «Нафтогаз» около 8 гривен», – заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Вступили в силу новые правила подключения участков к газу
С понедельника вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, постановление опубликовано на сайте правительства.
Теперь получать газ в дома могут только граждане, проживающие в населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. Газ можно использовать для домашних нужд.
«Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Чтобы провести топливо до своего участка нужно подать заявку через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Необходимо иметь при себе топографическую карту, ситуационный план и документы на право владения участком.
О сроках проведения позже сообщат специалисты, все будет зависеть от удаленности дома от газораспределительной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что уже 30 тыс. россиян заключили договоры на догазификацию, часть из них отработана. Итоги подвел вице-премьер Александр Новак. Основные федеральные акты регионы уже приняли. Чиновник дал поручение ускорить темпы газификации, а также рассмотреть проведение льготного подключения.
Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года.
В Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
Страны Запада на фоне энергетического кризиса ведут себя крайне нелогично, возлагая всю ответственность на Россию, заявила британская журналистка Мэри Дежевски.
В статье для интернет-издания Spiked она написала, что в Европе считали Россию обязанной оказать помощь, например, снизив цены на энергоресурс, передает РИА «Новости».
По ее словам, другие страны, как, например, США и Британия, пытаются совместить несовместимое, всячески препятствуя запуску «Северного потока – 2» и одновременно с этим прося поставлять больше газа, обвиняя Москву в попытках извлечь выгоду из ситуации.
Дежевски считает, что тем самым они демонстрируют глупую игру в трубопроводную политику.
Автор статьи подчеркивает, что сделать Россию козлом отпущения для Запада проще признания своих ошибок в энергетике: в частности, идею закупать газ на спотовом рынке вместо подписания долгосрочных контрактов. Оказали влияние и погодные условия – холодная зима и безветренное лето.
«Как это часто бывает, Запад поспешил обвинить Москву в проблемах, которые сам себе частично и создал. Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе, либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то, и другое», – пишет Дежевски, обращая внимание, что такой «благотворительности» почему-то ждут лишь от Москвы, хотя поставками занимаются и другие государства.
При этом, как отмечает журналистка, реакция Кремля на эти выпады была сдержанной, поскольку президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа можно нарастить, если Европа попросит. Также Дежевски предложила последовать совету постпреда России при ЕС Владимира Чижова, призвавшего Евросоюз относиться к Москве как к партнеру.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
На Украине исключили нехватку газа на зиму
Украине хватит газа на предстоящую зиму, даже если нерезиденты вывезут из страны свои запасы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, объем газа европейских компаний в украинских ПХГ не превышает 15%.
«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа», – написал Витренко в Facebook.
Также Витренко напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности.
«В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд кубов газа и не лопнула... Более того – без проблем может транспортировать еще гораздо больше», – отметил глава Нафтогаза.
По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых – до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
В России указали на противоречивую позицию США по поставкам газа в Европу
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Коллеги из США призывают Россию нарастить поставки газа в Европу, при этом выступая против «Северного потока – 2», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Оверчук заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что коллеги из США «призывают Россию нарастить поставки газа в Европу», так как они заинтересованы в стабильной Европе.
«Они говорят: «Если вы будете продавать больше газа в Европу, вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия» (...) Но при этом они выступают против «Северного потока – 2», – отметил он.
Оверчук указал, что доводил до американской стороны позицию России относительно оценок причин ситуации на газовом рынке в Европе, а также точку зрения по вопросу «Северного потока – 2».
«У нас есть своя позиция, у них – своя. Это нормально», – добавил он.
Оверчук также отметил, что работа над климатической повесткой могла бы быть объединяющим началом для расширения экономических связей России и США: «У них есть определенный набор стереотипов в отношении нашей страны. И это, наверное, представляет собой наибольшую проблему. И эти стереотипы надо ломать. Это большая серьезная работа, которой когда-то необходимо будет заниматься. На наш взгляд, толчком здесь могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики, в области торговли. И здесь сегодня таким объединяющим началом может быть работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые сегодня для всего мира стоят в связи с очевидными изменениями климата».
В данный момент Москва и Вашингтон выступают за продолжение контактов по вопросу климата, организация новых встреч прорабатывается на уровне профильных министерств.
Ранее Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2».
Президент России Владимир Путин указывал, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла до 1281,9 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне новостей об отказе Газпрома бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах поднялась до 1281,9 долларов за тыс. куб. м, или 106,91 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч), передает ТАСС.
Ранее Газпром не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь.
Утром в понедельник цена на газ в Европе на открытии торгов опустилась почти до 980 долларов за 1 тыс. кубометров. Позже цена превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров.
Бастрыкин поручил проверить работу следователя из Ленобласти
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал заняться расследованием уголовного дела по факту гибели мужчины в частном доме Ленинградской области, а также проверить работу следователя, который отказывался верить экспертизе и считал гибель несчастным случаем.
Согласно данным следствия, в октябре 2020 года мужчина вместе с сыном приехал в загородный дом в Ленинградской области. Мужчина включил газовый котел, чтобы обогреть дом. Спустя время он потерял сознание и скончался, а его 14-летний сын попал в больницу с отравлением.
Выяснилось, что, согласно результатам экспертизы, мужчина не мог умереть от отравления угарным газа из-за неисправного дымохода. Вероятно, стоит говорить о другом источнике поступления угарного газа в дом, который и стал причиной смерти.
«В этой ситуации следователь Всеволожского следственного отдела Владислав Мегрелов, в производстве которого находилось уголовное дело, долгое время продолжал расценивать произошедшее исключительно как несчастный случай, игнорируя выводы экспертизы и не давая им оценку», – говорится в релизе ведомства.
В связи с этим поручено провести служебную проверку, а также продолжить расследование уголовного дела по факту гибели хозяина дома.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего в московском метро. Конфликт произошел 12 октября, на записи с места видно, что несколько мужчин пристают к женщине, а другие пассажиры заступаются за нее.
В Польше заявили о нахождении ЕС у порога энергетического кризиса
Европейский союз стоит у порога энергетического кризиса, он может произойти уже в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.
«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».
Он рассказал, что «быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей».
«Сила кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе. Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения», – заключил премьер-министр Польши.
Напомним, цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов вторника ненадолго опускалась ниже 1050 долларов за тысячу кубометров.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.