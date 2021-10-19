|
|
Педиатр назвал витамин, который спасет ребенка от COVID-19
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
При ослабленном иммунитете врач-педиатр посоветовал давать ребенку витамин D, а также закапывать в нос препараты, содержащие рекомбинантные интерфероны альфа.
По словам специалиста, если ребенок болеет не больше пяти дней, то даже высокая температура не показатель слабого иммунитета. Это нормальная реакция организма, стоит опасаться осложнений в виде гайморитов, отитов и бронхитов, сказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков «Ридусу».
Особенно часто ребенок начинает болеть после похода в детский сад. Вопрос лишь в том, как проходит заболевание. Если беспокоят только насморк, кашель и температура, то это стандартный иммунный ответ.
«Если ребенок не может вылезти из болезни в течение нескольких недель, она переходит в бронхит, в отиты, гаймориты, гнойные инфекции и другие осложнения, то это уже говорит о том, что иммунитет у ребенка снижен», – пояснил эксперт.
Также Тимков напомнил, что сбивать температуру во время болезни нельзя. Организм таким образом борется с вирусом. Залогом здорового организма является здоровая слизистая, рассказал врач. Поэтому рекомендовано проветривать помещение и увлажнять воздух. Большое влияние на иммунитет ребенка оказывает режим сна и физическая активность, а также полноценное питание.
Ранее главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что раннее выявление коронавируса у детей с помощью тестирования поможет назначить вовремя лечение и не позволит развиваться осложнениям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пропавшая в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой
Пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.
«Найдена. Погибла», – приводит слова представителя пресс-службы регионального главка ТАСС.
Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».
Напомним также, в прошлый четверг в Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве несовершеннолетнего.
Вирусолог рассказал о возможной конкуренции за людей между COVID-19, гриппом и ОРВИ
|
|
В медицине известны случаи, когда разные вирусы, атакующие один орган, вступали в конкуренцию между собой и подавляли друг друга. Поэтому не исключено, что коронавирус может ослабнуть, вступив в противостояние с ОРВИ или гриппом, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.
Кардиохирург Алексей Федоров выразил мнение, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», поскольку в предыдущие волны, например, в Москве, случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас заболевание другими вирусами (не COVID-19) участились.
«Во-первых, хочу обратить внимание, что даже если провести анализ заболеваемости подтвержденных случаев, то она возрастает. На мой взгляд, это никак не связано с наличием других респираторных заболеваний, включая грипп, ОРВИ, аденовирусы и так далее. Во-вторых, у вирусов действительно существуют некоторые виды механизмов взаимодействия друг с другом, особенно в тех случаях, когда у разных вирусов бывают одни и те же мишени», – говорит Бутенко.
Он объясняет, что под мишенью имеются в виду какие-то ткани или органы, которые поражаются вирусами. В качестве примера он приводит группу энтеровирусов, куда входят полиомиелит, ротавирусы, Коксаки и другие, а их мишень – кишечник человека. Когда все эти вирусы оказываются все вместе, то «побеждает» тот, который более активно размножается в клетках, не давая этой возможности другим родственным по механизму заболевания вирусам. Во время эпидемии полиомиелита было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.
«То же самое теоретически возможно и при респираторных и вирусных инфекциях, таких как SARS или коронавирус, грипп, ОРВИ и других, поскольку их основная мишень – клетки верхней и нижней дыхательной системы. Однако доказать это пока не представляется возможным, поскольку коронавирусная инфекция пока протекала без какой-либо реакции с другими респираторными вирусами, ведь последние два года эпидемического гриппа не было», – считает вирусолог.
Вся группа коронавирусов склонна к быстрым мутациям, эволюции и изменчивости, ровно как и грипп, поэтому однозначно сказать, кто кого может подавить в будущем, если их сосуществование в принципе будет возможно, сложно, продолжает специалист. Кроме того, штаммов коронавируса, как и гриппа, большое множество, что создает огромное количество возможных комбинаций, что также может привести к разному взаимодействию.
По данным на 18 октября, в России выявили 34,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболевших зарегистрировано более 7,9 млн.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели
Локдаун и комендантский час объявили в Латвии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, решение принял Совет по кризисному управлению республики, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», – передает слова главы Минздрава РИА «Новости».
Работать во время локдауна будут магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Вводится запрет на все массовые мероприятия.
Также объявлен комендантский час. Жителям (вне зависимости от того были ли они вакцинированы или нет) будет запрещено выходить из дома с 20.00 (время совпадает с московским) до 5.00.
Школы, за исключением первых-третьих классов, перейдут на дистанционное обучение.
В Латвии с начала пандемии заболело 186 тыс. человек, за последние сутки – 2375. Скончались за все время 2890, за сутки зафиксировано девять смертей.
Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве девочки в Вологде, сообщили в пресс-службе СК.
«Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления женщина в настоящее время доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области для производства следственных действий», – приводит текст сообщения ТАСС.
Подозрение в совершении убийства девятилетней девочки, которая пропала без вести 16 октября, пало на жительницу Вологды 1981 года рождения. 16 октября подозреваемая встретила ребенка на улице города. «Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона», – сообщили в СК. Женщину задержали в Карелии.
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник вечером в квартире подозреваемой, дверь которой вскрыли сотрудники МЧС. Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль председателя СК Александра Бастрыкина. «В ходе расследования будут приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и его мотивов», – сообщили в СК.
В пресс-службе УМВД России по Вологодской области в свою очередь сообщили, что подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений Беломорска. «Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины 1981 года рождения, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на территории города Вологды. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска Республики Карелия», – сказали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой. Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».
В московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску
|
|
В московском метро и наземном транспорте столицы контролеры начали оформлять протоколы за неправильно надетую маску и за ее отсутствие, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
«Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима в метро и наземном транспорте Москвы.
«На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%», – сообщил Султанов.
По его словам, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.
Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в столице открылись еще 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID, впервые часть из них разместили на транспортно-пересадочных узлах.
Путин предложил выплачивать в ДФО 1 млн рублей на жилье при рождении третьего ребенка
|
|
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям 1 млн рублей для приобретения жилья при рождении третьего и последующих детей, сообщила пресс-служба Кремля.
«Рассмотреть вопросы о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО.
Доклад правительство должно предоставить до 1 ноября 2021 года.
Кроме того, глава Путин поручил до этого же срока рассмотреть вопрос о распространении «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет.
«Рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее 5 лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного положения заемщиков)», – сказано в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
Ранее Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной.
В Петербурге введут QR-коды для посещения театров, музеев и кафе
|
|
В Петербурге с 1 ноября ряд мероприятий и общественные места можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов, говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщила пресс-служба городской администрации.
«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака», – приводит сообщение ТАСС. С 1 декабря коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
Работодателям в Петербурге рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.
«Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 по 3 ноября», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Красноярского края с 1 ноября вводят в регионе QR-коды для посещения объектов культуры и спортивных мероприятий.
Медработников задержали за подделку сертификатов о вакцинации в Подмосковье
В подмосковной Электростали задержали двух медработников и шестерых посредников, подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также в получении взяток, рассказала глава ГУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Услугами злоумышленников воспользовались более 60 человек. Сейчас по ходатайству следователя Московский областной суд арестовал восемь граждан, подозреваемых в мошенничестве с сертификатами, передает ТАСС.
Следствие считает, что два медработника вносили ложные данные о прохождении вакцинации граждан в систему госучета, а затем выдавали поддельные справки и сертификаты. Посредники занимались поиском желающих приобрести такой сертификат, делали они это через интернет.
Следователи осмотрели места происшествия, провели не менее 19 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемых, провели более 20 допросов.
Дело сопровождают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области.
Ранее сообщалось, что за подделку ПЦР-тестов Федерация гребли на байдарках и каноэ на полгода дисквалифировала трех российских спортсменов. Также они были лишены права участвовать в тренировочных мероприятиях сборной команды России.
В июле на юге Москвы задержали продавцов поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Объявления они размещали в интернете, а во время передачи листка мужчина представлялся врачом.
Латвия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей в неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения, свидетельствуют данные исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса (США).
Данные о заболеваемости коронавирусом в Латвии опубликовал на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, передает РИА «Новости».
«Мировые антирекорды», – написал он, опубликовав скриншот данных университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.
Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18 cлучая).
В Латвии ежесуточно фиксируется более 2000 новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 млн человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором будут рассмотрены новые ограничения.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
Латвии понадобились кредиты для поддержки экономики во время локдауна
Для выполнения решения Совета по кризисному управлению Латвии о введении локдауна республике придется занимать деньги с целью стимулирования закрытых секторов экономики, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.
По словам главы правительства, у Латвии уже есть опыт решения таких вопросов, а это значит, что все предыдущие механизмы будут вновь задействованы. Конкретное финансирование, которое потребуется для этого, еще не обсуждалось. Подсчеты ожидаются со стороны министерств финансов и экономики республики.
Накануне Совет по кризисному управлению Латвии принял решение ввести в республике на четыре недели жесткий локдаун для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20.00 до 05.00. Решение о локдауне еще предстоит утвердить правительству страны.
В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы самые распространенные осложнения после COVID
Самыми частыми последствиями перенесенного вируса стали изменения нервной системы, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
По ее словам, коронавирус поражает все, но в первую очередь страдает нервная система. Происходят ощутимые изменения: болеющие ковид плохо спят, возникает апатия и склонность к агрессивному поведению, рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Также среди популярных симптомов есть изменения кожи, выпадение волос, нарушение зрения и слуха.
Ранее медики рассказали, сколько обычно болеют COVID-19. Средняя продолжительность примерно 11 дней, но кто-то может выздороветь и за пару суток. У некоторых пациентов болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она уже идет с осложнениями.
Длительность в любом случае зависит от методов лечения и иммунитета, заявила младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников.
«По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», – цитирует РИА «Новости» Путина.
В свою очередь Воробьев отметил, что Подмосковье активно вакцинируется от коронавируса и выходит в лидеры по прививкам в стране.
«Здравоохранение, последние два года особенно, у нас тоже на передовой. Врачи наши работают по всем направлениям, COVID-19 в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности», – сказал он.
Ранее Воробьев сообщил, что количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель.
В Израиле задумались об открытии въезда в страну для привитых «Спутником V»
На утверждение премьер-министра Израиля в среду будет представлен пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну, проект, скорее всего, будет утвержден, заявил источник в правительственных кругах.
«С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. «Спутник V» туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных «Спутником V»). Это решение еще должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Он добавил, что по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.
«Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов», – сказал источник.
Границы Израиля для иностранных туристов закрыты с марта 2020 года.
Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.
Власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений
Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе.
«[Глава республиканского управления Роспотребнадзора] Николай Павлов предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода», – сообщается на сайте главы республики.
По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.
Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.
В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
Уголовное дело завели после отравления более 40 школьников в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления более 40 школьников в подмосковном Клину, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«Следственным отделом по г. Клин ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту отравления 42 учеников одной из школ Клина возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 236 УК РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», – передает ее слова ТАСС.
По предварительным данным, было установлено, что на объектах инвентаря и устройствах для приготовления пищи обнаружены астровирусы и ротавирусы, которые могли попасть туда как с одежды, так и от заболевшего человека.
Следователи осмотрели помещения, отобрали пробы воды и пищи.
Напомним, изначально сообщалось, что в Клину за медицинской помощью обратились 20 детей.