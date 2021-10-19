Педиатр назвал витамин, который спасет ребенка от COVID-19

При ослабленном иммунитете врач-педиатр посоветовал давать ребенку витамин D, а также закапывать в нос препараты, содержащие рекомбинантные интерфероны альфа.

По словам специалиста, если ребенок болеет не больше пяти дней, то даже высокая температура не показатель слабого иммунитета. Это нормальная реакция организма, стоит опасаться осложнений в виде гайморитов, отитов и бронхитов, сказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков «Ридусу».

Особенно часто ребенок начинает болеть после похода в детский сад. Вопрос лишь в том, как проходит заболевание. Если беспокоят только насморк, кашель и температура, то это стандартный иммунный ответ.

«Если ребенок не может вылезти из болезни в течение нескольких недель, она переходит в бронхит, в отиты, гаймориты, гнойные инфекции и другие осложнения, то это уже говорит о том, что иммунитет у ребенка снижен», – пояснил эксперт.

Также Тимков напомнил, что сбивать температуру во время болезни нельзя. Организм таким образом борется с вирусом. Залогом здорового организма является здоровая слизистая, рассказал врач. Поэтому рекомендовано проветривать помещение и увлажнять воздух. Большое влияние на иммунитет ребенка оказывает режим сна и физическая активность, а также полноценное питание.

Ранее главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что раннее выявление коронавируса у детей с помощью тестирования поможет назначить вовремя лечение и не позволит развиваться осложнениям.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД