Полиция Чехии начала расследование в отношении администрации президента страны

Зеленский признался в отсутствии ответа на окончание транзита газа из России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.

«Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом <…> мы должны быть на шаг впереди», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу ICTV.

Он полагает, что необходимо не только задумываться о количестве накопленного в этом году в подъемных хранилищах газа, но и о перспективе. «Мы не понимаем, что будет в следующем году <…>, и надо будет реагировать», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский утверждает, что Запад прислушивается к позиции Украины по «Северному потоку – 2». «Мы понимали, что это для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено, но тем не менее мы говорили об энергетической небезопасности всей Европы. Сейчас нас слышат, сейчас пошла уже реакция», – полагает он. В этом контексте Зеленский добавил, что «после того, как «Северный поток – 2» будет достроен, его еще надо запустить», в связи с этим он подчеркнул, что для Киева «очень важно, чтобы Третий энергетический пакет был применен к «Северному потоку – 2».

Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. «И также, когда закончится контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году, что будет 1 января 2025 года – это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответ вчера, позавчера, и на который надо было найти ответы десять лет назад. Мы не находили», – признал Зеленский.

Накануне оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к работе. воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.

На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой. Между тем в Кремле указали, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. Вице-премьер Александр Новак отметил, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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