Делегация талибов выехала на встречу в московском формате по Афганистану

Делегация движения «Талибан*» (запрещено в России) отправилась на консультации в московском формате по Афганистану, которые пройдут 20 октября, сообщается в Twitter «Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА, используемое талибами* название государства).

«Высокопоставленная делегация, возглавляемая заместителем главы [временного] правительства ИЭА мавлави Абдул Саламом Ханафи, отправилась в Москву для участия в переговорах 20 октября», – передает сообщение ТАСС.

Член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани заявил, что в составе делегации отправились назначенный талибами* глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и ряд других министров.

«Мы надеемся, что предстоящие консультации будут иметь позитивный результат в политическом смысле, а также приведут к признанию [сформированного «Талибаном» временного правительства] ИЭА», – сказал в свою очередь представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в «московском формате» по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.