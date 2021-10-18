Очевидцы рассказали о стрельбе в пермской школе

Ученики, услышав выстрелы в школе поселка Сарс в Пермском крае, выбежали из здания без верхней одежды, часть детей заперли в кабинетах, а часть вывели через запасной выход, сообщила главный редактор местного издания ProCHAD Лариса Огородникова.

«Возле школы мы встретили родителей, которые искали своих детей. Они разбежались все в рассыпную. Кто-то в одежде, кто-то без одежды. Кто-то в ближайший садик убежал. «Теле2» как назло не работало в это утро, то есть очень плохо было со связью», – рассказала Ura.ru Огородникова.

По ее словам, в настоящее время школа оцеплена полицией, внутрь никого не пускают, занятия отменены. По поручению губернатора Дмитрий Махонина на место выехали представили ведомства, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, открывший стрельбу школьник «смог пронести оружие в заведение, пока охранник переодевался». «Охранник [напавшего] даже не видел, в этот момент он переодевался», – сообщает Telegram-канал.

Отмечается, что шестиклассник спрятал «Сайгу» под куртку и так прошел через турникет, когда охранник услышал выстрелы, подбежал и нажал тревожную кнопку.

По словам учащейся Сарсинской средней общеобразовательной школы, устроивший стрельбу подросток подвергался буллингу: некоторые ученики дразнили его из-за фамилии, передает РИА «Новости».

«Стрельбу он, скорее всего, устроил из-за буллинга одноклассниками, которые нередко издевались над его фамилией. У него фамилия Г., многие одноклассники называли его губой. Я с ним не училась, я старше, но пару раз из-за общих знакомых пересекались», – рассказала ученица.

Она отметила, что мальчик всегда был спокойным, неагрессивным, рос в обычной семье. «Меня в здании в тот момент не было. Я только подходила к школе, но встретила одну из своих знакомых, она сказала, что в школу не пускают, всех отправили домой», – поделилась девочка.

Также она уточнила, что на сегодняшний день в школе нет пропусков, однако их планировали ввести. Сейчас на входе в учебное заведение стоят турникеты, которые утром и после уроков разблокирует либо охранник, либо вахтер.

Утром в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан, шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив отдать ему оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности. Один ребенок попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами.

Шестиклассник рассказал полицейским, что ночью «голоса посоветовали» ему совершить расправу над одноклассницей, которая якобы издевалась над ним. Он признался, что украл ружье у отца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг.