Москвичей предупредили о погодной лихорадке Синоптики рассказали о погоде в столице 18 октября 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

В понедельник синоптики пообещали москвичам холодную погоду. По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в столице покажут 6 градусов выше ноля, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух в Москве прогреется до 7 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Журналистка CNBC не слушала перевод слов Путина 17 октября 2021, 17:43

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Американская корреспондент Хэдли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) невнимательно отнеслась к некоторым ответам президента России Владимира Путина. «На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов российского лидера – прим. ВЗГЛЯД), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», – рассказал автор передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». Российский лидер владеет английским языком, ввиду чего также не пользовался услугами переводчика в беседе с корреспондентом CNBC. Беседа с Путиным состоялась в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Гэмбл задала президенту ряд вопросов, в том числе касающихся экспорта российской энергетики на западный рынок. Как отметил Путин, разговора по газу не вышло, так как у нее были неверные данные о поставках. Напомним, что цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия. Мощность ГТС Украины сравнили с мощностью идущих в обход страны газопроводов 17 октября 2021, 05:56

Фото: Alona Nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Мураев заявил, что 180 млрд кубов – «это то количество, которое потребляла Европа последние годы». «Я не знаю, у кого там страшный сон – декарбонизация, но на самом деле это мечта Газпрома и надежда Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Бывший депутат подчеркнул, что «Европа будет отказываться от угля и потреблять газ», благодаря чему у украинской ГТС, «возможно, появится будущее». Мураев отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает 4 млрд кубов газа, средств на них в бюджете нет. Он счел ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической. По словам Мураева, альтернативы российскому газу для Украины не существует. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта. Песков указал на сложности общения с Зеленским 17 октября 2021, 14:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

С президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». Также Песков подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН. «И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», – сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения. Песков подчеркнул, что для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент. Ранее в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Кремль поддержал позицию Медведева. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия вынесла приговор властям Украины. Россия предложила Британии помощь в преодолении газового кризиса 17 октября 2021, 14:55

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. Он уточнил, что Москва придет на помощь и сделает все возможное, «чтобы облегчить условия, которые сейчас создали настоящий кризис», передает РИА «Новости». Келин отметил также, что Британию газом обеспечивают Норвегия и другие поставщики, а доля российского Газпрома составляет около 3%. Ранее читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу. Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. Пересильд рассказала о возвращении с МКС 17 октября 2021, 09:39

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Актриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась на Землю с Международной космической станции (МКС), призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом. Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме, и она хорошо себя чувствует. «Олег (космонавт Новицкий) молодец. С ним не страшно... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», – сказала Пересильд в эфире Первого канала. Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку. Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Названа основная версия гибели российских туристов в Албании 17 октября 2021, 18:57 Текст: Елена Мирошниченко

Причиной гибели российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле, заявил неназванный сотрудник полиции в комментарии порталу Albanian daily News. «Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. Рано в пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», – привел он слова одного из сотрудников отеля, передает РИА «Новости». Сотрудник полиции предполагает, что работник использовал слишком много чистящего средства, что привело к гибели туристов. На данный момент отравление хлором – основная версия в расследовании, уточняется в материале. Ранее посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских граждан в стране, российская сторона надеется на тщательное расследование причин смерти россиян. Как сообщил телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы, российские туристы ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид. Полиция сообщила, что найденные мертвыми в сауне отеля в Албании четверо туристов из России задержались там дольше допустимого, из-за чего задохнулись. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, а также пытается установить связь с родственниками погибших. Напомним, тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в деревне Керрет в Албании. Полиция сообщила, что «найдены тела» двух мужчин и двух женщин. Им было от 31 до 58 лет. Уточняется, что погибшие «задохнулись». На Украине назвали два условия для силового «возвращения» Донбасса 17 октября 2021, 15:51 Текст: Евгения Шестак

Власти Украины могли обратиться к силовому варианту возвращения Донбасса под контроль Киева при двух условиях, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, переходить к подобному варианту решения конфликта можно было бы при отсутствии каких-либо иных дипломатических способов. Кроме того, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями, передает «Главред». При этом Жданов подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении вопроса уже поздно: подобные меры имели смысл только сразу после подписания Минских соглашений. Он также отметил, что подобные угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, поскольку на самом деле в стране нет государственных деятелей, способных отстаивать суверенитет государства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Британского депутата зарезал сомалиец 17 октября 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

Депутат британского парламента от Консервативной партии Дэвид Эймс скончался после нападения 25-летнего Али Харби Али, сообщили СМИ. Напавший на депутата мужчина имеет сомалийское происхождение, прежде он не был известен службам безопасности. Расследование нападения ведет контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, передает ТАСС со ссылкой на Sky News. В пятницу Эймс встречался с избирателями. Напавший на него мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес депутату несколько ударов ножом, от полученных ранений Эймс скончался. Напавшего на парламентария арестовали. «Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС 17 октября 2021, 07:55

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства. К аппарату направились спасатели, передает ТАСС. Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости». Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли. Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Назван срок завершения нехватки микрочипов на мировом рынке 17 октября 2021, 19:55

Фото: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Нехватка микрочипов для автомобилей сохранится на протяжении всего 2022 года, заявил вице-президент Bosch China Цзян Цзянь на China Auto Supply Chain Conference, сообщает Bloomberg. Он рассказал, что в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов. В августе ситуация улучшилась, при этом большая часть заказов все еще остается невыполненной, передает «Коммерсант». В Bosch отметили, что ситуация постепенно будет улучшаться и уже в следующем году разрыв между спросом и предложением сократиться в пять раз. Ранее глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что дефицит микрочипов в мире завершится в следующем году. Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Напомним, в феврале американский производитель электромобилей Tesla вынужден был приостановить работу завода в Калифорнии из-за перебоев с поставками комплектующих. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии на нехватку автомобилей в мире и разбиралась в причинах дефицита комплектующих и его влиянии на стоимость авто. Зеленский подтвердил наличие офшоров 17 октября 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег. «Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от Приватбанка, от (олигарха Игоря) Коломойского». Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино», – заявил он в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости». Зеленский не стал отрицать, что у него были офшоры, по его словам, во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ». «Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», – добавил президент. Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. В Крыму призвали Киев не нагнетать обстановку по инциденту в Керченском проливе 17 октября 2021, 12:12 Текст: Евгения Шестак

Заявление Киева о намерении «задавить» Россию юридическими аргументами в суде в Гааге является профанацией, заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов. «Украина, на фоне того, что американцы вовсю бряцают оружием у наших границ, в том числе в Черном море, продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива. Пролив – зона внутренних территориальных вод России, поэтому любые несанкционированные попытки прохода иностранных судов и кораблей являются не только противозаконными с точки зрения национального и международного права, но и провокацией», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, все претензии украинской стороны на Керченский пролив - сплошная профанация. «Россия в свое время совершила акт доброй воли, отпустив украинских моряков на свободу, однако киевские власти ничего не поняли и ничему не научились», – сказал Молохов. По его мнению, расставить все точки в Керченском инциденте помогло бы проведение Международного общественного трибунала, инициированного Международной ассоциацией «Таврида» (Брюссель). «Одним из ключевых элементов сценария трибунала могло бы стать проведение в открытом море своеобразного следственного эксперимента для суда с воссозданием той реальной ситуации, которая возникла в ноябре 2018 года у берегов Крыма по вине бывшего украинского президента (этот пост в то время занимал Петр Порошенко) и руководителей военно-морского флота», – сказал Молохов. Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году. Сенатор Алексей Пушков заявил, что именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем. Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков. В Госдуме призвали лишать Нобелевской премии мира за преступления 17 октября 2021, 11:35

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за возможность отзывать Нобелевскую премию мира. По его словам, нет четких критериев, за что вручают эту награду, а в случае преступлений со стороны лауратов доверие к премии со стороны общественности ослабевает. «Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук – вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (...) С Премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», – заявил политик в Telegram. Он также подчеркнул, что изначально такие критерии существовали. Володин привел отрывок из завещания Альфреда Нобеля, в котором говорится, что Премию мира вручают «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Как пример случая, когда заслуги лауреата неясны, спикер Госдумы привел бывшего президента США Барака Обаму. Тот получил Нобелевскую премию мира в первый год своего нахождения в должности главы государства, когда говорить о каких-либо результатах работы было преждевременно. Кроме того, по мнению Володина, премию нужно отозвать и у премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Он получил награду в 2019 году, однако потом, как пишет политик, премьер развязал в своей стране гражданскую войну. «Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал Премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», – подытожил политик. Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания. Посол России в Лондоне заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску 17 октября 2021, 13:30 Текст: Евгения Шестак

Газопровод «Северный поток – 2» готов к запуску, Россия ожидает соответствующего разрешения от Германии, заявил российский посол в Британии Андрей Келин. «Факт в том, что трубопровод «Северный поток – 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии», – отметил он в интервью «Би-би-си». Посол указал, как только ФРГ утвердит запуск, поставки газа будут осуществляться по «Северному потоку – 2». Он также ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли Россия увеличить объем поставок газа Европе. Как напомнил Келин, транзит газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств был увеличен на 10%. «Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», – пояснил он. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет готов к запуску в ближайшие дни. В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом. США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35 17 октября 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у России системы ПВО C-400. Для этого можно было бы перенаправить 1,4 млрд долларов, которые Турция уже перечислила для запланированной ранее закупки истребителей F-35, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит Deutsche Welle. Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.