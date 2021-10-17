В Керчи появился мемориал погибшим при стрельбе в колледже

Мемориал в память о погибших в политехническом колледже, где 17 октября 2018 года студент устроил стрельбу и взрыв, открыли в Керчи, сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение о сооружении мемориала было принято в ноябре прошлого года. В марте родные погибших выбрали эскиз работы народного художника России, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. По замыслу автора, в центре композиции – простреленная ученическая тетрадь, из которой вырывается в небо стая жаворонков. Общая высота выполненного из бронзы памятника – примерно 6,5 метров, на гранитном постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших, а также большими буквами надпись: «Они хотели жить!», передает ТАСС.

«Работа над проектом проводилась около полугода, и в результате появилась данная идея – пробитая ученическая тетрадь, которая никогда не будет прежней. И в небо летят жаворонки, как души бедных погибших ребят. Конечно, это аллегория. В христианстве жаворонок символизирует юность, смирение, поскольку парит высоко и поет только устремляясь к небу», – рассказал о монументе Андрей Ковальчук.

В открытии мемориала приняли участие министр культуры республики Арина Новосельская, глава горадминистрации Святослав Брусаков, родные и близкие погибших, студенты и преподаватели колледжа. Мемориал установили на территории Керченского городского кладбища, передает РИА «Новости».

Новосельская на церемонии открытия мемориала добавила, что лично мне кажется, что этот памятник живой. «Я на него смотрю, и мне кажется, что он дышит вместе с нами. Мы будем помнить всегда об этой трагедии и рассказывать всему миру, как нужно быть осторожными, что мир очень жестокий», – пояснила она.

По ее словам, в дальнейшем на этом месте будет создан сквер Памяти.

В свою очередь, глава городской администрации Святослав Брусаков заявил, что трагедия в колледже три года назад расколола надвое историю города.

«Этим ребятам, преподавателям – жить и жить... Радовать близких, родных, друзей. Но свершилась трагедия, которая потрясла не только наш город, но и всю нашу страну. Этот монумент навечно останется на этом месте и будет тем местом, которое мы никогда не забудем. Будут продолжены работы по его благоустройству. Мы сделаем все, чтобы память о погибших осталась в наших сердцах», – отметил он.

Напомним, студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов, пять преподавателей, и более 50 были ранены, нападавший покончил с собой.