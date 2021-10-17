Путин подарил часы первому вице-президенту РФС Симоняну на 95-летие Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником 17 октября 2021, 10:22 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в запуск масштабных программ. «Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства. Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнерства», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что за последние годы введены в строй такие объекты, как Крымский мост, трассы «Нева» и «Таврида», ЦКАД в Подмосковье. По его словам, теперь на повестке находятся и другие не менее важные проекты, которые позволят соединить территорию страны магистралями. Глава государства, подчеркнул необходимость модернизировать существующих транспортных коридоров, повышать качество автодорог и соответствующей инфраструктуры, наращивать темпы работы, которая имеет большое значение для граждан, бизнеса и развития отечественной экономики и социальной сферы. Путин пожелал успехов в решении поставленных задач – на благо России, а также здоровья и всего самого доброго. Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется отремонтировать рекордный для Вологодской области объем – 409 км региональных дорог и 32 км муниципальной дорожной сети, общая стоимость работ составит порядка 8,6 млрд рублей.

В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе 15 октября 2021, 08:00

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости». Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера. «Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер. Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством». «Запад непременно проиграет!» – подытожил он. «Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь. «Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель. «Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США 16 октября 2021, 07:58

Фото: Elizabeth Morris/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом». Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду. Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику. Путин потребовал от мигрантов знания русского языка 15 октября 2021, 13:07

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в России очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент Владимир Путин. «Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – передает РИА Новости слова Путина на заседании Совета глав государств СНГ. Путин отметил, что «все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества». «И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент. Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России. Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России. По словам Путина, Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. «Россия выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – передает ТАСС слова Путина. «Для всех это важно», – подчеркнул президент России. Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, должна ли Москвы разрешать въезд сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения. Путин заявил о намерении России вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов 14 октября 2021, 16:26

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия направит в 2021 году 255 млн долларов на поддержку маршрутов внутренних воздушных линий и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на открытии второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту. «Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объем вкладываемых средств составит 255 млн долларов», – цитирует РИА «Новости» Путина. По словам президента, таким образом будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более чем 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО. Ранее Владимир Путин призвал Единую дальневосточную авиакомпанию предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов. Путин афоризмом оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха 15 октября 2021, 12:57 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война». Комментируя прозвучавшие в пятницу в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Путин отметил, что «все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее», передает ТАСС. «Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих трерриториях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тысяч человек», – указал глава российского государства. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. Также за Азербайджаном остался юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Путин указал на неравенство в зарплатах и карьерном росте женщин в мире 14 октября 2021, 14:03 Текст: Евгения Шестак

Для полноценной реализации прав женщин предстоит еще многое сделать, в том числе в экономически развитых странах, заявил президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме. «Безусловно, в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни», – цитирует ТАСС главу государства. Путин отметил, что даже в экономически развитых странах очень часто фиксируются «перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда». «Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем там достаточно», – добавил президент. Вместе с тем глава государства назвал Евразийский женский форум «площадкой для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем». По его мнению, личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, вдохновляет миллионы людей в разных странах мира. Ранее Путин заявил, что динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины. Россию предупредили о скором исчерпании ресурсов рек европейской части страны 15 октября 2021, 14:34 Текст: Кристина Коваленко

Ресурсы большинства рек на Европейской части России почти исчерпаны, заявил глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков. «Водные ресурсы большинства рек Европейской территории России практически полностью исчерпаны или освоены больше чем наполовину. За пределами Европейской части России ситуация лучше, но угроз пресноводным экосистемам хватает», – цитирует РИА Новости Горшкова. Так он прокомментировал завершение Конференции ООН по сохранению биоразнообразия в Куньмине (Китай). Страдают реки от загрязнения, регулирования стока плотинами, которые нарушают их естественную природу, от массовой застройки пойм, а также от браконьеров. Незаконный и неконтролируемый вылов рыбы приводит к деградации экосистемы, снижению продуктивности и обеднению видового состава, считает эксперт. Сейчас для России в приоритете стало сохранение естественных экосистем. «Согласно Индексу живой планеты, численность популяций пресноводных видов фауны в среднем по миру сократилась на 84% с 1970 года», – добавил Горшков. Участие в конференции принимал президент Владимир Путин, который заявил, что 25% территории России находится под охраной, а также заявил о намерении создать еще 13 заповедников. Ранее сообщалось, что президент назвал задачи по сохранению биоразнообразия безусловным приоритетом для России, так как страна обладает уникальным и богатейшим природным потенциалом, который очень важен для планеты. Путин заявил об использовании санкций против членов ЕАЭС как инструмента конкуренции 14 октября 2021, 15:57 Текст: Елизавета Булкина

Нелегитимные санкции, которым подвергаются некоторые члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), используются как инструмент конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции. Глава государства отметил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, «но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, глава государства призвал страны ЕАЭС продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах. «Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок», – сказал он. По всем этим направлениям уже удалось добиться многого, отметил президент. Он указал, что в последнее время государства-члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. «Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели», – подчеркнул Путин. По его словам, практике эффективно реализуется гибкая система связей ЕАЭС с другими государствами, а также интеграционными структурами. «В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства», – заключил российский лидер. Путин обсудил с главой «Новых людей» планы фракции в Госдуме 15 октября 2021, 15:50 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин встретился с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации», – передает его слова ТАСС. Напомним, Нечаев был избран председателем фракции «Новых людей» в Госдуме восьмого созыва. Ранее временная рабочая группа депутатов Госдумы распределила комитеты по предложениям политических фракций и вынесла соответствующее постановление. Путин: Санкции должны стимулировать страны ЕАЭС к расчетам в национальных валютах 14 октября 2021, 15:46 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции заявил, что санкции в отношении государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах. «Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Путина, санкции в отношении стран ЕАЭС используются как инструмент недобросовестной конкуренции, а также «как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране». Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить работу над цифровизацией своих экономик. Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов 15 октября 2021, 13:25 Текст: Наталья Ануфриева

Понимание необходимости взаимодействовать с талибами* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил, выступая на Совете глав стран СНГ, что «не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов*», есть понимание, «что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя», поэтому странам СНГ следует «вместе обсуждать, советоваться» по этой ситуации, передает РИА «Новости». Российский лидер отметил: несмотря на обещание талибов бороться с наркопроизводством, пока нельзя точно сказать, удастся ли им отказаться от такого источника доходов, «тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике», передает ТАСС. По его словам, в период прежнего нахождения у власти в Афганистане (до 2001 года) «они это делали, и делали успешно». Путин указал, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, «несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона». «Тем не менее ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях», – сказал он. Напомним, Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны. Путин пообещал активизировать работу по поддержке соотечественников за рубежом 15 октября 2021, 10:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти будут наращивать активность работы по поддержке россиян, проживающих за границей, говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов. Намерены наращивать работу на этом направлении – в том числе в рамках соответствующей правительственной комиссии», – передает ТАСС текст обращения президента. Путин отметил, что нынешний форум, собравший делегатов из более чем ста стран мира, проходит после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности. Эти правовые нормы, по его мнению, обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами Отечества. Президент также акцентировал внимание на том, что тема конгресса – «Россия и соотечественники в меняющемся мире» – предполагает рассмотрение широкого круга действительно актуальных вопросов. «Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил российский лидер. Путин поблагодарил участников мероприятия за активные усилия по продвижению русского языка и русской культуры, по сохранению российских традиций и богатого духовного наследия. «Мы будем и впредь оказывать вам всемерную помощь и поддержку», – заверил президент. Путин подарил часы первому вице-президенту РФС Симоняну на 95-летие 16 октября 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян получил на 95 день рождения в подарок от президента России Владимира Путина часы. «Уже выразил благодарность (Валерию) Карпину, дело за «Спартаком». Надо ждать победы и хорошей, качественной игры, чтобы не только мы сами, но и игроки получили удовольствие. С днем рождения поздравили президенты ФИФА и УЕФА. Путин подарил часы, было приятно получить столько поздравлений. Осталось идти дальше», – цитирует Симоняна РИА «Новости». Симонян – это олимпийский чемпион 1956 года в составе СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», лучший бомбардир за историю клуба. За достижения в футболе его он удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Песков оценил возможность дальнейших контактов Путина и Байдена 14 октября 2021, 14:17 Текст: Евгения Шестак

Москве и Вашингтону удалось достичь некоторого понимания в отношении контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ходе визита в Москву замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, вчера, когда (помощник президента России по международным делам Юрий) Ушаков принимал (замгоссекретаря США Викторию) Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, есть понимание в обозримой перспективе продолжения диалога на высшем уровне. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву был полезными, своевременным и откровенным. В среду замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно. В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами. Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств. Путин пообещал улучшить систему поддержки семей с детьми 14 октября 2021, 13:06 Текст: Елизавета Булкина

За последние годы система поддержки семей с детьми стала более эффективной, власти продолжат совершенствовать ее и дальше, заявил президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме. «За последние несколько лет мы в целом серьезно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы», – цитирует его ТАСС. По словам главы государства, такая помощь от государства позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее. Кроме того, власти отдельно оказывают поддержку семьям с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении.



«В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям. Ну а в большинстве случаев, что греха таить, это, как правило, женщины, мамы», – сказал Путин. Кроме того, продолжил президент, женщина в России не должна стоять перед выбором между семьей и профессией.



«Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором - либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», – заключил Путин. Ранее Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы.