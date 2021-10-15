Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов

Понимание необходимости взаимодействовать с талибами* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил, выступая на Совете глав стран СНГ, что «не нужно пока торопиться с официальным признание талибов*», есть понимание, «что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя», поэтому странам СНГ следует «вместе обсуждать, советоваться» по этой ситуации, передает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что, несмотря на обещание талибов бороться с наркопроизводством, пока нельзя точно сказать, удастся ли им отказаться от такого источника доходов, «тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике», передает ТАСС.

По его словам, в период прежнего нахождения у власти в Афганистане (до 2001 года) «они это делали, и делали успешно».

Путин указал, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, «несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона».

«Тем не менее ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях», – сказал он.

Напомним, Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.