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Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов
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Понимание необходимости взаимодействовать с талибами* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, выступая на Совете глав стран СНГ, что «не нужно пока торопиться с официальным признание талибов*», есть понимание, «что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя», поэтому странам СНГ следует «вместе обсуждать, советоваться» по этой ситуации, передает РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что, несмотря на обещание талибов бороться с наркопроизводством, пока нельзя точно сказать, удастся ли им отказаться от такого источника доходов, «тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике», передает ТАСС.
По его словам, в период прежнего нахождения у власти в Афганистане (до 2001 года) «они это делали, и делали успешно».
Путин указал, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, «несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона».
«Тем не менее ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях», – сказал он.
Напомним, Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США
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Россия внимательно следит за ростом госдолга США и примет необходимые меры для обеспечения долгосрочных интересов в финансовой сфере, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к [американской] валюте», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля.
Глава государства заверил, что Москва «внимательно смотрит за тем, что происходит». «Анализируем [ситуацию] и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», – добавил российский лидер.
Путин указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом – «проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?». «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», – добавил он.
Российский лидер отметил, что «Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – резюмировал президент.
Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.
В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе
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Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.
Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.
«Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.
При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».
Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.
«Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.
«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так. Также он назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
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Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.
Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов.
Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко, передает ТАСС.
В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в телеграм-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».
Напомним, 27 августа первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде.
Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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США захотели разместить войска в Узбекистане
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Представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане, сообщили источники американского издания Politico.
«Основная повестка [визита] будет касаться возможности размещения контртеррористических сил <…>, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане», – приводит текст статьи ТАСС.
В начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Путин допустил цену 100 долларов за баррель нефти
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Президент России Владимир Путин считает, что цена за баррель нефти может достичь 100 долларов, об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Вполне возможно», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия не стремится сдерживать добычу нефти, чтобы цены выросли до небес, все движения должны быть плавными и сбалансированными.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее Путин заявил, что Россия – ответственный участник ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.
С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Ралли на нефтяном рынке усилилось после того, как альянс ОПЕК+ на последнем заседании принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от ограничений в рамках нефтяной сделки.
Мировые цены на нефть во вторник незначительно снизились в рамках коррекции после ралли предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% – до 83,61 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,14%, до 80,41 доллара за баррель.
Путин заявил о намерении России вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов
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Россия направит в 2021 году 255 млн долларов на поддержку маршрутов внутренних воздушных линий и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на открытии второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.
«Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объем вкладываемых средств составит 255 млн долларов», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, таким образом будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более чем 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.
Ранее Владимир Путин призвал Единую дальневосточную авиакомпанию предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов.
Путин о финансируемой Газпромом радиостанции: Каждый второй имеет там иностранный паспорт
Президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе заявил, что в России есть СМИ, которые занимают критическую позицию в отношении властей и финансируются при этом из государственных источников.
«Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить. Газпром финансирует одну из наших радиостанций, Газпром. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или внж. Работает, ничего», – приводит его слова Regnum.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ведущую радиостанции «Эхо Москвы», которая заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правительство ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.
Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. На 2020 год 66% всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат «Газпром-Медиа Холдинг», 33,2% акций принадлежит «Эхо Москвы Холдинговая Компания» (ЭМХК) и 0,8% акций принадлежит физическим лицам.
Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио главы Ярославской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Ярославской области Михаила Евраева, сообщила пресс-служба Кремля.
«В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича. ... постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области», – приводится текст указа на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее глава государства назначил Миронова помощником президента и принял его отставку с должности губернатора.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции
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Президент России Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года.
«Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующе реагировать. (...) Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», – цитирует РИА «Новости» президента.
Также Путин поручил в течение месяца представить новые предложения по социальной поддержке граждан. Кроме того, глава государства заявил, что в ближайшие три года около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку россиян.
«Крупнейшая бюджетная статья – социальная политика, это прежде всего поддержка семей с детьми, людей старших поколений. На три предстоящих года на эти направления предполагается выделить 41,5 трлн рублей», – сказал он.
Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва призвал особое внимание уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии.
Пашинян прибыл в Россию для встречи с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.
«Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в РФ», – цитирует сообщение ТАСС.
Путин встретится с Пашиняном в 17.00 мск.
Ожидается, что президент России и премьер Армении обсудят реализацию заявлений по Нагорному Карабаху.
Путин объяснил американской ведущей увеличение поставок газа в Европу
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели разъяснил американской ведущей, что российская сторона увеличивает поставки в Европу.
«Красивая женщина, симпатичная, я ей говорю одно, а она – совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. <...> Вы сейчас сказали: «Вы не поставляете газ в Европу по газопроводу». Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. Газпром – на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%», – заявил Путин.
Видео выступления российского лидера опубликовано в Telegram-канале RIA Kremlinpool.
Также в среду Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.