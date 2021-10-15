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Шойгу осмотрел комплекс воздушно-десантной подготовки в Омском кадетском корпусе
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В Омском кадетском военном корпусе введен в строй многофункциональный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, его показали министру обороны Сергею Шойгу, который находится в войсках Центрального военного округа с рабочей поездкой.
Комплекс разработан специально для воспитанников корпуса, в учебной программе которого заложен полный цикл воздушно-десантной подготовки, в том числе – выполнение практического десантирования на полигоне учебного центра ВДВ, передает РИА Новости.
Высокотехнологичное пространство комплекса позволяет кадетам получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам, моделировать различные условия выполнения боевых задач. Этому способствует настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением VR-технологий, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе, другие новейшие элементы учебной базы.
Обучение воспитанников идёт с углубленным освоением всех предметов, обязательных для средней школы, дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.
Специальные аудитории по физике, химии, биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. При изучении иностранных языков используются лингафонные системы интерактивного общения. В учебном заведении есть мастерские по авиа- судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото и видео-студии.
Кроме того, Шойгу проверил условия обучения воспитанников в новом, построенном в этом году, Омском кадетском военном корпусе.
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны осуществили масштабный проект за 292 дня. Впервые столь крупный объект полностью сдан под ключ без разбивки производственного процесса на первую и вторую очереди.
К 1 сентября с нулевого цикла сданы учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта.
Общая площадь зданий более 58 тыс. квадратных метров, благоустроено свыше 125 тыс. квадратных метров территории. Воспитанники размещаются в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной, отдельными душевыми и туалетными комнатами.
Шойгу в ходе посещения корпуса распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Минобороны России интерактивными виртуальными тренажерами десантирования.
«У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться (такие тренажеры). До конца года доложить по полному оснащению», – сказал Шойгу.
В пресс-службе Минобороны отметили, что в Омском кадетском корпусе создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки. «Высокотехнологичное пространство позволяет получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам, моделировать различные условия выполнение боевых задач», – сообщили в пресс-службе.
В состав комплекса входят настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта (БМД) на динамической платформе.
«Мы сегодня рассмотрим ряд вопросов, касающихся Центрального военного округа в целом. Это вопросы не только учебного заведения, в котором мы находимся. Это вопросы, связанные и с воздушно-десантными войсками, и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооруженных сил – как тыловое, так и оружием», – сказал Шойгу на совещании, которое прошло в пятницу на базе Омского кадетского военного корпуса.
По его словам, обсудят и проблемные вопросы, связанные, в частности, с развитием военной инфраструктуры. Кроме того, предстоит обсудить цифровизацию военкоматов, создание в регионах центров военно-патриотического воспитания «Авангард» и ряд других вопросов.
Напомним, в декабре 2018 года в Кемерово начали строительство президентского кадетского училища.
ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы
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Первый бригадный комплект новейшей ЗРС С-500 получен войсками 15-й армии особого назначения ВКС, сообщил источник, близкий к Минобороны.
Источник ТАСС заявил, что ЗРС поступила в «объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства» над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Источник отметил, что речь идет о «многолетнем контракте».
Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ЗРС С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний.
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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Адмирал указал на просчеты команды потерпевшего бедствие корабля ВМС Украины
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«В случае ухудшения погодных условий команда корабля должна правильно подготовить корабль, а члены украинского судна, видимо, отнеслись к этому вопросу небрежно. Отсюда и проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя ситуацию с потерпевшим бедствие единственным судном размагничивания ВМС Украины «Балта».
«Любой корабль имеет очень много полей – акустическое, электрическое, магнитное. Судно размагничивания осуществляет их замеры у проходящих кораблей и в случае чего размагничивает их. Это необходимо для корректной работы компаса и снижения его отклонений», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Он добавил, что в основном «этим занимаются гражданские люди, не военные». Также собеседник пояснил, что «украинское судно занималось размагничиванием в районе острова Змеиный в Черном море, потому что там проходит много кораблей».
Эксперт напомнил, что во времена Великой Отечественной войны размагничивание судов также применялось для защиты от морских мин. «В начале войны немцы бросили в районе Севастополя магнитные мины, которые реагировали на магнитное поле мимо проходящих судов и взрывались. Впоследствии туда приезжал даже известный советский физик Игорь Курчатов и участвовал в создании размагничивающего устройства», – рассказал адмирал.
«А то, что с морем надо быть всегда на «Вы», любой моряк знает с детства, – подчеркнул он. – Если надвигается шторм, то команда корабля должна правильно подготовить корабль – все прикрепить и принайтовать (привязать). По всей видимости, члены украинского судна подошли к этому вопросу небрежно, в результате чего или получили пробоину корабля, или не обеспечили должным образом герметичность корпуса».
По мнению Комоедова, тот факт, что на спасение корабля брошено так много сил, скорее всего свидетельствует о его статусности и престиже. «Самолеты в этой ситуации сбрасывают плоты людям, оказавшимся в воде. Маленькие катера ничем помочь не могут. Здесь нужны буксиры и аварийно-спасательные службы, которые смогут отбуксировать потерпевшее бедствие судно на мелководье или в порт», – резюмировал он.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море в районе острова Змеиный из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность» генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна.
В операции по спасению судна участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Позже пресс-служба ВМС сообщила, что судно буксируют в пункт базирования – Одессу, а личный состав доставили в пункт постоянной дислокации.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.
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Прицел сверхвысокой кратности разработали в России
Снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»), сообщил гендиректор КМЗ Александр Новиков.
«Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тыс. метров», – передает ТАСС слова Новикова.
По его словам, кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Изделие носит индекс ПО 5-20х56 и будет производиться под знаменитой торговой маркой «Зенит». «Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции», – подчеркнул Новиков способность нового прицела выдерживать отдачу даже самых крупных калибров.
Показать все новейшие прицелы Красногорский завод планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве.
Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения.
Дальнобойный ПЗРК начали разрабатывать в России
Ростех начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
Сегодня максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров.
«Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», – передает РИА Новости ответ Оздоева на соответствующий вопрос.
В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.
КБМ в настоящее время выпускает два типа ПЗРК: «Игла-С» и «Верба». Наиболее совершенным на сегодняшний день является комплекс «Верба» – он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет ему эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у «Вербы» – 6 километров, высота поражения целей – 3,5 километра.
Ранее дальность поражения ракет для вертолетов увеличили вдвое после сирийской кампании.
Подлодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав ВМФ России
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав ВМФ России. На субмарине был поднят Андреевский флаг.
«На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение: мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль - подводную лодку «Магадан». Это уже третья подводная лодка, построенная на «Адмиралтейских ветвях» для Тихоокеанского флота», – передает ТАСС слова врио начальника Главного штаба ВМФ Михаила Неупокоева на церемонии поднятия флага.
Подлодка «Магадан» заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта этого года в высокой (91%) степени готовности. Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года.
Серия из шести подлодок модернизированного проекта 636 строится на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России. Первая субмарина «Петропавловск-Камчатский» передана заказчику в декабре 2019 года, вторая – «Волхов» – спущена на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания.
Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 тонн, рабочая глубина погружения – 240 м, предельная – 300 м, дальность хода – 7500 миль.
Напомним, в августе к прохождению государственных испытаний приступила построенная для Тихоокеанского флота третья дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» (636.3) «Магадан».
Минобороны Украины анонсировало военно-учебную миссию ЕС до конца года
На Украине до конца 2021 года планируется развернуть военно-учебную миссию Евросоюза, заявил глава украинского минобороны Андрей Таран.
«До конца года на Украине будет развернута военная совещательно-тренировочная миссия ЕС», – цитирует Тарана ТАСС.
Он пояснил, что украинская сторона делает все необходимое, чтобы до конца года военная совещательно-тренировочная миссия перешла в состояние практической реализации «на пользу как Украине, так и ЕС».
В начале октября украинское минобороны сообщало, что украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары.
«Панцирь-С» решили задействовать на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021», сообщило Минобороны.
«Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Батарею планируется развернуть на территории авиабазы Батайница в Сербии. Она войдет в совместную российско-сербскую группировку ПВО, которая займется отработкой действий по противовоздушной обороне охраняемого района.
На учениях российские и сербские военнослужащие из ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
На учениях также отрабатывается взаимодействие и совместное боевое применение ПВО ВКС России и ВВС Сербии, пояснили в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что в Сербии начались российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021».
В январе 2020 года источники сообщали, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.
Корабли России и Китая отработали борьбу с минами в Японском море
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Корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» в Японском море отработали борьбу с минной опасностью, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
«В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря. <…> На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне в Японском море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021», которые продлятся до 17 октября.
Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В августе министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военных России и Китая в ходе учений на территории КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
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Корабли России и Китая вышли в Японское море на совместные учения
Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.
«В Японском море в период с 14 по 17 октября проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
ВМФ России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.
От ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.
Помимо корабельной составляющей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР.
В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Анонсированы учения ОДКБ «Взаимодействие 2021» в Таджикистане
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации, сообщили в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ.
«Парламентарии государств ОДКБ 22-23 октября в рамках военно-политического мониторинга ситуации в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ примут участие в учении коллективных сил оперативного развертывания (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие 2021» на территории Республики Таджикистан», – передает РИА Новости сообщение ПА ОДКБ.
«В ходе учения парламентарии будут наблюдать за действиями по локализации и уничтожению террористических вооруженных формирований, вторгшихся в приграничные районы государства ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации», – отметили в парламентской ассамблее.
В военно-политическом мониторинге примут участие парламентарии профильных комитетов (комиссий) парламентов ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана.
Ранее российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане.
Моряки СФ отработали освобождение судна от пиратов в Гвинейском заливе
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами, сообщили в пресс-службе флота.
«По легенде учения «пираты» захватили танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно», – передает РИА Новости сообщение СФ.
Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами, которые подавили огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж.
«После завершения учения по освобождению захваченного судна экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 – была выполнена в автоматическом и ручном режимах», – добавили в пресс-службе.
Североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Также экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане.
Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.
С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.
Напомним, в августе МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.
Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.
В Кремле оценили необходимость учений ОДКБ в Таджикистане
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных», – рассказал РИА Новости Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном.
Ранее в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ сообщили, что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации.
Сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница
На сербской авиабазе Батайница состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», сообщили в Минобороны России.
«В учебном центре для военнослужащих войск ПВО на территории сербской авиабазы Батайница, расположенной в пригороде Белграда, состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как подчеркнул в ходе торжественной церемонии начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков, целью учений является создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны, а также повышение боевой выучки личного состава при совместном выполнении задач.
В рамках учений батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС России будет развернута на территории сербской базы. Она войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учений российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
В течение недели совместная смешанная группировка ПВО будет нести боевое дежурство в новых позиционных районах на полигоне Пасулянске – Левада в Республике Сербия. Учения завершатся 17 октября 2021 года.
ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Одновременно в этот же период в Сербии проходят совместные летно-тактические учения «Барс-2021».
Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».
В масштабных учениях ЮВО задействовали более 20 кораблей Каспийской флотилии
Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) отработают задачи по отражению воздушных ударов условного противника на прикаспийском направлении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Экипажи истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25 сымитируют удар крылатыми ракетами по российским кораблям. «По сигналу центра управления КФл экипажи кораблей приведут в готовность средства ПВО к применению, осуществят прием и анализ данных по воздушной обстановке, активируют средства радиоэлектронной защиты. Также в ходе учений будут отработаны вопросы целераспределения и постановки огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО», – передает ТАСС сообщение ЮВО.
В ходе отражения нападения корабельные группы применят зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш», артиллерийские установки АК-630 и другие средства ПВО. Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.
Командно-штабные учения стартовали 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.
Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО планируется задействовать около 8 тыс. человек, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения. Одной из задач учений является проверка готовности войск на Юго-Западном стратегическом направлении.
Напомним, в конце августа Каспийскую флотилию перебазировали в Дагестан.