Шойгу осмотрел комплекс воздушно-десантной подготовки в Омском кадетском корпусе

В Омском кадетском военном корпусе введен в строй многофункциональный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, его показали министру обороны Сергею Шойгу, который находится в войсках Центрального военного округа с рабочей поездкой.

Комплекс разработан специально для воспитанников корпуса, в учебной программе которого заложен полный цикл воздушно-десантной подготовки, в том числе – выполнение практического десантирования на полигоне учебного центра ВДВ, передает РИА Новости.

Высокотехнологичное пространство комплекса позволяет кадетам получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам, моделировать различные условия выполнения боевых задач. Этому способствует настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением VR-технологий, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе, другие новейшие элементы учебной базы.

Обучение воспитанников идёт с углубленным освоением всех предметов, обязательных для средней школы, дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.

Специальные аудитории по физике, химии, биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. При изучении иностранных языков используются лингафонные системы интерактивного общения. В учебном заведении есть мастерские по авиа- судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото и видео-студии.

Кроме того, Шойгу проверил условия обучения воспитанников в новом, построенном в этом году, Омском кадетском военном корпусе.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны осуществили масштабный проект за 292 дня. Впервые столь крупный объект полностью сдан под ключ без разбивки производственного процесса на первую и вторую очереди.

К 1 сентября с нулевого цикла сданы учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта.



Общая площадь зданий более 58 тыс. квадратных метров, благоустроено свыше 125 тыс. квадратных метров территории. Воспитанники размещаются в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной, отдельными душевыми и туалетными комнатами.

Шойгу в ходе посещения корпуса распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Минобороны России интерактивными виртуальными тренажерами десантирования.

«У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться (такие тренажеры). До конца года доложить по полному оснащению», – сказал Шойгу.

В пресс-службе Минобороны отметили, что в Омском кадетском корпусе создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки. «Высокотехнологичное пространство позволяет получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам, моделировать различные условия выполнение боевых задач», – сообщили в пресс-службе.

В состав комплекса входят настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта (БМД) на динамической платформе.

«Мы сегодня рассмотрим ряд вопросов, касающихся Центрального военного округа в целом. Это вопросы не только учебного заведения, в котором мы находимся. Это вопросы, связанные и с воздушно-десантными войсками, и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооруженных сил – как тыловое, так и оружием», – сказал Шойгу на совещании, которое прошло в пятницу на базе Омского кадетского военного корпуса.

По его словам, обсудят и проблемные вопросы, связанные, в частности, с развитием военной инфраструктуры. Кроме того, предстоит обсудить цифровизацию военкоматов, создание в регионах центров военно-патриотического воспитания «Авангард» и ряд других вопросов.

Напомним, в декабре 2018 года в Кемерово начали строительство президентского кадетского училища.