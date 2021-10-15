Названы лучшие города для фриланса

Самыми комфортными городами для работы на фрилансе россияне считают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 4900 пользователей сервиса из всех регионов страны, которые хотели бы работать на фрилансе.

«Самым комфортным городом для работы в таком формате респонденты называют Москву – ее выбрали 59% опрошенных. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который указали 42% участников исследования. Еще 26% респондентов назвали Сочи лучшим городом для фрилансеров», – передает РИА Новости результаты исследования.

Еще 17% опрошенных отметили удобство Екатеринбурга для фриланса, по 14% проголосовали за Краснодар и Новосибирск, а каждый десятый опрошенный указал на Казань.

Важнейшим фактором при выборе города для работы на фрилансе респонденты назвали число запускаемых проектов – 43% голосов. 41% опрошенных отметили значимость стабильного интернета, а 40% – развитую инфраструктуру.

Четверть участников исследования (24%) заявили, что для них важно сильное и развитое профессиональное офлайн-сообщество в выбранном городе, 19% отметили значимость большого количества коворкингов, а 13% – большого количества мест отдыха и развлечений. Для 8% опрошенных весомым фактором является хорошая погода в выбранных городах, для 6% – невысокие цены, а для 5% – низкая стоимость жилья.

Самой подходящей страной для работы на фрилансе 45% респондентов назвали Россию, 30% – США, 28% – Германию, а 21% – Швецию. Еще 18% считают привлекательными для фрилансеров ОАЭ, 14% – Бали, 11% – Канаду, 10% – Китай, а 7% – Таиланд.

Ранее были названы лучшие города для карьеры в России.