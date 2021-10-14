На космодроме Восточный подготовились к работе по переходу на новое топливо

В пятницу на космодроме Восточный в Амурской области начнут работы по переходу на новое топливо нафтил, заявил во время заседания Государственной комиссии гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Переход даст дополнительные энергетические и другие эксплуатационные преимущества, заявили в госкомпании.

«Мы сейчас спокойно работу завершим до Нового года. Это связано с тем, чтобы обеспечить все виды мер безопасности стартовиков и технологов при работе с топливной системой, а со следующего года войдем в ритмичные пуски», – цитирует Рогозина ТАСС.

Он рассказал, что до конца 2021 года запусков с космодрома Восточный не будет, так как с начала года осуществлено пять пусков ракеты «Союз-2.1б», поэтому миссия завершена успешно.

Сейчас на космодроме работают с разгонным блоком, который сводится с орбиты. Ему необходим импульс для его затопления в зоне Тихого океана.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный готовится к запуску космический аппарат для выполнения миссии «Луна-25». Он уже собран. Новую дату перенесли с мая на июль. Отмечается, что это первая лунная миссия за последние 46 лет.