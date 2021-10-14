Ширвиндт в шутку сравнил Госдуму с фаршированным гусем

Бывший худрук Московского Театра Сатиры Александр Ширвинд во время встречи труппы с новым художественным руководителем Сергеем Газаровым отметил, что новое руководство театра выбирается в тот же день, когда назначается председатель Госдумы.

«Я понимал, что в новом сезоне придет новый худрук и мои задумки его могут не устроить. Мы тоже современные люди и патриоты, принимаем нашего нового друга в тот же день, когда назначается председатель Госдумы. А знаете, что общего между новой Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в...», – цитирует «Московский комсомолец» артиста.

Отмечается, что в ответ на шутку Ширвиндта не рассмеялся только глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Не можешь смеяться? Ты разве в «Яблоке»?» – поинтересовался Ширвиндт.

Напомним, в восьмой созыв Госдумы прошли представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Партия «Яблоко» набрала 1,34% и не прошла барьер 5%, нужный для попадания в Думу.