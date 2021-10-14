Мурашко призвал вакцинированных медиков в возрасте вернуться на работу

В России возникла необходимость возврата пожилых медиков, ушедших на самоизоляцию из-за возраста, на работу, это связано с высокой нагрузкой на систему здравоохранения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

Министр пояснил, что его призыв обращен к привитым, на данный момент вакцинированы уже 42% людей старше 60 лет.

Он отметил, что в стране фиксируется всплеск заболеваемости, а смертность от коронавируса обновляет максимумы, число выявляемых в сутки приближается к исторически пиковым значениям.

Самым надежным способом защиты от заболевания является вакцинация, добавил глава ведомства. Процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.

Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.

Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.

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