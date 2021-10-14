Бастрыкин разъяснил предложение «запретить интернет»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что говорить о каких-либо запретах в интернете можно и нужно, но делать это надо на основе анализа ситуации и следственной практики.

Он отметил, что СК никогда не предлагал полного запрета интернета.

«Говорить о каких-либо запретах можно и нужно. Но это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики», – передает РИА Новости слова Бастрыкина.

«Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них», –добавил он.

По словам Бастрыкина, порой люди комментируют его интервью, не читая их целиком, а делая выводы на основании отдельных выдержек из публикаций СМИ, причем такое позволяют себе и профессиональные журналисты с «многолетним стажем работы в России и за рубежом».

«Мне подобная риторика известна давно, и, возможно, они делают это умышленно. Абсолютизируя и округляя чужие суждения, такие журналисты своими словами вводят в заблуждение общество и дискредитируют власть. К тому же советуют мне не лезть в сферу интернета, задавая странный вопрос: какое отношение я, как глава СК России, имею к этим процессам? Разъясняю: Следственный комитет расследует различные преступления, в том числе совершенные подростками. Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие таким преступлениям, выполняя профилактическую функцию. Поэтому наша прямая обязанность – заниматься вопросами, связанными с безопасностью детей», – сказал он.

«К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещенные материалы, безусловно, необходимо принимать меры. Убежден, что совместными усилиями наши государственные органы разработают соответствующий механизм оперативной блокировки опасных ресурсов, а также способы ограничения их просмотра несовершеннолетними», – сказал Бастрыкин.

По его словам, при дистанционном обучении материал усваивается хуже, а профильные ведомства игнорируют побочные эффекты.

«Лично я, как отец детей, которые находятся на таком обучении, могу сказать, что материал в дистанционном формате усваивается хуже. И, к сожалению, профильные ведомства, отвечающие за организацию образования, либо намеренно не обращают внимания на эти побочные эффекты, либо просто их игнорируют. Думаю, пройдет время, появятся исследования, которые покажут соотношение успеваемости и качества образования между студентами дистанционного обучения и реального. Готов сделать прогноз на то, что результат будет не в пользу дистанционного», – отметил Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.