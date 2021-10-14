Заслуженный учитель оценил планы вернуть обязательный ЕГЭ по математике

Ученикам, которые выбрали гуманитарное направление, сдача базовой математики не нужна, однако даже если снова будет принято решение об обязательном написании ЕГЭ по этому предмету, то не в этом учебном году, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя соответствующее заявление Рособрнадзора.

На всероссийской встрече с родителями школьников, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал о намеренье снова вернуть ЕГЭ (Единый государственный экзамен) по базовой математике в число экзаменов, которые нужно обязательно сдать для получения школьного аттестата, даже если балы по данному предмету не нужны ученику для поступления в вуз.

«В этом году однозначно никаких изменений не будет. И прежде, чем что-то менять, мы должны пройти предэкзаменационные работы, ученикам должны быть даны варианты. Поскольку этого не было сделано, сейчас беспокоиться не о чем», – говорит Ямбург.

По мнению педагога, та система, которая существует на сегодняшний день, уже показала свои плюсы. «Сейчас существует вариативность, и она себя подтвердила. Те ребята, которые выбрали для поступления физтех и так далее, то там математика действительно нужна, причем повышенная, поэтому и экзамен по ней они сдают. А те, кто выбирают гуманитарное направление (филологию, историю и другие направления), то там математика требуется лишь базовая, но это не ведущий предмет. И, по-моему, это себя оправдало», – заключил собеседник.

В этом году в связи с ситуацией с коронавирусом для учеников 11-х классов отменили обязательную сдачу математики для получения аттестата. Чтобы получить документ об окончании школы, выпускники должны были написать лишь ЕГЭ по русскому языку. В случае, если школьник не собирался поступать в институт, он мог сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.