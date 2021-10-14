Заслуженный учитель оценил планы вернуть обязательный ЕГЭ по математике

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14 октября, четверг | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минздрав призвал к ограничению социальных контактов россиян из-за COVID-19
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Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости.
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Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут.
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Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z».
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Заслуженный учитель оценил планы вернуть обязательный ЕГЭ по математике
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Ученикам, которые выбрали гуманитарное направление, сдача базовой математики не нужна, однако даже если снова будет принято решение об обязательном написании ЕГЭ по этому предмету, то не в этом учебном году, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя соответствующее заявление Рособрнадзора.
На всероссийской встрече с родителями школьников, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал о намеренье снова вернуть ЕГЭ (Единый государственный экзамен) по базовой математике в число экзаменов, которые нужно обязательно сдать для получения школьного аттестата, даже если балы по данному предмету не нужны ученику для поступления в вуз.
«В этом году однозначно никаких изменений не будет. И прежде, чем что-то менять, мы должны пройти предэкзаменационные работы, ученикам должны быть даны варианты. Поскольку этого не было сделано, сейчас беспокоиться не о чем», – говорит Ямбург.
По мнению педагога, та система, которая существует на сегодняшний день, уже показала свои плюсы. «Сейчас существует вариативность, и она себя подтвердила. Те ребята, которые выбрали для поступления физтех и так далее, то там математика действительно нужна, причем повышенная, поэтому и экзамен по ней они сдают. А те, кто выбирают гуманитарное направление (филологию, историю и другие направления), то там математика требуется лишь базовая, но это не ведущий предмет. И, по-моему, это себя оправдало», – заключил собеседник.
В этом году в связи с ситуацией с коронавирусом для учеников 11-х классов отменили обязательную сдачу математики для получения аттестата. Чтобы получить документ об окончании школы, выпускники должны были написать лишь ЕГЭ по русскому языку. В случае, если школьник не собирался поступать в институт, он мог сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике.
Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, Киев «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности Поклонской», передает ТАСС.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на Наталью Поклонскую, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.
«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла России. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», – заявил Мамедов.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
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Саакашвили отдохнул в Ницце и посетил дерматолога в Милане на 220 тыс. долларов госсредств
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Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили в бытность на посту главы государства в августе и сентябре 2011 года вместе с группой лиц из ближайшего окружения потратил более 480 тысяч лари из госбюджета (около 220 тысяч долларов по курсу того времени) на отдых и косметологическое процедуры во Франции и Италии, сообщила в среду телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Телекомпания ссылается на Службу госаудита и приводит один из эпизодов дела о расследовании нецелевых трат экс-президентом на несколько миллионов долларов.
В частности, речь о пребывании Саакашвили в течение двух дней в дорогих отелях на Лазурном берегу с близкими грузинскими политиками.
После этого бывший президент отправляется в Милан к пластическому хирургу на дерматологическую операцию, также оплачивая это из государственных средств.
Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение служебных полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата, против него в судах находятся и другие дела.
ОБСЕ отреагировала на похищение Украиной наблюдателя ЛНР
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Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе.
«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.
«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отметил Киннунен после состоявшейся в среду встречи Контактной группы в формате видеоконференции.
По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине, участники рабочей группы по безопасности в ходе состоявшейся в среду видеовстречи Контактной группы обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения «с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры». Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.
Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. «Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения», – отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине.
По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). «В этом контексте особое внимание было уделено предприятию «КП Вода Донбасса» и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы», – отмечается в сообщении.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Дана Борисова рассказала о «ковидной мафии»
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Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании некой «ковидной мафии», из-за которой якобы в аптеках отсутствуют необходимые лекарства, назначаемые при коронавирусе.
Она сообщила о состоянии своей матери, которая сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ с 75% поражением легких. По словам Борисовой, в больницу попросили привезти несколько препаратов для лечения. «Обзвонила аптеки в Москве, в наличии его (одного из препаратов – прим. ВЗГЛЯД) нигде нет, говорят, можно купить только у ковидной мафии, слышали о такой?» – спросила телеведущая у своих подписчиков в Instagram.
Однако в комментариях Борисову попросили «не придумывать про ковидную мафию».
«Эти лекарства свободно продаются в аптеках», – пояснила одна из подписчиц звезды.
«Дана, зачем вы делаете хайп на здоровье матери? Все эти препараты есть в аптеках», – подтвердили в комментариях.
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«У нас есть все эти препараты в аптеке и всегда были в доступе», – рассказали подписчики.
«Боже мой какой бред вы пишите! Все перечисленные препараты есть в наличие во всех аптеках», – продолжили подписчики.
Некоторые рассказали, что покупали перечисленные Борисовой лекарства «на днях».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе
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Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.
«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – пояснил эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Facebook запретил употреблять слово хохлома
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Популярная социальная сеть Facebook отправила в бан идею поста российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова, предложившего раскрасить ракету «Союз» в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, сообщил он на своей странице.
«Про хохлому на ракете... Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали, от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», – отметил Егоров.
Но соцсеть инициативу не одобрила и скрыла пост с пометкой «ненависть».
Напомним, ранее сообщалось, что с подобной ситуацией столкнулся футболист и тренер Дмитрий Хохлов. Facebook практически запретил его фамилию. После этого инцидента экс-игрок сборной России подал в суд на американскую компанию из-за блокировки.
Отмечалось, что любое упоминание фамилии Хохлова сеть считает «пренебрежительным названием украинской нации». Сам футболист рассказал, что эту особенность заметил весной 2021 года. За упоминание его фамилии подписчики Хохлова попадают в бан на неделю.
Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
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Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», – цитирует ТАСС Козака.
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации с газом
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В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям власти Молдавии приняли решение ввести в стране «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», – цитирует Спыну РИА Новости.
Политик подчеркнул, что следующим шагом станет введение ЧП в области энергетики. Он выразил надежду, что до этого не дойдет и страна подпишет новый контракт с Газпромом.
Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Сейчас продолжаются переговоры о заключении долгосрочного контракта. Ранее компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой. По инициативе кабмина было решено созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
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Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Молдавия рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа
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Правительство Молдавии ищет возможность импорта газа в страну через Румынию, заявила на брифинге премьер Наталья Гаврилица.
По словам политика, в ходе заседания комиссии по ЧС были проанализированы ситуации на газовом рынке. Страна готовится к альтернативным сценариям поставок газа, в том числе используя соединения с Румынией.
«Мы готовим альтернативные пути доступа газа в страну, мы выступаем за политику диверсификации путей импорта газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны», – цитирует Гаврилицу РИА «Новости».
Льготный газовый контракт для Молдавии истек 30 сентября, но был продлен еще на месяц 1 октября. Сейчас продолжаются переговоры о заключении долгосрочного соглашения. Тем временем цена на газ для Молдавии выросла до 790 долларов за 1000 кубометров.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он отметил, что нынешняя цена на газ для Молдавии нереалистична, поэтому попросил продлить контракт на условиях 2019 года.
Спыну подчеркнул, что страна не столкнется с проблемой нехватки топлива.
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В Черном море тонет отремонтированное год назад украинское военное судно
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Корабль ВМС Украины, отремонтированный год назад, терпит бедствие возле острова Змеиный в Черном море.
«По информации, которая стала известной, в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 «Балта», – сообщает в Facebook депутат Украины Михаил Забродский.
Он рассказал, что тяжелая ситуация на корабле была зафиксирована 14 часов назад. Военные добавляют, что «Балта» потеряла ход, у корабля, скорее всего, уже затоплено два отсека. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, аварийная ситуация произошла из-за резкого ухудшения погоды. После оценки обстановки судно было решено поставить на якорь.
В операции участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Никто из экипажа не пострадал, угрозы потери судна нет, заявил Залужный.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после того, как комиссия Минобороны приняло корабль после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Полиция начала проверку после ролика с приставаниями к женщине в метро
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Полиция инициировала проверку после публикации видеозаписи с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в столичном ГУ МВД.
Конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – указали в ведомстве.
В ролике запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются пассажиры.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
Грызлов отреагировал на захват Украиной представителя ЛНР в СЦКК
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Захват Украиной наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«13 октября состоялось очередное заседание Контактной группы. Его основным вопросом стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска», – приводит слова Грызлова ТАСС.
Он отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
Грызлов отметил, что по информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК, подчеркнул полпред России в Контактной группе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
Также дипломат подчеркнула, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом от каких-либо действий со стороны Украины, передает РИА «Новости».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это все должны понимать», – сказала Захарова.
Она добавила, что Поклонская назначена президентом России и будет представлять страну за рубежом, а к Украине «это не имеет никакого отношения».
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
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