Сечин обсудил с главой BP поставки газа Роснефти в Европу

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни обсудили перспективы развития сотрудничества и возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями.

Встреча прошла в рамках Российской энергетической недели-2021 (РЭН), следует из пресс-релиза «Роснефти».

«Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд м3 газа из ресурсов «Роснефти» по договору с ВР позволила бы в будущем обеспечить дополнительные поставки газа на рынок Европы. Это предложение было озвучено на совещании у Президента и сейчас прорабатывается Правительством Российской Федерации», – сказал Сечин.

Стороны также обсудили возможность создания совместного предприятия по развитию инфраструктуры для заправок автотранспорта природным газом в России.

Важной темой встречи стало стратегическое партнерство компаний в области углеродного менеджмента. Соответствующее Соглашение было подписано сторонами в феврале 2021 года.

В данный момент стороны определяют дальнейшие возможности для улучшения показателей сокращения выбросов парниковых газов.

Отмечается, что «Роснефть» и ВР занимаются разработкой новейших стандартов проектирования и оценкой внедрения ряда низкоуглеродных технологий на своих совместных предприятиях в России, рассматривают возможности реализации проектов в области ветроэнергетики, энергоэффективности, улавливания и хранения углерода, а также природного поглощения СО2. Все это способствует реализации низкоуглеродных планов обеих компаний.

Еще одним направлением сотрудничества является обмен опытом по вопросу методологии учета выбросов парниковых газов, а также по практическому применению технологий определения уровня метана и разработке оптимальных решений для сокращения его выбросов.

Сечин и Луни также обсудили вопросы реализации совместных проектов: с 2015 года «Роснефть» и ВР совместно с индийскими компаниями разрабатывают Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири («Таас-Юрях»), в рамках проекта завершено строительство основных объектов второй очереди обустройства месторождения.

Уровень добычи составляет 14 тыс. тонн в сутки. За 2020 год было добыто 4,8 млн тонн жидких углеводородов.

Отмечается, что к 2030 году ВР планирует увеличить свои ежегодные инвестиции в низкоуглеродные технологии примерно до 5 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2019 году, а также создать комплексный портфель низкоуглеродных технологий, включая возобновляемые источники энергии, биоэнергетику, разработки в области водородной энергетики и технологии улавливания, утилизации и хранения CO2. К 2030 году ВР планирует ввести около 50 ГВт чистой возобновляемой генерирующей мощности, что в 20 раз больше, чем в 2019 году, и удвоить количество взаимодействий с потребителями до 20 млн в день.

Между тем цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.