Захарова дала оценку визиту Нуланд в Москву

Визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву был полезными, своевременным и откровенным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы в целом оцениваем состоявшиеся в МИД России переговоры с Викторией Нуланд как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Также дипломат отметила, что несмотря на кризисный потенциал отношений, Москва и Вашингтон стремятся поддерживать диалог «с целью придать двусторонним отношениям большую устойчивость, предсказуемость».

По словам Захаровой, Нуланд в Москве было заявлено, что партнерство AUKUS грозит подорвать архитектуру региональной безопасности и несет риски для международного режима нераспространения.

«Виктории Нуланд было сказано о нашей готовности к налаживанию контактов на всех уровнях в соответствии с договоренностями президентов России и США», – сказала она.

Кроме того, Захарова уточнила, что на переговорах с Нуланд затрагивалась деятельность американских военных в Польше, а также НАТО у границ России и в Черном море. По ее словам, особую тревогу внушает недавнее решение США и Польши о постоянном размещении на ротационной основе американского воинского контингента, развертывания на территории Польши элементов системы глобальной американской противоракетной обороны.

В среду замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.

В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами.

Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств.