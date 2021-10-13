УФСИН опровергло избиение Шестуна в СИЗО

Сообщения об избиении бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в СИЗО в Твери не соответствуют действительности, заявили в УФСИН по Тверской области.

«В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы избиении сотрудниками СИЗО-1 УФСИН по Тверской области осужденного А. Шестуна сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там подчеркнули, что физическая сила и специальные средства сотрудниками СИЗО Шестуну не применялись. В ведомстве указали, что это подтверждают данные с видеорегистратора.

Вместе с тем в УФСИН подтвердили, что осужденному назначили дисциплинарное взыскание за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения.

«При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учитывались все обстоятельства совершения нарушений. Порядок применения мер взыскания к осужденному к лишению свободы определен Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и соблюден администрацией исправительного учреждения», – заключили в УФСИН.

Напомним, во вторник Шестуна для отбытия наказания отправили в СИЗО Твери.

В феврале Московский областной суд признал законным приговор бывшему руководителю Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденного на 15 лет по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

По версии следствия, экс-глава Серпуховского района незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство торговых центров, а также за время работы главой района создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Также с 2008 по 2011 год он через аффилированную фирму приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово Серпуховского района площадью десять гектаров, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.

Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Другие фигуранты данного уголовного дела, Борис Криводубский и Сергей Самсонов, находятся в международном розыске.