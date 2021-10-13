Британские СМИ заявили о рекордном падении численности населения России

С октября 2020 года по сентябрь 2021 года население России сократилось на 997 тыс. человек, что является самым большим падением населения в мирное время за всю историю страны, пишет The Guardian.

Независимый демограф Алексей Ракша провел анализ официальной статистики и пришел к выводу, что Россия оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от пандемии, зарегистрировав с начала 2020 года не менее 660 тыс. смертей сверх нормы, пишет The Guardian.

Демограф утверждает, что, согласно официальным данным, сокращение населения России в 2020 году было в 11 раз больше, чем до пандемии в 2019 году.

«Все довольно просто: смертность от COVID-19 – наибольшая причина наблюдаемого снижения численности населения. Другие факторы остались на прежнем уровне», – рассказал Ракша.

Он отметил, что за последний год рождаемость не снизилась.

По словам демографа, нынешний спад можно сравнить со спадом, наблюдавшимся с июля 1999 года по июнь 2000 года, когда население России сократилось на 983 тыс. человек.

Ранее Росстат подсчитал, что население России сократилось за 2020 год на 510 тыс. человек и составило на 1 января 2021 года 146 238 человек. По данным Росстата, последний раз подобное сокращение населения фиксировали 15 лет назад, тогда это число снизилось со 143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года. С 2007 по 2009 годы население сократилось до 142,7 млн, а с 2010 года Росстат в целом фиксировал ежегодный прирост.