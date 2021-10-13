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В Челябинской области поделились опытом реализации нацпроекта «Производительность труда»
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Специалисты из Челябинской области на Югорском промышленно–инвестиционном форуме поделились опытом по реализации нацпроекта «Производительность труда», в регионе проект реализуется опережающими темпами.
План по вовлечению в проект предприятий региона на 2021 год оказался перевыполнен уже к сентябрю, и сейчас полным ходом идет отбор на 2022 год, сообщается на сайте «Челябинская область. Национальные проекты России».
На данный момент к нацпроекту подключились уже 72 средних и крупных компании региона из базовых несырьевых отраслей, при плане на текущий год в 63 предприятия. Принципам и инструментам бережливого производства обучены 1150 их сотрудников вместо запланированных 797 человек. Перевыполнены и другие целевые показатели.
Добиться таких результатов помогают, в том числе, системные меры господдержки, действующие в области для участников нацпроекта. Их разработкой и внедрением занимаются реализующие его мероприятия на Южном Урале министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и региональный Фонд развития промышленности.
Экспертов созданного при ФРП Регионального центра компетенций в сфере производительности труда пригласили в Ханты-Мансийск, на Югорский промышленно–инвестиционный форум, поделиться опытом на правах одного из признанных лидеров нацпроекта.
«Помимо непосредственной работы экспертов региональных центров компетенций на площадках предприятий, участники нацпроекта получают целый комплекс мер господдержки, как федерального, так и регионального уровня. Это и налоговые льготы, и возможность льготного финансирования инвестпроектов, и возмещение затрат на покупку оборудования, и участие сотрудников и топ-менеджеров компаний в обучающих программах по повышению производительности. Этот список, в отличие от общих методов внедрения бережливого производства в рамках нацпроекта, в регионах далеко не одинаков. В Челябинской области он один из самых полных. Поэтому неудивительно, что коллег, помимо конкретных примеров нашей работы на предприятиях, особенно заинтересовал и этот опыт», – говорит руководитель проектов РЦК Челябинской области Вадим Трубин.
Так, льготным заемным финансированием по программе ФРП Челябинской области «Повышение производительности труда» на модернизацию производства и увеличение выпуска продукции воспользовались ТД «Комфорт» и Озерский завод энергоустановок, при этом создав в ходе реализации своих проектов 15 высокопроизводительных рабочих мест и выплатив в общей сложности более 100 млн рублей налогов в бюджеты разных уровней.
Согласно закону Челябинской области №940-30, участники нацпроекта могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. И если в 2019 году этой мерой господдержки воспользовались только Челябинский компрессорный завод и обувная фирма «Юничел», вернув себе почти 11 млн рублей, то в 2020 году число таких предприятий значительно возросло.
В общей сложности почти 272,5 млн рублей вернулись в оборот Челябинского механического завода, миасского автозавода «Урал», заводов «Силач» и «СпецАгрегат», компаний «Асептические медицинские системы», «Прокатмонтаж», «Интерпак» и НТЦ «Приводная техника». В текущем году готовность воспользоваться этой мерой господдержки уже выразили такие предприятия, как «Ресурс» (торговая марка «Увелка»), «Политранс», «Завод крупнопанельного домостроения» и «Ламинарные системы».
Другой льготой – обнулением налога на имущество в отношении вновь вводимых объектов по Закону Челябинской области №73-30 – воспользовались Челябинский компрессорный завод и завод «СпецАгрегат».
Важное место в комплексе мер поддержки участников нацпроекта занимает обучение топ-менеджеров по программе «Лидеры производительности». В 2019-2021 гг. по ней было обучено 166 руководителей 46 предприятий региона. 42 сотрудника 16 южноуральских компаний приняли участие в программе «Акселератор экспортного роста».
Большой интерес коллег из других областей вызвал такой нестандартный способ продвижения нацпроекта «Производительность труда» и вовлечения в него компаний, как проведение любительского турнира по настольному теннису среди сотрудников предприятий-участников. Он прошёл в Челябинске в августе.
Напомним, Х Югорский промышленно–инвестиционный форум в Ханты-Мансийске собрал более 500 человек. Еще около 200 экспертов со всей страны присоединились к его работе в режиме онлайн. Они обсудили развитие промышленной инфраструктуры и экспорта, лучшие практики реализации нацпроекта «Производительность труда» и многие другие вопросы. Помимо пленарных заседаний и круглых столов мероприятие включало специализированную выставку продукции и технологий нефтегазовых компаний, а также в сфере энергетики, ЖКХ, лесной промышленности и деревообработки. Региональные компании и университеты представили свои разработки в выставочном зале «Югра-Экспо».
Россия назвала срок ожидания ответов от ФРГ, Франции и Швеции по инциденту с Навальным
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Москва ожидает к 16 октября ответы Германии, Франции и Швеции по ситуации вокруг Алексея Навального, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
«В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по статье 9 КЗХО ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно к 16 октября, предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется возможным подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте», – передает его слова РИА «Новости».
Воронцов также заявил, что Россия призывает страны Евросоюза и НАТО перестать выдвигать ничем не обоснованные обвинения по ситуации Навальным.
«Призываем страны ЕС и НАТО прекратить выдвигать ничем не подкрепленные обвинения в адрес добросовестных государств – участников КЗХО и заниматься подтасовкой фактов с целью продвижения собственных политических интересов», – сказал дипломат.
Вместо этого он призвал страны проявить ответственность за дальнейшую судьбу ОЗХО и поддержание международного мира и безопасности. «Со своей стороны РФ продолжит добиваться установления истины в ситуации вокруг господина Навального», – подчеркнул Воронцов.
Посол России в Нидерландах, постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов России по инциденту с Алексеем Навальным.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.
В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса
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Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, завил эксперт Войцех Якубик.
Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.
Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.
По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.
Отметим, что что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Опубликовано видео нового конфликта в московском метро
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В интернете опубликована видеозапись конфликта в московском метро, который произошел из-за того, что несколько мужчин стали приставать к женщине, сообщают СМИ.
Как передает RT, за женщину «заступились остальные пассажиры в вагоне». При этом «не уточняется», когда «была произведена съемка». В МВД пока не дали официального комментария относительно данного инцидента, но в соцсетях сообщают, что «дебоширов задержали полицейские».
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
Украина объявила о планах преодоления энергетического кризиса с помощью Белоруссии
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Минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве.
Отмечается, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда».
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении.
Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Иммунолог опровергла миф о достаточности прогулок на солнце для восполнения дефицита витамина D
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Чтобы избежать нехватки витамина D в организме в осенний, зимний и весенний периоды, необходимо есть морепродукты и рыбу, а также при возможности совершать прогулки в солнечные дни, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
«От достатка витамина D в организме зависят очень многие факторы. Он, например, участвует в обмене микроэлементов, кальция, поэтому при его дефиците может быть хрупкость костей, измениться состояние кожи. Также от недостатка любых витаминов может ощущаться повышенная усталость, расшатанность нервной системы и так далее», – говорит Логина.
Она подчеркивает, что из-за недостатка солнца в осенний, зимний и весенний периоды часто замечается дефицит витамина D. Кроме того, нехватке данного витамина подвержены в основном офисные работники, а также те, кто в дневное время постоянно находятся в помещении и практически не выходят на улицу.
«Сейчас в любой лаборатории можно определить уровень содержания витамина в организме по анализу крови, и, соответственно, корректировать его. Специального направления врача этот анализ не требует. Но вот за расшифровкой следует обратиться к доктору, который вас курирует, только он может назначить прием дополнительных витаминов, если это будет необходимо. Самому какие-то препараты пить не следует», – рекомендует иммунолог.
Сдавать такой анализ достаточно один раз в год, преимущественно в зимне-весенний период, либо опираясь на собственные ощущения и состояние организма, продолжает врач. В том числе, при проявлении признаков авитаминоза (чрезмерной сухости кожи, появлении головных болей, резкого упадка сил, депрессии и других симптомов).
«Чтобы избежать авитаминоза, нужно просто соблюдать рациональное питание, которое будет содержать морепродукты, рыбу. Их нужно употреблять наряду с овощами, фруктами, мясом. Но сколько конкретно съедать рыбы нужно каждому, сложно сказать, поскольку все зависит от комплекции человека. Кроме того, так как продуктов, которые содержат витамин D, мало, то еще и в обязательном порядке нужно солнышко», – заключила Логина, добавив, что регулярные прогулки в дневное время, даже небольшие, вполне могут предотратить дефицит витамина D в организме.
Ранее врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина предупредила россиян, что чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное влияние на организм из-за повышения уровня кальция в крови, поэтому самостоятельно назначать себе препараты, содержащие его, не стоит.
Украина нарастила поставки газа в Европу
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Украина нарастила реэкспорт газа из собственных хранилищ в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Согласно данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около 6 млн кВт-ч энергии, что эквивалентно приблизительно 575 тыс. кубометров газа, сообщает издание «Апостроф».
По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%», – говорится в материале.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
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Эксперты по этикету назвали неуместным яркий наряд Нуланд на встрече в МИД России
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Одежда и обувь замгоссекретаря США Виктории Нуланд на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым нарушает принятый в политике этикет, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по стилю Альбина Холгова. Ранее Нуланд приехала в МИД в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
«На встречах самого высокого уровня действует дресс-код Business Best. И он исключает брюки у женщин. Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», – сказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. Впрочем, собеседница вспомнила канцлера Германии Ангелу Меркель – она всегда была в брюках, но это объясняется ее фирменным стилем, подчеркнула Холгова.
По поводу цвета одежды представителя американского внешнеполитического ведомства эксперт указала, что этикет допускает красный костюм для женщин. «Как правило, красное нельзя надевать только на мероприятие, организатор которого – дама. К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предьявить в данном случае нельзя», – резюмировала Холгова.
«Цвет брючного костюма Нуланд, который называют малиновым, я бы назвала бордовым. Конечно, несколько необычно, непривычно для такого рода встреч, но, тем не менее, это вполне допустимо, – сказала газете ВЗГЛЯД педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультированию коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева. – Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус».
Резко критически эксперт оценила обувь Нуланд – ботильоны в мелкую горизонтальную полоску. «Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу, – отметила эксперт. – Такие мелкие нарушения допустимы для людей, чей деловой имидж уже сложился, как у госпожи Нуланд. Тем не менее, этот имидж стоило бы подкорректировать, особенно во время визита в нашу страну».
Напомним, по прибытии в Москву Нуланд заявила
, что основной темой предстоящих переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится
с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано. В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление, будучи на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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Россия заявила о готовности к отсоединению энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал министр в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, если Украины столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт. «Все будет зависеть от коммерческих условий», – подчеркнул Шульгинов.
Ранее сообщалось, что минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось
Расход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минимальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Собчак вручили повестку для очной ставки с водителем Mercedes
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Телеведущая Ксения Собчак получила повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для следственных действий, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в Следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes.
Во вторник у Собчак в Москве прошел допрос по делу об аварии в Краснодарском крае.
Сама телеведущая заявила, что допрос длился три часа, а вопросы «почти» не имели отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».
ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы
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Первый бригадный комплект новейшей ЗРС С-500 получен войсками 15-й армии особого назначения ВКС, сообщил источник, близкий к Минобороны.
Источник ТАСС заявил, что ЗРС поступила в «объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства» над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Источник отметил, что речь идет о «многолетнем контракте».
Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ЗРС С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний.
Королевой Нидерландов разрешено стать даже в однополом браке
Принцесса Нидерландов Амалия может стать королевой Нидерландов даже в однополом браке, вопреки утверждению, что это противоречит конституции страны, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте.
По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации, такая информация содержится в письменном ответе Рютте депутатам. По словам и. о. премьера, нет законных препятствий для того, чтобы наследник престола заключил брак с лицом того же пола, передает РИА «Новости».
Ранее эксперт по королевской семье Питер Ревинкель написал в книге «Амалия, долг зовет», что по конституции принцессе придется отказаться от престола, если она вступит в однополый брак. 17-летняя принцесса Амалия является дочерью короля Нидерландов Виллема-Александра и наследницей престола.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Совет Европы в своей трактовке института брака допускает двойное толкование.
Названы условия падения цен на нефть до 24 долларов за баррель
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Глобальная политика по углеродной нейтральности может привести к падению цены нефти до 36 долларов за баррель к 2030 году и до 24 долларов за баррель к 2050 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.
В своем докладе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до 24 долларов за баррель возможно при сценарии Net Zero Emissions (NZE). В МЭА поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа, передает ТАСС.
Впрочем, два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет 67 долларов за баррель, а к 2050-му – 64 доллара за баррель. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре 60–90 долларов за баррель.
Мир столкнулся с ситуацией, когда инвестиции в добычу нефти и газа упали после кризисов 2014 и 2020 годов, а вложения в новые виды энергии еще недостаточны для того, чтобы обеспечить растущие потребности планеты, пишут эксперты МЭА. «Дефицит вероятен во всех секторах энергетики и во всех регионах» – говорится в отчете.
Однако МЭА не призывает инвестировать в добычу ископаемых видов топлива, отмечая, что «необходимо ускорить вложения в экологически чистые виды энергии, иначе мир ждет период высокой турбулентности и волатильности», предупреждают в агентстве. В то же время в МЭА не ждут, что период высоких цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, продлится очень долго.
При этом в МЭА предупредили о том, что климатические изменения несут риски неустойчивости энергосистем. Так, по подсчетам агентства, около четверти мощностей глобальных электросетей подвержены риску разрушения от воздействия шквальных ветров. Даже в самом умеренном сценарии количество дней с экстремально жаркой погодой возрастет вдвое в период до 2050 года, что также усилит нагрузку на электрогенерацию.
К тому же в МЭА считают, что слишком медленные темпы энергоперехода приведут к тому, что люди будут чаще умирать от загрязнения воздуха в течение ближайших десяти лет. Однако, если человечеству удастся достичь углеродной нейтральности к 2050 году, этот риск может снизиться на 40%.
Напомним, в понедельник нефть WTI на бирже в США подорожала до рекордного за семь лет уровня.
Появилось видео ДТП с участием Собчак
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Момент смертельной аварии в Краснодарском крае с участием машины с телеведущей Ксенией Собчак попал на камеры видеонаблюдения.
На камерах запечатлено столкновение двух легковых автомобилей, одна из машин пошла на обгон автобуса, выехав на встречную полосу, и столкнулась с другой. Видео опубликовано RT.
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В ролике есть и кадры из салона автобуса, который также пострадал во время ДТП – стоявший в автобусе мужчина чуть не упал, рядом с ним оторвались поручни.
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».
Собчак также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
В ЦБ рассказали о возможности возвращения в оборот банкнот мелких номиналов
Банк России анализирует возможность возвращения в оборот банкнот мелких номиналов, продлить срок из службы поможет прозрачное защитное покрытие, рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.
«Сегодня мы также анализируем перспективы возвращения в оборот банкнот мелких номиналов, в том числе десятирублевых, которые могли бы обращаться наряду с аналогичными монетами», — сказал он в интервью журналу «ПЛАС».
По словам Алексеева, покрытие мелких банкнот защитным составом, может помочь вернуть их в оборот «в качестве долговечного и в то же время более дешевого и удобного в транспортировке, чем монета, платежного инструмента».
Ранее Алексеев заявил, что Центробанк может представить новую сторублевую купюру в конце 2022 года.