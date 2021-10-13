Ученые предупредили о ядерной и бактериологической «бомбах» в Арктике

Эксперты по этикету назвали неуместным яркий наряд Нуланд на встрече в МИД России

Одежда и обувь замгоссекретаря США Виктории Нуланд на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым нарушает принятый в политике этикет, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по стилю Альбина Холгова. Ранее Нуланд приехала в МИД в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.

«На встречах самого высокого уровня действует дресс-код Business Best. И он исключает брюки у женщин. Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», – сказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. Впрочем, собеседница вспомнила канцлера Германии Ангелу Меркель – она всегда была в брюках, но это объясняется ее фирменным стилем, подчеркнула Холгова.

По поводу цвета одежды представителя американского внешнеполитического ведомства эксперт указала, что этикет допускает красный костюм для женщин. «Как правило, красное нельзя надевать только на мероприятие, организатор которого – дама. К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предьявить в данном случае нельзя», – резюмировала Холгова.

«Цвет брючного костюма Нуланд, который называют малиновым, я бы назвала бордовым. Конечно, несколько необычно, непривычно для такого рода встреч, но, тем не менее, это вполне допустимо, – сказала газете ВЗГЛЯД педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультированию коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева. – Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус».

Резко критически эксперт оценила обувь Нуланд – ботильоны в мелкую горизонтальную полоску. «Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу, – отметила эксперт. – Такие мелкие нарушения допустимы для людей, чей деловой имидж уже сложился, как у госпожи Нуланд. Тем не менее, этот имидж стоило бы подкорректировать, особенно во время визита в нашу страну».

Напомним, по прибытии в Москву Нуланд заявила , что основной темой предстоящих переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано. В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.

Американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».

Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление, будучи на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

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