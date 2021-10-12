Руководящие должности в Госдуме заняли участники «Лидеров России» и «Школы губернаторов»

Руководящие должности в новой Госдуме заняли победители и участники конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика», а также слушатели программы «школы губернаторов». Об этом заявил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Сегодня по итогам первого пленарного заседания Госдумы стало известно, что руководящие должности в VIII созыве Госдумы заняли, в том числе победители и участники конкурсов «Лидеры России», «Лидеры России. Политика», а также выпускники и слушатели программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую еще называют «школой губернаторов», – сообщил Комиссаров.

Всего руководящие должности в Госдуме VIII созыва заняли 49 победителей и участников конкурсов платформы «Россия - страна возможностей», слушателей программ кадрового управленческого резерва, а также участников акции «МыВместе», активистов «Общероссийского народного фронта».

Так, 16 победителей и участников конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» избраны в руководство комитетов Государственной Думы. Один в качестве председателя комитета, 15 – заместителями глав комитетов. 13 участников программы кадрового резерва вошли в руководящие органы Государственной Думы VIII созыва: Владимир Иванов и Александр Борисов стали заместителями руководителя фракции «Единая Россия», Сергей Пахомов, Владимир Гутенев, Алексей Диденко возглавили комитеты, а Борис Чернышов от ЛДПР стал заместителем председателя Госдумы.

Кроме того, в Госдуму вошли 18 человек, участвовавшие в акции «МыВместе»: в частности, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев стал председателем Комитета по молодежной политике, бывший главврач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов возглавил комитет по охране здоровья, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Олгоблина стала заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам,

Ряд депутатов являются участниками нескольких проектов. Например, первый заместитель Комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич, возглавляя «Молодежку ОНФ» принимал активное участие в акции «МыВместе», а также принимал участие в конкурсе «Лидеры России. Политика».

Напомним, во вторник первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова («Единая Россия»).

Депутаты Госдумы избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Госдума на первом пленарном заседании выбрала председателей комитетов по различным направлениям.