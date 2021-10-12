«Ростелеком» завершил подключение свердловских социальных объектов по нацпроекту

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12 октября, вторник | Последнее обновление — 18:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва предложила Вашингтону взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
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Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц стал самым ненавидимым политиком Брюсселя и Берлина потому, что он постоянно выигрывал в сравнении со старцами Бундестага, что бегут, задрав штаны, за лево-зеленым комсомолом.
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Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине.
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Нынешнее газовое ралли продемонстрировало слабость позиций Евросоюза, который хотел диктовать свои условия поставок, ограничивая транзит через «Северный поток – 2» и пытаясь наложить на Россию долгосрочное обязательство поставлять газ через Украину.
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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«Ростелеком» завершил подключение свердловских социальных объектов по нацпроекту
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«Ростелеком» завершил подключение образовательных, медицинских и других социальных учреждений в Свердловской области по нацпроекту «Цифровая экономика». Всего с 2019 года подключен 1 641 объект, сообщил министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков.
«Это важный проект, который в условиях распространения коронавирусной инфекции стал еще более актуальным. Всего за время действия проекта подключен 1 641 объект», – передает его слова ТАСС.
По словам директора екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Ивана Пичугина, подключено 696 образовательных учреждений, 466 фельдшерских пунктов, 209 пожарных частей и постов, 25 объектов – участковые пункты полиции и объекты вневедомственной охраны, 170 территориальных администраций, 75 библиотек. «Это глобальный проект. Мы его завершили, и я хочу сказать, что в рамках цифровой жизни региона – это самый масштабный проект, который когда-либо осуществлялся», – отметил он.
Директор филиала также добавил, что в этом году завершается проект по устранению цифрового неравенства (УЦН). «Нашей компанией были установлены точки доступа в 214 населенных пунктах, 64 городских округах, благодаря чему доступ в интернет получили около 135 тыс. человек. Кроме того, мы также получили дополнительное задание – восемь точек доступа на четвертый квартал [2021 года], и в целом проект УЦН до конца года завершаем», – сказал Пичугин.
В августе началась реализация проект УЦН 2.0, нововведениями которого стало то, что теперь устанавливаются не точки доступа, а базовые станции. При этом вышки будут появляться в селах и деревнях, в которых живет от 100 человек, тогда как в первый проект попадали населенные пункты от 250 до 500 человек.
Национальный проект «Цифровая экономика РФ» рассчитан до 2024 года. Его основные цели – сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта – свыше 1,5 трлн рублей.
Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть
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Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично с учетом введения санкций и угроз, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике со СМИ Алексей Пушков.
В интервью изданию «Известия» он отметил, что не только Европа, но и США закупают у России газ и нефть. Как заявил Пушков, в сложившейся ситуации европейские страны оказались из-за ставки на экологию и из-за неправильной энергетической политики.
«Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае, если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – рассказал Пушков.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он сообщил, что уже провел встречу с гендиректором «Газпром Экспорта» Еленой Бурмистровой, в ходе которой обсудил все детали по контракту.
Он отметил, что нынешние цены на газ нереалистичны. Республика может столкнуться с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин
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Первый официальный представитель Следственного комитета (СК) генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе СК.
«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин», – говорится в сообщении на сайте СК.
В СК подчеркнули, что Маркин был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом.
«Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью», – отметили в СК.
В СК выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владимира Маркина.
Как сообщил источник РИА «Новости», Маркин давно тяжело болел.
Уроженец Челябинска Владимир Маркин в 1985 году окончил факультет журналистики МГУ, после чего вернулся в родной город, где стал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». После переезда в Москву в 1986 году работал на радио и телевидении, а также в ряде общественных и государственных структур.
В сентябре 2007 года был образован Следственный комитет при прокуратуре России, Маркин занял должность руководителя управления взаимодействия со СМИ. В 2011 году, после выделения Следственного комитета в самостоятельное ведомство, Маркин стал официальным представителем новообразованной структуры. В 2016 году Маркин подал рапорт об отставке.
На Украине заявили о начале газового кризиса
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На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Самую красивую мигрантку России выбрали в Москве
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В Москве прошел финал конкурса красоты среди мигранток «Мисс Федерация мигрантов России — 2021», победительницей стала 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана.
25-летняя Рушана Каримова из Ургенча, Узбекистан, на днях стала королевой красоты, победив в конкурсе «Мисс Федерация мигрантов России – 2021». Девушка обошла десятерых финалисток, заняв первое место, передает «Sputnik Узбекистан».
Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран.
Рушана Каримова родом из творческой семьи. Мама Рушаны – хореограф, папа – музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально.
На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец лязги, чем и покорила членов жюри.
Последние шесть лет модель живет в Москве, где подрабатывает няней и выступает с танцами. Девушка окончила курсы визажа, чтобы подчеркивать свою внешность и зарабатывать на жизнь в качестве мейкапера.
Рушана не только красавица, но и умница – девушка занимается собственным бизнесом, а также изучает английский язык. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.
За победу в конкурсе девушка получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, о котором мечтала. «Мисс ФМР – 2021» хочет получить высшее образование, чтобы найти престижную работу.
Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана – Камола Абдилдаева.
Девушка – студентка РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать его в родной стране.
В конце сентября была названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021».
Названы причины ужесточения позиции Японии по Курилам
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«Правящие круги Японии диктуют новому премьеру Фумио Кисиде отказ от новаций в отношениях с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее глава японского правительства заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на острова южной части Курил.
«Новый премьер Японии будет осуществлять свою внешнюю политику исходя из той концепции, которая сложилась в правящих кругах страны. Мы видим, что Кисида отказался от новаций в отношениях с Россией и вернулся к консервативному подходу. Делает он это корректно, но достаточно однозначно», – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.
По его словам, приоритетом для Токио является улучшение отношений с США и с союзниками в рамках противостояния с Китаем. Россия же находится на периферии японских интересов. Но поскольку Россия – ближайший сосед Японии, то Кисида не мог не обозначить тему Курил.
«Дело может сдвинуться после встречи на высшем уровне Путина и Кисиды. Думаю, после этой беседы стороны озвучат продвижение в реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Сейчас отношения Москвы и Токио уже переходят на другой – более гуманитарный уровень», – выразил надежду политолог.
Впрочем, «надежды на подписание мирного договора между странами нет именно потому, что Токио вернулся к традиционному подходу по Курилам», добавил эксперт. «Тема мирного договора будет всегда присутствовать в диалоге стран, но консервативная доктрина Японии в отношении России не предусматривает поиск компромиссов по этому вопросу», – указал Казаков.
В этой связи собеседник вспомнил политику бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, которая отличалась меньшей категоричностью в отношении России. «Абэ делал ставку на выстраивание личных отношений с Путиным и пытался на этой основе сделать то, что было не под силу другим японским лидерам – подписать мирный договор. Как видим, Кисида не стал продолжать линию Абэ», – резюмировал эксперт.
Напомним, Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии «распространяется на «северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Премьер призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности.
В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды. Лидеры государств подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли новый премьер Японии вернуть отношения с Россией в нормальное русло.
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Рябков оценил разговор с Нуланд
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Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.
«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала – российского в США и американского в России – не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «позиции сторон плохо стыкуются. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен».
Отдельно Рябков подчеркнул, что тема Украины не обсуждалась на встрече. Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов.
Также он подчеркнул, что Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций.
«Это бесстыдно, что они продолжают повторять, как заигранную пластинку, подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов... Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление», – заявил Рябков.
Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз, «но они... являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям». При этом Россия последовательно работает для стабилизации энергетического рынка.
Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами
Глава японского правительства Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.
По словам премьера, суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Кисида призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности, передает ТАСС.
В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды.
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Украинцев возмутило видео с закрытой вечеринки партии Зеленского
В Сети украинцы подвергли критике видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии «Слуга народа» во Львовской области, на ней находился и украинский лидер Владимир Зеленский.
Украинский телеканал «1+1» опубликовал репортаж со съезда партии, в котором показана церемония вручения партийных «премий», а также закрытая вечеринка, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники, передает РИА «Новости».
Видео вызвало негодование отклик украинских пользователей в комментариях под видео в YouTube.
«Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать», – написала Mironova Svetlana.
«Пир во время чумы!» – возмутился Pesotto25.
«Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило», – написала пользователь Olha Hohol.
«А почему они без масок! В разгар эпидемии – это недопустимо!» – возмутилась Ксения Любимова.
Ранее читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который признался, что забыл обсудить с американским лидером Джо Байденом его визит в Киев.
Словенские фанаты напали на болельщиков футбольной сборной России
Словенские болельщики после матча сборных Словении и России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу напали на российских фанатов, рассказал болельщик по имени Роман.
«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик РИА «Новости».
Также о произошедшем рассказал пользователь Twitter с ником «Угодник», передает телеканал «360».
«После матча был прыжок со спины от местных. Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre. У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим», – написал он.
Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении завершился победой россиян со счетом 2:1. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.
Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки»
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Президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам телефонного разговора поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки».
«С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки». Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что «президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию – сложной.
8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».
При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Зеленский заявил об обсуждении с ЕС новых санкций против «Северного потока – 2»
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Украина обсуждала с главами Евросовета и Еврокомиссии введение третьего пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы сегодня обсуждали возможность использования Третьего энергетического пакета относительно «Северного потока – 2» и отдельной санкционной политики относительно «Северного потока – 2», – цитирует ТАСС Зеленского.
При этом он признал, что этот вопрос не будет решен быстро. «Это дискуссия не на один час, не на один день», – отметил президент.
Также Зеленский заявил, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери.
«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд долларов (такую сумму Украина получает от России за транзит газа) законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», – отметил он.
По словам президента, украинское общество не обладает достаточным пониманием того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции.
«В нашем обществе <...> и лидерам страны не хватает этого понимания – о том, что мы идем тем путем, о том, где тот финиш и есть ли он, потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, делаем все, чтобы финиш был в ближайшее время», – заявил Зеленский.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия настаивает на применении в полном объеме Газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток – 2».
Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
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Молдавия пытается договориться с ЕС о дополнительных поставках газа через Румынию, сообщают СМИ. Власти Молдавии опровергли давление со стороны России.
Financial Times пишет, что «Молдавия просит страны Евросоюза о чрезвычайных поставках газа после того, как российский государственный экспортер Газпром сократил свои поставки в страну». Издание сообщает, что в ЕС хотят «изменить порядок поставок газа из соседней Румынии, однако Бухарест изо всех сил пытается покрыть свои личные нужды», передает РИА «Новости».
Тем временем спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире Pro TV заверил, что в переговорах по газу с Москвой «нет никакого давления на власти со стороны России». Молдавия намерена убедить российскую сторону, что является «честным плательщиком, который выполняет обязательства». Гросу указал, что Молдавия «не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы» поставок Газпрома.
Гросу сказал, что Молдавия хочет продлить существующий контракт «на хороших условиях», также обсуждаются вопрос исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья и третий энергопакет. Спикер считает, что «нужно немного терпения, спокойствия». Он выразил надежду на то, что стороны «достигнут хорошего результата». При необходимости власти Молдавии обещали задействовать «сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода».
Напомним, власти Молдавии заявили о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома. При этом прежде президент страны Майя Санду заявиляла, что молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию.
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Кремль ответил на заявление Токио о суверенитете Японии над Южными Курилами
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Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам, они являются территорией России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации», – ответил он на вопрос, как Москва оценивает такое заявление, сообщает РИА «Новости».
При этом Песков подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Японией для решения острых вопросов.
«Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент России (Владимир) Путин подтверждал политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», – сказал Песков.
Ранее Кисида заявил, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.
Напомним, в октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии.
На минувшей неделе состоялся разговор президента России Владимира Путина и Кисиды.
Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
«На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС.
Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Президент Эстонии заявил о проблеме неравенства русскоязычных детей в детсадах
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Русскоязычные дети в стране сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку, заявил новый президент Эстонии Алар Карис.
«В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка. Но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах», – отметил он, выступая в парламенте после вступления в должность президента, передает РИА «Новости».
По его словам, это обстоятельство может повлиять на конкурентоспособность русскоязычных жителей Эстонии на рынке труда.
Ранее гендиректор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск попросил председателя Консервативной народной партии (КНП) Мартина Хельме объяснить размещение этой политической силой предвыборной рекламы на русском языке.
Кроме того, избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным.
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