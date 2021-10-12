«Ростелеком» завершил подключение свердловских социальных объектов по нацпроекту

«Ростелеком» завершил подключение образовательных, медицинских и других социальных учреждений в Свердловской области по нацпроекту «Цифровая экономика». Всего с 2019 года подключен 1 641 объект, сообщил министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков.

«Это важный проект, который в условиях распространения коронавирусной инфекции стал еще более актуальным. Всего за время действия проекта подключен 1 641 объект», – передает его слова ТАСС.

По словам директора екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Ивана Пичугина, подключено 696 образовательных учреждений, 466 фельдшерских пунктов, 209 пожарных частей и постов, 25 объектов – участковые пункты полиции и объекты вневедомственной охраны, 170 территориальных администраций, 75 библиотек. «Это глобальный проект. Мы его завершили, и я хочу сказать, что в рамках цифровой жизни региона – это самый масштабный проект, который когда-либо осуществлялся», – отметил он.

Директор филиала также добавил, что в этом году завершается проект по устранению цифрового неравенства (УЦН). «Нашей компанией были установлены точки доступа в 214 населенных пунктах, 64 городских округах, благодаря чему доступ в интернет получили около 135 тыс. человек. Кроме того, мы также получили дополнительное задание – восемь точек доступа на четвертый квартал [2021 года], и в целом проект УЦН до конца года завершаем», – сказал Пичугин.

В августе началась реализация проект УЦН 2.0, нововведениями которого стало то, что теперь устанавливаются не точки доступа, а базовые станции. При этом вышки будут появляться в селах и деревнях, в которых живет от 100 человек, тогда как в первый проект попадали населенные пункты от 250 до 500 человек.

Национальный проект «Цифровая экономика РФ» рассчитан до 2024 года. Его основные цели – сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта – свыше 1,5 трлн рублей.