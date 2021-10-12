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Володин призвал сохранить ограничения в работе ГД на фоне коронавируса
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На данный момент в Госдуме привито мало депутатов, поэтому необходимо сохранить ограничения на работу ГД, а комитеты могут работать дистанционно, заявил депутат Вячеслав Володин во время выступления перед голосованием на пост спикера.
«Должны быть введены ограничения и на посещения здания (Госдумы), и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Это мало», – передает его слова РИА Новости.
Во вторник проходит первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.
Ранее Володин заявил, что на первом пленарном заседании Госдумы отсутствуют 11 депутатов из-за коронавируса.
Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России
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Ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет в 64 субъектах», – передает ТАСС слова Поповой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«С целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями – имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг», – добавила она.
По словам Поповой, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной.
«Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю – это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», – сказала Попова.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке
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Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», – цитирует РИА Новости Проценко.
По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход – ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.
«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», – сообщил Проценко.
Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.
«Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм к встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», – заключил врач.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Эпидемиолог рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19
Рост общего количества заболевших там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане начинают пренебрегать мерами предосторожности, также нельзя забывать делать ревакцинацию, сообщила в эфире Российского общества «Знание» замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она акцентировала внимание на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. На вопрос, как часто стоит вакцинироваться от COVID-19, спикер ответила – каждые шесть месяцев после полного курса вакцинации, когда была введена вторая доза, передает ФедералПресс.
По ее словам, это основано на данных исследований: у большинства вакцинированных граждан уровень антител и уровень сопротивляемости к шестому месяцу значительно снижаются.
Тем, кто проходит вакцинацию или уже полностью прошел, все равно следует помнить о профилактике. «Рост общего количества заболевших даже там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане сразу забывают о мерах предосторожности. Ученые и врачи фиксируют эту тенденцию в период, когда не поставлена вторая доза вакцины», – добавила Руженцова.
«Остальные болезни никуда не делись. Действительно, в прошлом году и в начале 2021 года коронавирус как бы вытеснял другие инфекции: регистрировалось меньше случаев гриппа, коклюша. Это частично связано с занятостью системы здравоохранения и с тем, что граждане соблюдали рекомендованные меры – носили маски, соблюдали дистанцию, находились на удаленке и так далее», – ответила она на вопрос, исчезли ли другие болезни после начала пандемии коронавируса.
Однако она уточнила, что в наступившем сезоне виден рост случаев респираторных заболеваний, преобладает риновирусная инфекция, немало случаев гриппа. «Это связано, в том числе с тем, что выросла контактируемость», – добавила Руженцова.
Кроме того, она пояснила, что исследователи наблюдают различные проявления постковидного синдрома у более чем половины переболевших. Это нарушения памяти, снижение работоспособности, нарушения работы ЖКТ, кардиологические, неврологические проявления, подчеркнула она.
«Предварительные данные говорят о том, что это – непосредственное влияние COVID-19. Однако важно отметить, что в ряде случаев инфекция затрагивает слабые места и может способствовать прогрессированию патологии, которая уже была сформирована до заболевания коронавирусом», – резюмировала специалист.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Он рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.
Власти Севастополя намерены ввести режим QR-кодов
В Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сообщил в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом губернатор города Михаил Развожаев.
«Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», – приводит его слова РИА «Новости». Отмечается, что ограничения будут действовать с 15 октября.
По словам Развожаева, меру приходиться принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.
По состоянию на 11 октября в Севастополе зарегистрированы 247 новых случаев заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что за три дня более 35 тыс. жителей Татарстана сделали прививки от коронавируса после сообщения о введении QR-кодов.
Алексея Нечаева избрали главой фракции «Новые люди» в Думе восьмого созыва
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев избран председателем фракции в Госдуме восьмого созыва, решение было принято на заседании фракции «Новые люди».
Заместителем Нечаева стали глава исполнительного комитета партии Владислав Даванков и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, передает ТАСС.
«Сегодня мы сформировали пятую фракцию в Государственной думе. <...> Приняли кадровые решения, меня избрали главой фракции, Владислава Даванкова и Сардану Авксентьеву избрали заместителями председателя [фракции]», – сообщил Нечаев после заседания.
Ранее временная рабочая группа депутатов Госдумы распределила комитеты по предложениям политических фракций и вынесла соответствующее постановление.
Политолог рассказал о преимуществах новой структуры Госдумы
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«Увеличение комитетов в Госдуме поможет депутатам лучше взаимодействовать с федеральными исполнительными органами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник прошло первое заседание Госдумы восьмого созыва, на котором были названы составы парламентских комитетов.
«Изменения в Госдуме связаны с перераспределением полномочий комитетов, их количество приведено в соответствие с числом профильных органов исполнительной власти. Это вызвано обновлениями в Конституции, расширяющими контрольные полномочия Госдумы. Логично, когда тот или иной министр приходит в профильный комитет и защищает строчки бюджета своего ведомства», – считает доцент философского факультета Уральского федерального университета Анатолий Гагарин.
Что касается кадрового обновления депутатского корпуса, то оно соответствует предвыборным обещаниям партий, в первую очередь – «Единой России», указал аналитик. «Важно то, что обновление коснулось руководящих постов в Госдуме: новички получили сильные позиции, например – Владислав Даванков, который стал вице-спикером от «Новых людей», – подчеркнул эксперт.
Из глав комитетов он отметил Сергея Кабышева (СР, комитет по науке и образованию), Александра Демина («Новые люди», комитет по малому и среднему предпринимательству) и Сангаджи Тарбаева («Новые люди», комитет по туризму). «Среди замов мы видим активистов ОНФ, движения «Мы вместе», участников конкурса «Лидеры России». Кроме того, Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев заняли места, соответствующие их компетенциям в комитете по контролю и в комитете по информационной политике», – сказал собеседник.
По его словам, важно то, что «Единая Россия», несмотря на конституционное большинство в новой Госдуме, отдала другим партиям половину комитетов. «Это говорит о том, что партия власти готова разделять ответственность за законодательную политику государства. В целом, я думаю, что обновление – это динамичный и долгосрочный тренд в нашем парламенте», – резюмировал Гагарин.
Утром во вторник стартовала работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила свой состав, где стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов.
На первом заседании Вячеслава Володина избрали председателем палаты. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от фракции КПРФ, которые занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва.
Согласно документу, шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию «Единая Россия»: уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также лидер фракции «Единой России» в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол.
Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от «Справедливой России – За правду» – Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель «Новых людей» Владислав Даванков.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как проходит процесс обустройства парламентариев в новой Госдуме.
У переболевших коронавирусом начали наблюдать поражение сердца
Часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, серьезные последствия коронавируса часто нуждаются в интенсивном лечении. Он пояснил, что дополнительные средства, выделенные правительством, доведены до учреждений.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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В России выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4699, Санкт-Петербурге – 2158, Московской области – 1804.
Всего в стране выявили 7 832 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 894 285 человек, из них вылечились за сутки 20 706 человек.
Также за сутки зафиксировано 973 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 218 345 человек.
Накануне, 11 октября, в России выявили 29 409 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1219.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ВОЗ выразили надежду на скорую регистрацию «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что «Спутник V» будет одобрен, судя по предварительным данным, это «очень хорошая вакцина», заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Сваминатан заявила, что в организации надеются на одобрение российской вакцины, так как, «судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина», передает РИА «Новости».
По ее словам, ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов: «Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом».
«Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», – добавила Сваминатан.
По словам эксперта, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но ВОЗ рассчитывает, что они произойдут как можно скорее.
Она также отметила, что идея смешивания разных вакцин интересная, но надо больше данных, в том числе по «Спутнику V»: «Это снова область, в которой знания только развиваются (...) Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом».
По словам эксперта, ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК вакцинами. Однако организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК вакциной, а также комбо-прививок «Спутник V» и AstraZeneca.
«Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого. Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение. Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй», – добавила она.
Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.
«И я уверена, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 миллионов доз вакцины, было бы здорово увидеть также исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе, отслеживающие эффективность, заражения, безопасность комбинаций и т. д.», – отметила эксперт.
Сваминатан также заявила, что коронавирус, вероятно, станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить.
«На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания», – сказала она.
В настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеванием, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.
«Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями», – добавила эксперт.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
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Мишустин назвал число вакцинированных россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.
«По-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких – это вакцинация. Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», – добавил он.
Мишустин призвал Минздрав плотно работать с регионами, чтобы те активно применяли полномочия по борьбе с пандемией и ускоряли темпы вакцинации от COVID.
«Надо плотно взаимодействовать с регионами, чтобы они активно применяли имеющиеся у них полномочия для управления ситуацией с коронавирусом и ускоряли темпы вакцинации, в том числе повторной», – сказал глава кабмина. Так он отреагировал на доклад руководителя Минздрава Михаила Мурашко о ситуации с пандемией.
По словам Мишустина, правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку регионов с наиболее высоким уровнем тестирования и вакцинации от ковида. «Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с ковидом, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием. На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 млрд рублей», – сказал Мишустин.
«Соответствующее постановление подписано», – подчеркнул глава кабмина.
Ранее президент Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса.
Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов
Депутаты Госдумы восьмого созыва во время первого пленарного голосования проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва.
В Госдуме будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии, Госдума седьмого созыва состояла из 26 комитетов, передает ТАСС.
Отмечается, что увеличение произошло благодаря «разукрупнению» ряда комитетов. Глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков объяснил, что структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.
На минувшей неделе ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы восьмого созыва.
Володина избрали спикером Госдумы восьмого созыва
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Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. У его конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова – 61 голос.
Кандидатура Володина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Он занимал пост председателя и в Госдуме седьмого созыва, передает ТАСС.
Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об избрании двух первых вице-спикеров и девяти вице-спикеров палаты.
Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от фракции КПРФ, которые занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва.
Согласно документу, шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию «Единая Россия»: уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также лидер фракции «Единой России» в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от «Справедливой России – За правду» – Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель «Новых людей» Владислав Даванков.
Ранее ЕР выдвинула Володина на пост спикера Госдумы.
Минздрав анонсировал разрешение вакцинации детей от COVID
Эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID в течение двух недель, сообщил глава минздрава Михаил Мурашко.
«Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», – передает РИА Новости слова Мурашко.
Между тем, как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей.
«Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано», – сказала Попова.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям».
Песков рассказал об уровне антител Путина
Президент Владимир Путин, который весной привился от коронавируса, пока не проходил ревакцинацию, так как у него сохраняется высокий титр антител, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса.
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Терешкова призвала Госдуму работать над развитием России
Депутат Госдумы от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова призвала коллег по фракции в новом созыве работать над сохранением политической стабильности и развитием страны.
«У нас с вами впереди 2024 год, год выборов президента РФ. Ответственный период и для Государственной думы восьмого созыва. Наша общая задача – сохранить политическую стабильность и обеспечить поступательное развитие нашего государства, повысить темпы роста экономики», – цитирует Терешкову ТАСС.
По ее словам, одна из причин победы «Единой России» на выборах в Госдуму – поддержка президента страны Владимира Путина. «Единая Россия» – законодательный авангард президента, в котором каждый из нас должен соответствовать этой миссии, с честью выполнять свою работу, помня, что главным для нас является благополучие человека, защита, забота, повышение качества жизни людей», – подчеркнула Терешкова.
Кроме того, она напомнила, что граждане страны голосовали за народную программу единороссов, которая была написана на основе встреч и обсуждений наиболее острых и важных для граждан вопросов. «Миллионы людей смогли участвовать в создании образа будущего, воплощать который предстоит в первую очередь нам с вами, уважаемые коллеги. Исполнение народной программы - безусловная задача как для партии «Единая Россия», так и [для] нашей фракции в Государственной думе. Мы одержали убедительную победу, сохранив конституционное большинство. Но это, коллеги, не привилегия, это именно ответственность перед людьми, которую возложили на нас наши избиратели. Колоссальная ответственность», – подчеркнула Терешкова.
При этом она особо отметила, что депутатам в своей работе необходимо учитывать мнение всех граждан, в том числе и тех, кто голосовал за другие партии. «Мы сознательно отдаем председательство в половине парламентских комитетов другим фракциям, тем самым заявляя свою нацеленность на конструктивную дискуссию. И призываем наших коллег также вдумчиво, без лишнего популизма включиться в работу на благо людей», – заключила Терешкова.
Напомним, Терешкова во вторник открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва.