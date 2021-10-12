Володин призвал сохранить ограничения в работе ГД на фоне коронавируса

В ВОЗ выразили надежду на скорую регистрацию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что «Спутник V» будет одобрен, судя по предварительным данным, это «очень хорошая вакцина», заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Сваминатан заявила, что в организации надеются на одобрение российской вакцины, так как, «судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина», передает РИА «Новости».

По ее словам, ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов: «Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом».

«Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», – добавила Сваминатан.

По словам эксперта, пока неизвестно, когда эти инспекции могут состояться, но ВОЗ рассчитывает, что они произойдут как можно скорее.

Она также отметила, что идея смешивания разных вакцин интересная, но надо больше данных, в том числе по «Спутнику V»: «Это снова область, в которой знания только развиваются (...) Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом».

По словам эксперта, ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК вакцинами. Однако организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК вакциной, а также комбо-прививок «Спутник V» и AstraZeneca.

«Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого. Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение. Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй», – добавила она.

Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах.

«И я уверена, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 миллионов доз вакцины, было бы здорово увидеть также исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе, отслеживающие эффективность, заражения, безопасность комбинаций и т. д.», – отметила эксперт.

Сваминатан также заявила, что коронавирус, вероятно, станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить.

«На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания», – сказала она.

В настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеванием, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.

«Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями», – добавила эксперт.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.

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