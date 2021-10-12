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Московские власти решили усилить контроль за ночными клубами
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В столице усилят проверки по соблюдению противоэпидемических мер в развлекательных заведениях, работающих ночью, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Проверки в [развлекательных] заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать [заведения], если не начнут соблюдать меры», – сообщил Немерюк ТАСС.
По его словам, ночные заведения обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора, в том числе термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов в полутора метрах друг от друга, масочный режим в зале и на танцполе.
При выявлении нарушений предусмотрены штрафы на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда, пояснил собеседник.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медучреждение стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 тыс. 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Появилась новая версия происхождения коронавируса
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Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.
Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.
Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.
«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.
Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.
Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.
Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
Избитый в метро Москвы мужчина сказал, на что потратит 2 млн рублей от Собянина
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Роман Ковалев, который был избит в московском метро после того, как заступился за девушку, рассказал, на что планирует потратить 2 млн рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.
«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала…» – рассказал мужчина «Газете.ru».
Ковалев отметил, что решение властей столицы о выплате стало шокирующим для него.
Напомним, Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. Ранее сам потерпевший Роман Ковалев в соцсетях просил финансовой помощи после происшествия.
Конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
В Кремле отреагировали на заявления о «краже» Россией формулы вакцины от COVID
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Британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газета «Сан» – очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», – передает его слова ТАСС.
Между тем сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый отметил, что институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин и не нуждается в чужих «секретах», передает РИА «Новости».
«Это полный бред. У института Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл», – заявил он.
По словам Круглого, институту «воровать чужие секреты нет смысла».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
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Теплоход сел на мель в канале имени Москвы
Четырехпалубный круизный теплоход «Константин Коротков» сел на мель в канале имени Москвы на территории Московской области и заблокировал судоходное движение.
«Теплоход сел на мель в канале имени Москвы, заблокировав судоходное движение. В настоящее время теплоход убирают с мели специальные службы. Судно ждет сигнала на убытие в пункт назначения», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее с севшего на мель судна в Петербурге пришлось эвакуировать детей.
Протестующих против ковид-сертификатов в Риме начали разгонять водометами
В Риме против несогласных с ковид-сертификатами митингующих применили водометы и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.
Участники протеста, которые сейчас устроились недалеко от правительственного дворца Киджи, начали бросать в полицию петарды, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
В аэропортах Москвы отменили или задержали свыше 20 рейсов
В московских аэропортах отменены и задержаны более 20 рейсов самолетов, следует из данных «Яндекс.Расписания».
Во Внуково задержали семь рейсов, а отменили четыре, в Домодедово задержаны три рейса, отменены два, передает агентство «Москва» со ссылкой на данные сервиса.
В Шереметьево задержали четыре рейса и отменили два.
Причины отмены и задержек не сообщаются.
Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке
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Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», – цитирует РИА Новости Проценко.
По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход – ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.
«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», – сообщил Проценко.
Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.
«Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм к встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», – заключил врач.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России
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Ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет в 64 субъектах», – передает ТАСС слова Поповой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«С целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями – имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг», – добавила она.
По словам Поповой, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной.
«Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю – это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», – сказала Попова.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026.
Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человека.
Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек.
Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан
В Татарстане с понедельника вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.
«Постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной от 11 октября 2021 № 7 в Республике Татарстан вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», – приводит сообщение Роспотребнадзора Татарстана ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код.
Онищенко прокомментировал статью про «кражу» формулы AstraZeneca
Журналистам британского таблоида Sun, написавшим о якобы «краже» Россией формулы западной вакцины от коронавируса, необходимо пройти психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 нужно уволить за потерю профпригодности, заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, пояснив, что такой тип вакцин, как «Спутник V», был разработан еще в 2012 году.
Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки «Спутника V».
«Журналистов газеты Sun я предлагаю отправить на психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 уволить с работы за потерю профессиональной пригодности. Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS – ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин», – передает РИА Новости слова Онищенко.
По его словам, разработанный тогда такой тип вакцин просто не доводили до стадии испытаний, потому что в этом не было необходимости.
«Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует – разбирайтесь со своими», – отметил эксперт.
При этом Онищенко подчеркнул, что его больше беспокоит, что, имея вакцины, Россия отстает от Англии почти в два раза по охвату вакцинации. «Это плохо», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
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Водитель сбил женщину с ребенком на востоке Москвы
Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на востоке Москвы, пострадавшие женщина и ее шестилетний ребенок переходили дорогу по нерегулируемой «зебре», сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.
«Только что на 16-й Парковой улице у дома 6, водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на маму и шестилетнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, мама и ребенок госпитализированы с ушибами и ссадинами.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель иномарки в Усть-Куте Иркутской области сбил пятерых школьников.
Жириновский назвал пандемию гражданской войной
Продолжающаяся пандемия коронавируса является «гражданской войной», необходимо обеспечить победу «белых», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной», – написал Жириновский в Telegram.
По его словам, пандемию можно сравнить с гражданской войной: красные – это коронавирус, а белые – вакцина. По его мнению, нужно объединиться и обеспечить победу «белых».
«Коронавирус – это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина – это белые, они в обороне, и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида», – добавил он.
За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Врачи назвали среднюю продолжительность COVID
Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, сообщили врачи Роспотребнадзора.
Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной.
«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», – передает РИА Новости ее слова.
Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.
Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не вакцинированных.
Ранее россиянам дали рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19.
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Эпидемиолог рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19
Рост общего количества заболевших там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане начинают пренебрегать мерами предосторожности, также нельзя забывать делать ревакцинацию, сообщила в эфире Российского общества «Знание» замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она акцентировала внимание на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. На вопрос, как часто стоит вакцинироваться от COVID-19, спикер ответила – каждые шесть месяцев после полного курса вакцинации, когда была введена вторая доза, передает ФедералПресс.
По ее словам, это основано на данных исследований: у большинства вакцинированных граждан уровень антител и уровень сопротивляемости к шестому месяцу значительно снижаются.
Тем, кто проходит вакцинацию или уже полностью прошел, все равно следует помнить о профилактике. «Рост общего количества заболевших даже там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане сразу забывают о мерах предосторожности. Ученые и врачи фиксируют эту тенденцию в период, когда не поставлена вторая доза вакцины», – добавила Руженцова.
«Остальные болезни никуда не делись. Действительно, в прошлом году и в начале 2021 года коронавирус как бы вытеснял другие инфекции: регистрировалось меньше случаев гриппа, коклюша. Это частично связано с занятостью системы здравоохранения и с тем, что граждане соблюдали рекомендованные меры – носили маски, соблюдали дистанцию, находились на удаленке и так далее», – ответила она на вопрос, исчезли ли другие болезни после начала пандемии коронавируса.
Однако она уточнила, что в наступившем сезоне виден рост случаев респираторных заболеваний, преобладает риновирусная инфекция, немало случаев гриппа. «Это связано, в том числе с тем, что выросла контактируемость», – добавила Руженцова.
Кроме того, она пояснила, что исследователи наблюдают различные проявления постковидного синдрома у более чем половины переболевших. Это нарушения памяти, снижение работоспособности, нарушения работы ЖКТ, кардиологические, неврологические проявления, подчеркнула она.
«Предварительные данные говорят о том, что это – непосредственное влияние COVID-19. Однако важно отметить, что в ряде случаев инфекция затрагивает слабые места и может способствовать прогрессированию патологии, которая уже была сформирована до заболевания коронавирусом», – резюмировала специалист.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Он рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.