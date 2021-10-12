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Песков рассказал об уровне антител Путина
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Президент Владимир Путин, который весной привился от коронавируса, пока не проходил ревакцинацию, так как у него сохраняется высокий титр антител, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, он пока еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса.
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Появилась новая версия происхождения коронавируса
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Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.
Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм.
Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу.
«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм.
Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19.
Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов.
Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
В Кремле отреагировали на заявления о «краже» Россией формулы вакцины от COVID
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Британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газета «Сан» – очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», – передает его слова ТАСС.
Между тем сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый отметил, что институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин и не нуждается в чужих «секретах», передает РИА «Новости».
«Это полный бред. У института Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл», – заявил он.
По словам Круглого, институту «воровать чужие секреты нет смысла».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
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Протестующих против ковид-сертификатов в Риме начали разгонять водометами
В Риме против несогласных с ковид-сертификатами митингующих применили водометы и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства.
Участники протеста, которые сейчас устроились недалеко от правительственного дворца Киджи, начали бросать в полицию петарды, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026.
Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человека.
Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек.
Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Певца Серова госпитализировали в Москве
Народного артиста России Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются, сообщают СМИ.
Певец якобы госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусной инфекцией, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей артиста. У него, по данным издания, диагностировали поражение легких.
При этом директор музыканта Александр Федорков сообщил, что концерты Серова не отменены. «Концерты не отменяются», – сообщил он ТАСС.
Федорков также призвал поклонников доверять информации на официальном сайте певца.
Ближайший концерт Серова назначен на 16 октября во Владимире.
Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке
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Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», – цитирует РИА Новости Проценко.
По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход – ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.
«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», – сообщил Проценко.
Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.
«Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм к встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», – заключил врач.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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В Татарстане ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан
В Татарстане с понедельника вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.
«Постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной от 11 октября 2021 № 7 в Республике Татарстан вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», – приводит сообщение Роспотребнадзора Татарстана ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код.
Онищенко прокомментировал статью про «кражу» формулы AstraZeneca
Журналистам британского таблоида Sun, написавшим о якобы «краже» Россией формулы западной вакцины от коронавируса, необходимо пройти психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 нужно уволить за потерю профпригодности, заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, пояснив, что такой тип вакцин, как «Спутник V», был разработан еще в 2012 году.
Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки «Спутника V».
«Журналистов газеты Sun я предлагаю отправить на психологическую экспертизу, а сотрудников МИ-6 уволить с работы за потерю профессиональной пригодности. Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS – ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин», – передает РИА Новости слова Онищенко.
По его словам, разработанный тогда такой тип вакцин просто не доводили до стадии испытаний, потому что в этом не было необходимости.
«Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует – разбирайтесь со своими», – отметил эксперт.
При этом Онищенко подчеркнул, что его больше беспокоит, что, имея вакцины, Россия отстает от Англии почти в два раза по охвату вакцинации. «Это плохо», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
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Жириновский назвал пандемию гражданской войной
Продолжающаяся пандемия коронавируса является «гражданской войной», необходимо обеспечить победу «белых», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной», – написал Жириновский в Telegram.
По его словам, пандемию можно сравнить с гражданской войной: красные – это коронавирус, а белые – вакцина. По его мнению, нужно объединиться и обеспечить победу «белых».
«Коронавирус – это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина – это белые, они в обороне, и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида», – добавил он.
За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.
Врачи назвали среднюю продолжительность COVID
Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь и всего за пару суток, сообщили врачи Роспотребнадзора.
Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной.
«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», – передает РИА Новости ее слова.
Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.
Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не вакцинированных.
Ранее россиянам дали рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19.
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Эпидемиолог рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19
Рост общего количества заболевших там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане начинают пренебрегать мерами предосторожности, также нельзя забывать делать ревакцинацию, сообщила в эфире Российского общества «Знание» замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она акцентировала внимание на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. На вопрос, как часто стоит вакцинироваться от COVID-19, спикер ответила – каждые шесть месяцев после полного курса вакцинации, когда была введена вторая доза, передает ФедералПресс.
По ее словам, это основано на данных исследований: у большинства вакцинированных граждан уровень антител и уровень сопротивляемости к шестому месяцу значительно снижаются.
Тем, кто проходит вакцинацию или уже полностью прошел, все равно следует помнить о профилактике. «Рост общего количества заболевших даже там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане сразу забывают о мерах предосторожности. Ученые и врачи фиксируют эту тенденцию в период, когда не поставлена вторая доза вакцины», – добавила Руженцова.
«Остальные болезни никуда не делись. Действительно, в прошлом году и в начале 2021 года коронавирус как бы вытеснял другие инфекции: регистрировалось меньше случаев гриппа, коклюша. Это частично связано с занятостью системы здравоохранения и с тем, что граждане соблюдали рекомендованные меры – носили маски, соблюдали дистанцию, находились на удаленке и так далее», – ответила она на вопрос, исчезли ли другие болезни после начала пандемии коронавируса.
Однако она уточнила, что в наступившем сезоне виден рост случаев респираторных заболеваний, преобладает риновирусная инфекция, немало случаев гриппа. «Это связано, в том числе с тем, что выросла контактируемость», – добавила Руженцова.
Кроме того, она пояснила, что исследователи наблюдают различные проявления постковидного синдрома у более чем половины переболевших. Это нарушения памяти, снижение работоспособности, нарушения работы ЖКТ, кардиологические, неврологические проявления, подчеркнула она.
«Предварительные данные говорят о том, что это – непосредственное влияние COVID-19. Однако важно отметить, что в ряде случаев инфекция затрагивает слабые места и может способствовать прогрессированию патологии, которая уже была сформирована до заболевания коронавирусом», – резюмировала специалист.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что симптомы заражения коронавирусом схожи с ОРВИ, но частота дыхания может указывать на проблему с легкими. Он рассказал, сколько вдохов в минуту должны стать причиной для беспокойства и вызова врача.
В Москве резко выросло число госпитализаций с коронавирусом
За последние две недели в Москве вдвое выросло число госпитализаций, а заболеваемость коронавирусом увеличилась в полтора раза, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
«Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза. В такой ситуации основная задача – максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания», – передает сообщение оперштаба РИА «Новости».
В оперштабе подчеркнули, что избежать введения жестких ограничений в столице можно, если прервать распространение коронавируса.
«Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест – это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», – сообщает штаб.
Ранее сообщалось, что бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в Москве можно сдать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».
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В России выявили 29,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 29 409 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 29 409 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5002, Санкт-Петербурге – 2931, Московской области – 2184.
Всего в стране выявили 7 804 774 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 873 579 человек, из них вылечились за сутки 15 460 человек.
Также за сутки зафиксировано 957 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 217 372 человека.
Накануне, 10 октября, в России выявили 28 647 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 762.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Штрафы за отказ от вакцинации предложили ввести в России
Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции, особенно для граждан группы высокого риска.
«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий», – передает ТАСС слова Лукашева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вирусолог отметил, что сумма штрафа в размере 5 тыс. рублей была бы вполне адекватной, если учитывать размеры косвенного ущерба медицинской системы от лечения одного больного. «Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тыс. рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», – уточнил эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя.
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В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
Введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса «нереальная» инициатива, которая противоречит «социальному характеру» государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера – президент Путин». – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, реально ли в России ввести такие меры.
«Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, непозволимо маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
«Единственное, что сохраняет жизни, это прививка», – подчеркнул Песков.
По его словам, президент Владимир Путин давно взял ситуацию с COVID-19 в свои руки.
«Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что «сделано главное – для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки».
Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тыс. рублей.
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