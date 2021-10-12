|
|
Мэр Пензы Андрей Лузгин подал в отставку
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава администрации Пензы Андрей Лузгин написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.
«Андрей Вячеславович [Лузгин] подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года. Он занимал должность главы администрации города Пензы на протяжении двух лет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Напомним, в понедельник глава крымского города Судака Игорь Степиков сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию.
ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
|
|
Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.
Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости».
«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.
Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть
|
|
Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично с учетом введения санкций и угроз, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике со СМИ Алексей Пушков.
В интервью изданию «Известия» он отметил, что не только Европа, но и США закупают у России газ и нефть. Как заявил Пушков, в сложившейся ситуации европейские страны оказались из-за ставки на экологию и из-за неправильной энергетической политики.
«Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае, если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – рассказал Пушков.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он сообщил, что уже провел встречу с гендиректором «Газпром Экспорта» Еленой Бурмистровой, в ходе которой обсудил все детали по контракту.
Он отметил, что нынешние цены на газ нереалистичны. Республика может столкнуться с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в московский аэропорт Домодедово, в рамках визита в Москву запланировано обсуждение стабильных отношений двух государств.
По словам Нуланд, темой переговоров в Москве станут «стабильные и предсказуемые отношения», передает РИА «Новости».
В понедельник Нуланд прилетела в Россию.
Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Другой источник сообщил, что 13 октября у Нуланд запланирована встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
Самую красивую мигрантку России выбрали в Москве
|
|
В Москве прошел финал конкурса красоты среди мигранток «Мисс Федерация мигрантов России — 2021», победительницей стала 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана.
25-летняя Рушана Каримова из Ургенча, Узбекистан, на днях стала королевой красоты, победив в конкурсе «Мисс Федерация мигрантов России – 2021». Девушка обошла десятерых финалисток, заняв первое место, передает «Sputnik Узбекистан».
Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран.
Рушана Каримова родом из творческой семьи. Мама Рушаны – хореограф, папа – музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально.
На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец лязги, чем и покорила членов жюри.
Последние шесть лет модель живет в Москве, где подрабатывает няней и выступает с танцами. Девушка окончила курсы визажа, чтобы подчеркивать свою внешность и зарабатывать на жизнь в качестве мейкапера.
Рушана не только красавица, но и умница – девушка занимается собственным бизнесом, а также изучает английский язык. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.
За победу в конкурсе девушка получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, о котором мечтала. «Мисс ФМР – 2021» хочет получить высшее образование, чтобы найти престижную работу.
Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана – Камола Абдилдаева.
Девушка – студентка РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать его в родной стране.
В конце сентября была названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021».
На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
|
|
«Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.
«При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры
|
|
«Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать как захват в заложники», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.
«В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть», – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Таким решением Киев пытается «вытянуть» Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе от обнародования «архива Пандоры», где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.
«Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована как слабость», – уверена Шеслер.
Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. При этом, как отметил парламентарий, Медведчук уже находится под домашним арестом, условий не нарушает, и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.
«Для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» – возмутился депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Кузьмин также напомнил, что «садистская власть» решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. «А теперь она требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО», – пояснил Кузьмин.
«Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?» – добавил депутат.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль поддержал позицию Медведева.
Публикация статьи замглавы Совбеза России предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Киев воспримет этот сигнал из Москвы.
Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами
Глава японского правительства Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.
По словам премьера, суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Кисида призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности, передает ТАСС.
В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине заявили о начале газового кризиса
|
|
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд
|
|
«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.
Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.
Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.
«Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.
В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Адвокат рассказал о возможном наказании для убившего одноклассника махачкалинского школьника
|
|
«Полагаю, что этот мальчик будет привлечен к уголовной ответственности за убийство. Конечно, срок будет не таким, каким он был бы для совершеннолетнего», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Шота Горгадзе, комментируя инцидент в махачкалинской школе, где ученик во время драки пырнул ножом сверстника.
В Махачкале 15-летний школьник, находясь в стенах учебного заведения, поссорился со своим одноклассником, в ходе борьбы ударил его ножом, от чего подросток скончался. На допросе мальчик признался полиции, что уже давно конфликтовал со сверстником.
«Уголовная ответственность наступает уже с 14 лет, поэтому я полагаю, что этот мальчик будет привлечен к уголовной ответственности за убийство. Конечно, срок будет не таким, каким он был быдля совершеннолетнего: он будет меньше, но то, что срок будет – это точно», – говорит Горгадзе.
Ранее СМИ сообщили, что другие учащиеся школы, в которой произошел инцидент, рассказывали, что напавший на сверстника ученик больше года носил на занятия охотничий нож, на что они жаловались директору, однако никакой реакции не последовало.
«Для руководства школы однозначно будут последствия, даже можно не сомневаться. Самое мягкое, что грозит – это увольнение. Но мне кажется, что здесь последствия будут более серьезными. Если будет доказано, что они знали о поведении ребенка и о том, что он носит с собой нож, и ничего не предприняли, то однозначно они будут привлечены к административной ответственности», – уверен адвокат.
Он отмечает, что жестокость, которая формируется у подрастающего поколения, воспитывается современным окружающим миром: через сообщения в средствах массовой информации, сериалы, фильмы, компьютерные игры и так далее.
«Кровь перестала быть кровью, она стала просто какой-то красной краской, а смерть перестала быть чем-то шокирующим – это всего лишь информационный повод. А чего же мы тогда ждем от подростков и молодежи? Они всегда восприимчивы к таким историям. Если мы, взрослые люди, осознанные и умудренные жизненным опытом, стали черствыми, то ждать от подростков большей человечности, чем мы можем дать этому миру, не приходится», – заключил Горгадзе.
В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а в отношении руководства частного охранного предприятия – за ненадлежащее оказание услуг.
Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
|
|
«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.
Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.
«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.
При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.
Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки»
|
|
Президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам телефонного разговора поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки».
«С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки». Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что «президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию – сложной.
8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».
При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
В Кремле отреагировали на заявления о «краже» Россией формулы вакцины от COVID
|
|
Британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газета «Сан» – очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», – передает его слова ТАСС.
Между тем сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый отметил, что институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин и не нуждается в чужих «секретах», передает РИА «Новости».
«Это полный бред. У института Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл», – заявил он.
По словам Круглого, институту «воровать чужие секреты нет смысла».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия заявила о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях
|
|
Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома для обсуждения долгосрочного контракта на прежних льготных условиях.
«В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором «Газпром Экспорт» Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с Газпромом, чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года», – пояснил Спыну, передает РИА «Новости».
По его словам, республика не столкнется с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
«Я обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре, чтобы не столкнуться с проблемой обеспечения потребителей газом и электроэнергией. Я убедился, что подобного не произойдет», – уточнил Спыну, добавив, что власти изучают различные варианты восполнения нужного объема газа.
Ранее Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах «Молдовагаза» и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.
Кроме того, молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» призвало снизить потребление из-за дефицита законтрактованных объемов газа, что объясняется запоздалым заключением договора с Газпромом.
Президент Эстонии заявил о проблеме неравенства русскоязычных детей в детсадах
|
|
Русскоязычные дети в стране сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку, заявил новый президент Эстонии Алар Карис.
«В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка. Но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах», – отметил он, выступая в парламенте после вступления в должность президента, передает РИА «Новости».
По его словам, это обстоятельство может повлиять на конкурентоспособность русскоязычных жителей Эстонии на рынке труда.
Ранее гендиректор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск попросил председателя Консервативной народной партии (КНП) Мартина Хельме объяснить размещение этой политической силой предвыборной рекламы на русском языке.
Кроме того, избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным.