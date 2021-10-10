В Москве подвели первые итоги Всероссийского форума классных руководителей

В Москве завершился первый всероссийский форум классных руководителей, собравший 1000 участников из всех регионов России и города Байконур, более 50 000 педагогов присоединились к мероприятию онлайн.

На протяжении двух дней педагоги общались на круглых столах, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики, обменивались опытом, общались с партнерами ярмарки образовательных возможностей. По их словам, одна из главных особенностей форума – возможность диалога с теми, кто определяет траектории развития образования и шанс быть услышанными, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, более 50 000 педагогов присоединились к мероприятию онлайн, зарегистрировавшись на сайте.

По итогам форума был принят меморандум, в создании которого приняли участие и сами педагоги.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что внимательно следил за всем, что происходило на форуме.

«Я вас, уважаемые коллеги, уверяю в том, что мы все делаем для того, чтобы повышать статус учителя, для того, чтобы страна знала своих героев. У нас была прямая трансляция, за ней следило более трех миллионов человек. Это родители, это ученики, учителя. И очень важно говорить, очень важно слышать, очень важно реагировать», – уточнил он.

Кравцов также выразил надежду, что когда учителя вернутся в регионы и в классы к своим ученикам, они тоже будут рассказывать, как все прошло. «Я вас очень прошу, чтобы вы были нашими представителями, представителями Министерства просвещения в регионах, чтобы вы были с нами на связи, чтобы вы давали обратную связь, как реализуется меморандум, как реализуются те решения, которые приняты сегодня, чтобы мы постоянно находились в контакте. Это не пустые слова, это то, что необходимо и то, что мы обязательно сделаем», – подчеркнул он.

Классный руководитель Наталья Тушинцева из города Севастополь подняла вопрос о необходимости проведения такого мероприятия, как форум классных руководителей на встрече с Президентом, и тем самым стала автором идеи ФКР. На форум она приехала как участница.

«Когда я задавала тот самый вопрос, то даже не могла представить, как это будет восхитительно: непередаваемая атмосфера, море новой информации, полезное общение, встречи. Форум мне очень понравился, я познакомилась с коллегами из самых разных регионов, причем это происходит как-то спонтанно – на разных площадках, которые, кстати, очень полезные. Я набрала много материалов для дальнейшей работы»,– пояснила она.

Депутат Государственной Думы России Ольга Казакова добавила, что советник по воспитательной работе, ставка которого введена с этого года в десяти пилотных регионах России в качестве эксперимента, помогает формировать доверие, сократить дистанцию между ребенком и взрослым человеком, что позволит предусмотреть и предотвратить нежелательные события. «Сейчас дети больше доверяют неизвестным людям в информационном пространстве. Через институт советников можно выстроить работу, благодаря которой дети будут счастливы», – резюмировала она.

В субботу в Гостином дворе в Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), в ходе которого больше тысячи участников из всех регионов России обсудили актуальные вопросы воспитания, профессионального образования, образа и этики современного педагога.