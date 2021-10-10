Минпросвещения предложило создать федеральную систему учета успеваемости школьников

Эксперт сказал, кто победит в противостоянии Польши и Брюсселя

Брюссель спустит свои угрозы в адрес Польши на тормозах. В противном случае Варшава может начать шантажировать европейское руководство угрозами выхода из ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Так он прокомментировал угрозы главы Европарламента заблокировать выплаты Польше из бюджета Евросоюза.

«Гордая польская шляхта искренне считает, что им все вокруг должны: Германия за 39-й год, Россия – вообще за все века, и, разумеется, по многим пунктам должен Брюссель. А параллельно Варшава все время говорит о том, что правила Евросоюза – не для нее и она будет жить, как захочет. У этой истории не будет конца», – считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Если Брюссель продолжит давить на Варшаву, то Польша, уверен эксперт, «начнет шантажировать его угрозами своего выхода из Европейского союза». «Я подозреваю, что Брюссель захочет откатить назад эту историю, спустит свои угрозы на тормозах, ему категорически не нужен развал ЕС. Потому что в след за Польшей потянется кто-то еще, а потом Германия скажет «зачем все это нужно». Поляки просчитывают этот сценарий и будут пользоваться этим», – пояснил собеседник.

Позиция поляков объясняется изначальной слабостью Евросоюза как структуры. «Когда Евросоюз создавался, то предполагалось, что исторические комплексы стран-членов остались в прошлом. Но это же не случай Польши, у нее претензии абсолютно ко всем, даже к Украине, которую поляки вроде поддерживают, но при этом постоянно говорят про восточные кресы (польское название нынешних территорий Западной Украины), рисуют Львов на своих загранпаспортах. Член ЕС Литва, которая вроде как имеет равные права с Польшей, но поляки тоже рисуют Вильно (польское название Вильнюса) на своих загранпаспортах и т.д.», – напомнил политолог.

Брюссель, уверен Гаспарян, ничего не сможет поделать, вопрос поведения Польши «нужно было оговаривать с Варшавой перед процедурой ее вступления в Европейский союз, но тогда об этом никто не подумал, а теперь в ЕС хлебают это счастье ситечком», – подытожил публицист.

В субботу председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши».

Ранее польский Конституционный суд констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона и подтвердил превосходство конституции над правом ЕС. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.

В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии. По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».